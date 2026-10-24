Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că sunt calculate sumele necesare pentru finanțarea programelor destinate pacienților oncologici și pentru asigurarea medicamentelor. Banii ar urma să fie incluși la prima rectificare bugetară, după finalizarea calculelor și stabilirea necesarului de finanțare.

Oficialul a făcut declarațiile sâmbătă, la Iași, unde a discutat cu reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate despre situația fondurilor destinate tratamentelor.

Întrebat despre finanțarea programelor pentru bolnavii de cancer și despre fondurile necesare pentru medicamente, Alexandru Rogobete a afirmat că autoritățile lucrează la stabilirea sumelor care vor fi solicitate la rectificarea bugetară.

„Am avut o discuţie cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi acum se calculează bugetele necesare pentru rectificarea bugetară. Vă asigur că atunci când vom avea toate cifrele vor fi făcute demersurile astfel încât pacienţii să nu sufere de această lipsă de viziune economică a celor care au tăiat cu barda de sus până jos. Am ajuns ca cele mai critice sisteme din ţara asta cum ar fi UPU să rămână fără bani”, a afirmat Alexandru Rogobete.

Ministrul a susținut că vor fi făcute demersurile necesare după stabilirea tuturor cifrelor, astfel încât pacienții să nu fie afectați de lipsa fondurilor.

Ministrul Sănătății s-a aflat sâmbătă la Iași, unde a vizitat șantierul Spitalului Regional de Urgență. Alexandru Rogobete s-a declarat mulțumit de evoluția lucrărilor și a amintit blocajele apărute de la începutul proiectului.

Programul vizitei a inclus și Spitalul de Neurochirurgie, precum și Institutul de Boli Cardiovasculare din municipiul Iași.

„Am identificat un teren împreună cu domnul primar. În momentul de față, acolo există o clădire dezafectată aflată în subordinea institutului Cantacuzino. Voi avea discuții la nivel guvernamental cu ministrul Apărării, căci aparține de Ministerul Apărării, pentru a putea transfera clădirea cu terenul către Primăria Iași, astfel încât, cu sprijinul Ministerului Sănătății, să poată aplica la fondurile europene disponibile”, a declarat Rogobete, la Iași.