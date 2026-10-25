Vaccinurile personalizate împotriva cancerului ar putea deschide noi perspective în tratamentul oncologic, după ce un studiu clinic amplu a demonstrat beneficii pentru pacienții cu melanom. Cercetarea, prezentată la congresul Societății Europene de Oncologie Medicală (ESMO 2026), arată că asocierea unui vaccin terapeutic bazat pe ARN mesager cu imunoterapia poate reduce riscul de recidivă sau deces. Specialiștii atrag însă atenția că producția individualizată, costurile și accesul pacienților la tratament reprezintă provocări importante, potrivit Science.

Studiul internațional de fază III INTerpath-001 a fost prezentat la congresul ESMO 2026, organizat în perioada 23–27 octombrie, la Madrid. Cercetarea a evaluat eficacitatea vaccinului personalizat intismeran autogene, dezvoltat pe baza tehnologiei ARN mesager (ARNm), administrat împreună cu medicamentul pembrolizumab, o imunoterapie utilizată în tratamentul cancerului.

La studiu au participat 1.137 de pacienți cu melanom în stadiile IIB–IV, ale căror tumori fuseseră îndepărtate chirurgical, dar care prezentau un risc ridicat de recidivă.

Rezultatele au arătat că asocierea celor două tratamente a redus cu 42% riscul de recidivă sau deces, comparativ cu administrarea exclusivă a imunoterapiei. La doi ani de la tratament, 82,2% dintre pacienții care au primit combinația terapeutică nu prezentaseră recidivă, față de 70% în grupul care a primit doar pembrolizumab.

Spre deosebire de vaccinurile preventive obișnuite, vaccinurile terapeutice împotriva cancerului sunt concepute pentru a stimula sistemul imunitar să recunoască și să atace celulele tumorale. Formula este adaptată caracteristicilor genetice ale tumorii fiecărui pacient.

Dezvoltarea tratamentului presupune analizarea țesutului tumoral și identificarea unor caracteristici care pot fi recunoscute de sistemul imunitar. Informațiile obținute sunt utilizate pentru proiectarea vaccinului, care urmărește să determine organismul să atace celulele canceroase.

În cazul studiului INTerpath-001, vaccinul este administrat împreună cu pembrolizumab, medicament care susține activitatea sistemului imunitar împotriva cancerului.

Prof. dr. Alan Melcher, oncolog și specialist în imunoterapie la The Institute of Cancer Research din Londra, consideră că rezultatele reprezintă un progres important, deoarece provin dintr-un studiu de fază III, cu un număr mare de participanți. Acest tip de cercetare oferă dovezi mai solide privind eficacitatea unui tratament decât studiile clinice din etapele inițiale.

Specialistul atrage însă atenția că rezultatele obținute în cazul melanomului trebuie confirmate și pentru alte tipuri de cancer. De asemenea, monitorizarea pacienților pe termen lung va permite evaluarea efectului tratamentului asupra supraviețuirii generale.

Rezultatele studiului au generat interes atât în comunitatea medicală, cât și pe piețele financiare. Datele au fost publicate anticipat, joi, 22 octombrie, după încălcarea embargoului stabilit de organizatorii congresului.

Companiile americane Moderna și Merck, care dezvoltă împreună vaccinul, au făcut publice rezultatele detaliate înainte de prezentarea programată la congres.

Deși studiul și-a atins obiectivul principal, unele rezultate, în special cele referitoare la prevenirea metastazelor la distanță, au fost sub așteptările investitorilor. În urma publicării datelor, acțiunile Moderna au înregistrat o scădere puternică în ședința bursieră de joi.

Într-un interviu acordat publicației Fierce Biotech, Shweta Jain, vicepreședinte pentru dezvoltare clinică oncologică la Merck, a descris incidentul drept regretabil, dar a susținut că rezultatele rămân convingătoare din punct de vedere medical.

Reprezentanta companiei a evidențiat reducerea cu 38% a riscului de apariție a metastazelor la distanță sau deces, considerând că aceasta reprezintă un beneficiu clinic important.

Merck intenționează să continue demersurile pentru autorizarea tratamentului în Statele Unite. În paralel, sunt evaluate posibile utilizări ale tehnologiei și pentru alte tipuri de cancer, printre care cele renal, de vezică urinară și pulmonar.

Unul dintre obstacolele importante în dezvoltarea vaccinurilor personalizate este complexitatea procesului de fabricație. Fiecare tratament trebuie proiectat și produs separat, pe baza caracteristicilor tumorii pacientului.

Prof. dr. Lennard Lee, oncolog și cercetător la Universitatea Oxford, consideră că studiul INTerpath-001 se remarcă prin amploare, repartizarea aleatorie a participanților și metodele riguroase de evaluare.

Specialistul avertizează însă că producția unui vaccin diferit pentru fiecare pacient necesită infrastructură specializată, transport în condiții controlate și coordonarea atentă a etapelor de tratament.

Extinderea tehnologiei la un număr mare de pacienți ar presupune o organizare mult mai complexă decât cea necesară pentru fabricarea medicamentelor convenționale. Costurile ar putea deveni o barieră importantă, în special pentru sistemele de sănătate cu resurse limitate.

O posibilă soluție ar fi dezvoltarea unor unități de producție mai mici, amplasate în apropierea centrelor medicale. O astfel de organizare ar putea reduce dificultățile legate de transport și distribuție.

Totodată, medicii trebuie să stabilească în ce măsură beneficiile suplimentare justifică prețul, posibilele efecte adverse și complexitatea administrării. Nu toți pacienții cu melanom operat prezintă același risc de recidivă, iar identificarea celor care ar beneficia cel mai mult de tratament rămâne importantă.

Într-un editorial publicat pe site-ul ESMO, intitulat „Personalised cancer vaccines – ready for prime time?”, prof. John Haanen, de la Netherlands Cancer Institute din Amsterdam, analizează perspectivele acestei tehnologii și dificultățile introducerii sale în practica medicală.

Specialistul consideră că rezultatele studiului reprezintă un moment important pentru cercetarea oncologică, după decenii în care numeroase încercări de dezvoltare a vaccinurilor împotriva cancerului nu au produs beneficiile așteptate.

Progresele în imunologia tumorală, tehnologiile biomedicale și utilizarea inteligenței artificiale contribuie la dezvoltarea unor tratamente mai bine adaptate caracteristicilor fiecărui pacient.

Cu toate acestea, eficacitatea vaccinurilor personalizate poate varia în funcție de tipul de cancer. Rezultatele actuale indică un potențial important pentru prevenirea recidivelor după intervenția chirurgicală, însă sunt necesare cercetări suplimentare pentru a stabili beneficiile în alte forme ale bolii.

Profesorul Haanen compară dificultățile actuale cu cele întâlnite în cazul terapiilor celulare CAR-T, care presupun modificarea celulelor imunitare pentru a recunoaște și distruge celulele canceroase. Deși primele tratamente de acest tip au fost autorizate în urmă cu aproape un deceniu, accesul pacienților rămâne limitat de complexitatea fabricației și de costuri.

Printre direcțiile de cercetare se numără modificarea genetică a celulelor imunitare direct în organism, fără extragerea și prelucrarea lor în laborator, precum și dezvoltarea unor terapii celulare obținute din celulele donatorilor, care ar putea fi produse în avans și utilizate pentru mai mulți pacienți.

Inteligența artificială ar putea contribui, la rândul său, la identificarea caracteristicilor tumorilor și la proiectarea unor componente terapeutice adaptate acestora. Asocierea cu tehnologiile ARNm ar putea deschide noi posibilități de dezvoltare a tratamentelor, însă aceste abordări se află în diferite etape de cercetare și necesită evaluări suplimentare privind eficacitatea și siguranța.

Vaccinurile terapeutice personalizate ar putea deveni o opțiune suplimentară pentru pacienții oncologici, în special pentru cei care prezintă un risc ridicat de recidivă după intervenția chirurgicală.

Pentru fiecare pacient, analiza genetică a tumorii ar putea permite proiectarea unui tratament care să stimuleze sistemul imunitar să recunoască celulele canceroase rămase în organism.

În prezent, vaccinul evaluat în studiul INTerpath-001 nu este autorizat pentru utilizarea curentă. Eventuala introducere în practica medicală va depinde de evaluarea rezultatelor, de procedurile de autorizare și de capacitatea de producție.

Pentru sistemele publice de sănătate, inclusiv cel din România, accesul la aceste terapii ar putea ridica probleme legate de costuri, identificarea pacienților eligibili, infrastructura necesară și posibilitățile de rambursare.

Transformarea rezultatelor obținute în studiile clinice în tratamente disponibile pacienților va necesita, astfel, atât confirmarea beneficiilor medicale, cât și dezvoltarea unor soluții care să permită fabricarea și administrarea vaccinurilor la o scară mai mare.