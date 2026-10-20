Cancerul pulmonar poate rămâne nedetectat în stadiile incipiente, când șansele de identificare prin simptome sunt reduse, iar medicii recomandă screeningul anual prin tomografie computerizată cu doză redusă de radiații pentru persoanele cu risc crescut, potrivit Fox News.

Potrivit chirurgului toracic Daniel J. Boffa, de la Universitatea Yale, această investigație poate reduce cu aproximativ 20% riscul de deces prin cancer pulmonar.

Într-un material publicat pe 19 octombrie 2026 de Fox News Digital, specialiștii atrag atenția asupra importanței depistării precoce și explică cine se încadrează în criteriile actuale de screening.

Recomandările vizează în special persoanele cu vârste între 50 și 80 de ani care fumează în prezent sau au un istoric semnificativ de fumat. Pentru persoanele care nu au fumat niciodată, criteriile de testare sunt încă în curs de cercetare.

Potrivit criteriilor prezentate de Societatea Americană de Cancer (American Cancer Society – ACS), screeningul anual prin CT cu doză redusă este recomandat persoanelor cu vârste între 50 și 80 de ani care fumează în prezent sau au fumat în trecut.

Un criteriu important este istoricul de fumat, evaluat în pachete-an. O persoană îndeplinește pragul de 20 de pachete-an dacă, de exemplu, a fumat un pachet de țigări pe zi timp de 20 de ani sau două pachete pe zi timp de 10 ani.

Eligibilitatea nu înseamnă însă că investigația este potrivită automat pentru oricine îndeplinește aceste condiții. Medicii trebuie să evalueze starea generală de sănătate, beneficiile potențiale și posibilitatea ca pacientul să urmeze un tratament dacă este descoperită o tumoră.

Persoanele cu afecțiuni grave care le-ar limita semnificativ speranța de viață sau care nu pot urma un tratament pentru cancer pulmonar pot să nu beneficieze de screening.

Una dintre principalele dificultăți în depistarea bolii este absența simptomelor în fazele timpurii. Oncologul Lary Robinson, de la Moffitt Cancer Center din Tampa, Florida, a explicat pentru Fox News Digital că majoritatea cazurilor de cancer pulmonar în stadiu incipient nu provoacă manifestări evidente.

Atunci când apar, simptomele pot include:

tuse persistentă sau modificarea unei tuse existente;

dificultăți de respirație;

tuse cu sânge;

scădere inexplicabilă în greutate;

dureri de cap persistente sau alte manifestări neurologice.

Aceste semne nu indică automat existența unui cancer, deoarece pot avea numeroase alte cauze. Totuși, dacă persistă sau se agravează, este importantă evaluarea medicală. Persoanele care prezintă simptome nu ar trebui să aștepte următoarea investigație de screening, ci să solicite un consult.

Tomografia computerizată cu doză redusă de radiații, cunoscută drept LDCT, permite examinarea plămânilor și identificarea unor modificări de dimensiuni mici, care pot să nu fie vizibile prin alte metode de evaluare.

Potrivit lui Daniel J. Boffa, procedura durează doar câteva minute și nu presupune introducerea pacientului într-un spațiu închis, așa cum se întâmplă în cazul anumitor investigații RMN. Rezultatul este disponibil, de regulă, în câteva zile.

O constatare frecventă este identificarea unui nodul pulmonar sau a unei alte anomalii. Prezența unui nodul nu înseamnă automat cancer: multe astfel de formațiuni sunt asociate cu infecții, cicatrici sau inflamații.

Boffa a declarat că peste 99% dintre nodulii identificați în acest context sunt benigni. Rezultatele trebuie totuși interpretate de un medic, care poate recomanda monitorizare, investigații suplimentare sau alte proceduri, în funcție de aspectul modificării și de riscul individual.

Fumatul rămâne un factor major de risc pentru cancerul pulmonar, însă boala poate apărea și la persoane care nu au fumat. Potrivit materialului Fox News, aproximativ unul din șapte cazuri de cancer pulmonar afectează persoane care nu au fumat niciodată.

În prezent, nu există un set general de criterii de screening anual pentru toate persoanele care nu au fumat. Specialiștii încearcă să identifice mai precis categoriile care ar putea beneficia de investigații preventive.

Daniel J. Boffa a indicat că persoanele cu antecedente familiale directe de cancer pulmonar, chiar dacă nu au fumat, ar trebui să discute cu medicul despre riscul individual și posibilitatea screeningului. El a menționat și unele categorii demografice, inclusiv femeile asiatice, în contextul cercetărilor privind riscul de cancer pulmonar la nefumători.

Aceste observații nu reprezintă însă o recomandare universală de screening pentru toate persoanele din aceste grupuri. Decizia trebuie individualizată, în funcție de istoricul medical și de factorii de risc cunoscuți.

Screeningul poate identifica boala înainte de apariția simptomelor, dar poate evidenția și modificări care necesită urmărire fără să reprezinte un cancer. În plus, investigațiile ulterioare pot implica costuri, expunere suplimentară la radiații sau proceduri care nu sunt necesare în toate cazurile.

Societatea Americană de Cancer recomandă ca persoanele eligibile să discute cu medicul despre beneficiile și limitele screeningului, precum și despre eventualele riscuri. Pentru fumători, consultația reprezintă și o oportunitate de a primi sprijin pentru renunțarea la tutun.