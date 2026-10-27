Un medicament nou, aprobat în Statele Unite pentru cancerul pancreatic metastatic, a demonstrat că poate prelungi supraviețuirea pacienților comparativ cu chimioterapia standard. Tratamentul, denumit Rasonque (daraxonrasib), a primit aprobarea Administrației pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) la 26 august 2026 și reprezintă o nouă opțiune terapeutică pentru pacienții cu adenocarcinom pancreatic avansat. Rezultatele studiului clinic arată o diferență importantă în ceea ce privește supraviețuirea mediană, deși medicamentul nu vindecă boala.

Eficacitatea tratamentului a fost evaluată în studiul clinic de fază a III-a RASolute 302, care a inclus 500 de pacienți cu cancer pancreatic metastatic, a căror boală progresase după un tratament sistemic anterior.

Potrivit datelor publicate de FDA, pacienții care au primit daraxonrasib au avut o supraviețuire mediană de 13,2 luni, comparativ cu 6,7 luni în grupul tratat cu scheme standard de chimioterapie.

Supraviețuirea mediană reprezintă intervalul la care jumătate dintre pacienții dintr-un grup sunt încă în viață, iar cealaltă jumătate a decedat. Prin urmare, cifrele nu reprezintă o estimare individuală și nu înseamnă că fiecare pacient tratat va trăi un anumit număr de luni.

Studiul a evidențiat și o întârziere a progresiei bolii. Supraviețuirea mediană fără progresie a fost de 7,2 luni în grupul care a primit noul medicament, față de 3,6 luni în grupul tratat cu chimioterapie.

De asemenea, rata răspunsului obiectiv la tratament, care măsoară reducerea tumorii conform criteriilor clinice, a fost de 30% pentru daraxonrasib și de 11% pentru chimioterapia standard. Rezultatele au indicat îmbunătățiri semnificative statistic pentru principalii indicatori de eficacitate analizați.

Daraxonrasib face parte dintr-o categorie de medicamente care țintesc proteinele din familia RAS, implicate în transmiterea semnalelor care controlează creșterea și multiplicarea celulelor.

Atunci când aceste mecanisme sunt activate anormal, celulele tumorale pot continua să se înmulțească necontrolat. Modificările genetice care afectează calea RAS sunt foarte frecvente în adenocarcinomul pancreatic, una dintre cele mai întâlnite forme ale acestei boli.

Spre deosebire de tratamentele concepute pentru a viza o singură modificare moleculară, daraxonrasib inhibă activitatea mai multor forme ale proteinelor RAS. Medicamentul se administrează oral, sub formă de comprimate, o dată pe zi, conform informațiilor oficiale de prescriere din SUA.

Această abordare urmărește blocarea unor mecanisme importante pentru dezvoltarea tumorii. Totuși, eficacitatea tratamentului nu exclude posibilitatea apariției rezistenței, un fenomen prin care celulele canceroase ajung să se adapteze și să continue să se dezvolte în pofida terapiei.

Cancerul pancreatic este asociat cu un prognostic nefavorabil, în special atunci când este diagnosticat după răspândirea bolii la alte organe. Localizarea pancreasului în profunzimea abdomenului și absența unor simptome specifice în stadiile timpurii îngreunează identificarea precoce.

Conform Institutului Național al Cancerului din SUA (NCI), rata generală de supraviețuire relativă la cinci ani pentru cancerul pancreatic este de aproximativ 13%. Această statistică include pacienți aflați în stadii diferite ale bolii și nu trebuie confundată cu rezultatele obținute în studiul dedicat noului medicament.

Printre manifestările care pot necesita evaluare medicală se numără durerile abdominale sau de spate persistente, scăderea inexplicabilă în greutate, pierderea poftei de mâncare și apariția icterului. Diabetul nou diagnosticat poate fi, în anumite situații, asociat cu afecțiuni ale pancreasului, însă nu reprezintă, de unul singur, o dovadă a existenței cancerului.

Vârsta înaintată, fumatul, obezitatea și antecedentele familiale sunt printre factorii asociați cu un risc mai mare de îmbolnăvire. Prezența unuia dintre acești factori nu înseamnă însă că boala se va dezvolta în mod inevitabil.

Aprobarea unui tratament nou presupune evaluarea atât a beneficiilor, cât și a riscurilor. Informațiile oficiale ale FDA pentru Rasonque includ avertismente privind reacțiile cutanate și afectarea țesuturilor moi, inflamațiile și leziunile mucoasei bucale, diareea, perforația gastrointestinală și inflamația pulmonară.

Frecvența și severitatea reacțiilor adverse pot varia de la un pacient la altul. Administrarea tratamentului și monitorizarea efectelor sale trebuie realizate de echipa medicală, în conformitate cu indicațiile aprobate.

În plus, aprobarea din Statele Unite nu trebuie interpretată automat ca o autorizare pentru utilizare în România sau în întreaga Uniune Europeană. Statutul de reglementare și disponibilitatea medicamentului în Europa trebuie verificate separat.

Rezultatele studiului RASolute 302 oferă o nouă opțiune pentru pacienții cu adenocarcinom pancreatic metastatic eligibili pentru acest tratament. Următoarea etapă a cercetării urmărește să stabilească dacă beneficiile pot fi extinse și la alte categorii de pacienți, inclusiv la cei aflați în stadii mai timpurii ale bolii.

Cercetătorii investighează, de asemenea, combinații terapeutice și strategii care ar putea întârzia apariția rezistenței la tratament. În paralel, metodele de depistare precoce rămân o direcție importantă, deoarece identificarea tumorii înainte de răspândirea acesteia poate influența semnificativ opțiunile terapeutice.