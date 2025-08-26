Social O fată de 13 ani din Sibiu a fost găsită spânzurată în casă. Mama adolescentei a sunat la 112







O adolescentă de 13 ani a fost găsită de către mama sa, marți dimineață, spânzurată în locuința familiei din Sibiu. Medicii chemați de urgență nu au mai putut face nimic pentru a o salva și au constatat decesul, potrivit IPJ Sibiu.

O femeie a sunat la 112, marți dimineață, și a anunțat poliția că și-a găsit fiica de 13 ani spânzurată în locuința de pe strada Oştirii, din municipiul Sibiu.

La fața locului au ajuns echipaje medicale și polițiști, care au stabilit că aspectele sesizate se confirmă. Medicul SMURD a constatat că fata nu mai avea semne vitale și a declarat decesul acesteia.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și fac cercetări pentru a stabili toate împrejurările în care a avut loc tragedia.

Vecinii spun că fetița era de obicei retrasă, dar nu dădea impresia că ar avea probleme de natură emoțională. Era cea mai mare dintre cei trei copii ai familiei și învăța la Școala nr. 6, unde obținuse rezultate foarte bune, fiind olimpică la limba engleză.

Potrivit unor surse citate de Ora de Sibiu, în noaptea precedentă fetița ar fi avut un conflict cu părinții, după ce a cerut să se uite la desene animate pe telefon, iar aceștia nu i-au permis. Câteva ore mai târziu, copila a fost găsită fără viață, notează aceeași publicație.

La începutul lunii august, în aceeași zonă a avut loc o altă tragedie. Un tânăr de 18 ani s-a sinucis aruncându-se de la etajul 10 al unui bloc situat la intersecția străzilor Oștirii și Rahovei, potrivit sibiu100.ro.

„La fața locului echipajul medical a găsit un tânăr în vârstă de 18 ani cu multiple traumatisme în urma căderii, în stop cardio-respirator. În ciuda eforturilor depuse pentru a-și salva viața, tânărul nu a răspuns manevrelor de resuscitare, medicul declarând decesul acestuia”, anunța la acea vreme purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.