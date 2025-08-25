Social Accident de microbuz în Gorj, cu nouă victime







Un accident rutier soldat cu nouă victime a avut loc în noaptea de duminică spre luni, în localitatea Câlnic, județul Gorj. Evenimentul s-a produs în urma unei coliziuni puternice între un microbuz și un autoturism. Autoritățile au intervenit rapid la fața locului pentru acordarea primului ajutor și transportul răniților la unități medicale.

Mai exact, noaptea trecută, în jurul orei 00:00, pompierii de la Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Gorj au fost solicitați să intervină în urma unui accident rutier soldat cu mai multe victime. Evenimentul a avut loc pe raza localității Câlnic unde au fost implicate un autoturism și un microbuz.

La locul accidentului au intervenit două autospeciale de descarcerare, trei ambulanțe SMURD și o autospecială destinată transportului victimelor multiple, aparținând Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

De asemenea, au fost mobilizate și trei ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță Gorj. În urma evaluării efectuate de echipajele medicale, s-a constatat că nouă persoane au fost rănite în urma impactului.

Conform informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Gorj, victimele — trei femei cu vârste cuprinse între 44 și 50 de ani și șase bărbați cu vârste între 37 și 73 de ani — au primit îngrijiri medicale la fața locului. Ulterior, acestea au fost transportate la unitatea spitalicească pentru investigații suplimentare.

De asemenea, potrivit comunicatului, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Gorj a demarat o anchetă penală sub acuzația de vătămare corporală din culpă.