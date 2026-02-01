O dispută la o petrecere a dat naștere celui mai important brand de omologare a recordurilor mondiale

Cartea Recordurilor, instanța supremă care validează diverse performanțe din întreaga lume a încolțit ca o carte ale cărei subiecte să poată fi dezbătute în puburi.

Ideea a apărut la începutul anilor 1950, când Sir Hugh Beaver (1890—1967), directorul general al fabricii de bere Guinness, a participat la o petrecere. Acolo, el și gazdele lui s-au certat în privința celei mai rapide păsări de vânat din Europa. Și nu au reușit să găsească un răspuns în nicio carte de referință.

În 1954, amintindu-și controversa de la petrecere, Sir Hugh a avut ideea unei promovări Guinness bazată pe ideea de a soluționa discuțiile în pub și i-a invitat pe gemenii Norris (1925—2004) și Ross McWhirter (1925—75), care erau cercetători la Fleet Street, să scrie o carte bazată pe fapte și cifre.

Superlativele inventariate de ce producătorul de bere Guinness au luat naștere în ziua de 30 noiembrie 1954. Iar sediul era format din două camere.

Cei implicați în realizarea cărții au dus o muncă aprigă de cercetare și au avut nevoie de 13 săptămâni pentru a realiza materialul. Autorii nu bănuiau că acea carte avea să devină un bestseller și o marcă recunoscută la nivel mondial. Ulterior, popularitatea a crescut datorită producțiilor TV ce aveau ca temă diverse recorduri mondiale.

Dar, cartea nu a reușit să și răspundă la întrebarea legată de cea mai rapidă pasăre din Europa, care e căutată de vânători. Și s-a concentrat pe diverse realizări indeite la nivel planetar.

În prezent Guinness World Records este un brand global, cu birouri ce se găsesc la Londra, New York, Beijing, Tokyo și Dubai, cu ambasadori ai mărcii în întreaga lume.

„Misiunea noastră de a documenta incredibilul poate fi încă găsită în fiecare an pe paginile cărții noastre, dar și prin emisiuni TV, social media și evenimente live”, spun cei de la Guiness pe siteul oficial.