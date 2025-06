International Bătută și amenințată în Rusia. O româncă din corpul diplomatic UE ar fi fost atacată de ofițeri FSB







O angajată româncă a serviciului diplomatic al Uniunii Europene a fost bătută în timpul unei misiuni oficiale în Rusia. Cu puțin timp înainte de acest incident, femeia ar fi fost amenințată de doi reprezentanți ai serviciilor de securitate ruse.

Evenimentul a generat tensiuni în rândul diplomaților occidentali din Moscova, potrivit publicației Der Spiegel. Emil Hurezeanu, ministrul de Externe, a confirmat incidentul și a explicat că femeia lucra pentru Reprezentanța Comisiei Europene. De asemenea, oficialul a subliniat că atacul s-a petrecut la sfârșitul lunii mai.

Ulterior, ea a părăsit teritoriul Rusiei și s-a întors la Bruxelles. În prezent, incidentul este în curs de investigare la nivelul CE.

Potrivit oficialului, autoritățile au fost informate de la bun început în legătură cu evenimentul, cunosc identitatea diplomatei implicate, care este angajată a Serviciului de Diplomație Externă al Uniunii Europene.

Ancheta se află în curs de desfășurare

Hurezeanu a precizat că structurile de specialitate ale Uniunii Europene, inclusiv cele responsabile cu investigațiile, urmează să finalizeze procedurile necesare. De asemenea, din motive de siguranță, au fost alertate și serviciile de investigații naționale din România.

„Am ştiut din capul locului despre ce a fost vorba. Incidentul ne-a fost comunicat. (…) Pentru orice eventualitate am informat propriile servicii de investigaţii naţionale”, a adăugat el.

El a mai adăugat că diplomata a fost recent în București.

A primit amenințări în timp ce se afla în Rusia

Hurezeanu a fost întrebat dacă se confirmă informația conform căreia persoanele care au agresat-o pe diplomata româncă ar fi fost ofițeri ai FSB. El a răspuns că această variantă reprezintă, deocamdată, o presupunere făcută de un jurnalist al publicației Der Spiegel.

„Este o presupunere pe care o face reporterul de la Der Spiegel după o discuţie off the record care s-a transformat iată într-o discuţie on the record cu un reprezentant al serviciului diplomatic extern al Uniunii Europene”, a explicat el.

Hurezeanu a menționat că autoritățile abilitate ale Serviciului Diplomatic Extern al Uniunii Europene vor avea responsabilitatea de a stabili concluziile finale în acest caz.

Conform publicației din Germania diplomata româncă se afla în misiune în orașul Vladivostok, în Extremul Orient rus, la sfârșitul lunii mai. Mai mult, jurnaliștii din străinătate au susținut că acesta ar fi fost comis de agenți ai FSB.

. „Nu se ştie cum se simte în prezent. O solicitare în acest sens adresată guvernului român a rămas fără răspuns”, preciza Der SPIEGEL în articolul publicat marţi seară.

Reprezentantul diplomatic al Kremlinului în Belgia, chemat pentru explicații

Agresiunea fizică asupra unei diplomate dintr-un stat occidental marchează o agravare a tensiunilor diplomatice. În conformitate cu prevederile Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice, reprezentanții misiunilor diplomatice trebuie să beneficieze de protecție specială din partea statului gazdă. Acest principiu care se aplică inclusiv reprezentanților ruși aflați pe teritoriul Uniunii Europene.

În urma atacului, purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene a subliniat că orice act de violență îndreptat împotriva diplomaților UE este ferm condamnat. Ea a precizat că trimisul Kremlinului în Belgia a fost chemat să dea explicații legate de caz.