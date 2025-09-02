International O curte de apel federală pune piedici tarifelor lui Trump







Președintele Donald Trump a folosit autoritatea prezidențială pentru a impune tarife extinse asupra produselor străine, spunând că măsurile sunt esențiale pentru consolidarea economiei americane, potrivit CBS News. Însă o Curte de Apel a Circuitului Federal a emis vineri o decizie semnificativă, limitând capacitatea administrației de a justifica aceste tarife prin declararea unei stări de urgență națională.

Hotărârea marchează un obstacol important în calea politicii comerciale promovate de Trump și aduce în prim-plan tensiunea dintre puterea executivă și prerogativele Congresului.

Decizia Curții de Apel survine după luni de contestații juridice formulate de state democratice și afaceri mici, care susțin că președintele a depășit atribuțiile conferite de legea privind puterile de urgență economică (IEEPA).

Trump a invocat această lege din 1977 pentru a justifica tarifele impuse în aprilie asupra majorității partenerilor comerciali ai SUA, inclusiv pentru China, Mexic și Canada.

Curtea federală a confirmat parțial decizia unui tribunal comercial din New York, care afirmase că tarifele lui Trump depășesc autoritatea prezidențială.

Cu toate acestea, apelul a anulat partea deciziei care ar fi dus la eliminarea imediată a taxelor, oferind administrației timp să apeleze la Curtea Supremă.

Din cei șapte judecători care au votat împotriva tarifulor, șase au fost numiți de președinți democrați, iar unul de George H.W. Bush, în timp ce cei patru care au votat în favoarea continuării tarifulor au fost numiți de foști președinți republicani și democrați.

Tarifele impuse de Trump includ majorări de până la 50% pentru țările cu care SUA înregistrează deficite comerciale și o taxă standard de 10% pentru celelalte.

Anumite țări, precum Marea Britanie, Japonia și Uniunea Europeană, au negociat acorduri pentru a evita majorări suplimentare. Alte state, cum ar fi Laos sau Algeria, au suportat tarife de 40%, respectiv 30%.

Impactul financiar asupra SUA este semnificativ: până în iulie, veniturile colectate din tarife au atins 159 de miliarde de dolari, mai mult decât dublul sumelor înregistrate în aceeași perioadă a anului precedent.

Departamentul de Justiție a avertizat că anularea tarifulor ar putea provoca pierderi financiare majore pentru Trezoreria Statelor Unite și ar putea afecta strategiile viitoare de negociere comercială ale administrației.

Hotărârea Curții de Apel ridică semne de întrebare asupra viitorului tarifelor și a autorității prezidențiale în materie comercială.

Dacă decizia va fi menținută la Curtea Supremă, președintele ar putea fi nevoit să limiteze extinderea taxelor și să utilizeze alte legi comerciale mai restrictive, cum ar fi Legea Comerțului din 1974 sau Secțiunea 232 din Trade Expansion Act.

Pe termen regional și global, tarifele reprezintă un instrument de presiune în negocierile comerciale, iar restricționarea lor ar putea încuraja guvernele străine să renegocieze sau să întârzie implementarea acordurilor.

Experții atenționează că impactul economic se va reflecta atât asupra producătorilor, cât și asupra consumatorilor americani, care suportă indirect costul majorării taxelor.