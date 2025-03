Monden O concurentă de la iUmor are leucemie. „Un șoc pe care nu pot să-l descriu”







Bianca TRS, una dintre cele mai îndrăgite concurente din sezonul 13 al emisiunii iUmor, se confruntă cu o perioadă extrem de complicată. Tânăra, recunoscută pentru umorul și energia sa a primit diagnosticul de leucemie la începutul acestei săptămâni.

Bianca TRS, fostă concurentă la iUmor, are leucemie

Bianca TRS a împărtășit cu cei 500.000 de urmăritori că se află internată în spital. Totul a început cu o vizită obișnuită la spital pentru analize de sânge, fără să bănuiască ce avea să se întâmple.

După ce au fost efectuate testele, medicii au observat valori alarmante și au chemat-o de urgență înapoi la spital pentru investigații suplimentare. Rezultatele analizelor au confirmat diagnosticul, și anume că are leucemie. Această veste a bulversat-o pe Bianca TRS.

„Am leucemie. Am descoperit-o luni. De luni sunt internată, dar sunt bine. Luni am fost la analize. Analize de sânge. Fix după ce le-am făcut, doctorul ne-a zis mie și mamei mele că putem pleca și că ne va suna dumnealui ca să ne spună ce și cum. La nici 10 minute după ce am plecat din incinta spitalului, domnul doctor a sunat-o pe mama i-a spus: vă rog să vă întoarceți că trebuie să vorbim neapărat”, a spus Bianca TRS.

Fosta concurentă de la iUmo: Mi s-a tăiat filmul

Bianca TRS, chiar dacă este din fire pozitivă și optimistă, de data aceasta nu ascunde faptul că a fost un șoc și pentru ea și îi vine greu să vorbească despre ce va urma și cum se va descurca.

„Am ajuns la spital, mi-a adus la cunoștință faptul că am aproximativ 130.000 de leucocite, când maximul este de 10.000. Mi-a spus că mă suspectează de leucemie, moment în care mie mi s-a tăiat filmul. Evident, e un șoc pe care nu pot să îl descriu în cuvinte”, a mai spus fosta concurentă de la iUmor, Bianca Marcela Teodora Niculescu, potrivit cancan.ro.