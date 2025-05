Social O companie de ridesharing, pusă la zid de clienți. Scandal online







Una dintre companiile mari de ridesharing a ajuns motiv de dezbatere, după ce unul dintre clienți s-a plâns că aplicația de localizare nu funcționează. Cu toate acestea el a fost taxat pentru cursă, iar returul banilor durează câteva zile.

Ridesharing-ul nu mai e ce a fost

Nici alternativele taxiurilor se pare că nu mai sunt tocmai o variantă pentru clienți. La postarea mai sus menționată au curs comentariile negative. ”E o practică tot mai comună, anunță ca au venit și de fapt nu au ajuns. Eu am sunat un astfel de șofer și mi-a zis ca dacă nu-mi convine, să anulez cursa. Apoi mi-a închis telefonul și a anulat el cursa pe motiv ca nu m-a găsit. O cursă de 68 de lei la ei, 26 de lei la altă companie”, a comentat cineva. O altă persoană însă a suferit și pagube financiare.

”Măcar primești banii. Mie mi-a spus robotul că nu are ce face că e șofer afiliat. Și uite cum revenim la taxiurile galbene, fie vorba între noi, oricum nu prea mai sunt diferente între șoferi/mașini”, a scris altcineva.

Ce trafic era la 5 dimineața?

”Sunt țepari. Nu mai recomand. În 20 de minute 3 șoferi mi-au dat drop la cursă, iar ultimul, al 4-lea avea waiting time de 12 minute. Dar se mișca ca melcul la 5 dimineața. Ce trafic era la 5 dimineata în București? Iar după 10 minute ce am așteptat și ultimul sofer, am dat drop la cursa. Deoarece aplicatia îmi zicea că în 7 minute ajunge șoferul.

Deci un minut la ei nu are 60 secunde. Bineînțeles că dând drop la cursă m-au taxat cu o taxă pentru că am anulat cursa. Dar lor nu le este rușine că la 5 dimineata eu am pierdut 20 plus încă 10 minute, adică 30 minute în conditiile în care la primul șofer am primit un waiting time de doar 3 minute. Și mi-au fost luați și banii imediat de pe card”, a povestit un alt internaut.