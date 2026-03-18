O celebră actriță din „Baywatch”, la închisoare. E acuzată de furt

Actrița Alexandra Paul, cunoscută din serialul Baywatch, se află printre persoanele reținute în urma unei acțiuni desfășurate la o fermă de creștere a câinilor din statul Wisconsin, unde mai mulți protestatari au pătruns fără autorizație. Alexandra Paul a fost ulterior arestată după ce ar fi furat câini din rasa beagle, potrivit Fox News.

Incidentul a avut loc pe 15 martie, la Ridglan Farms, în localitatea Blue Mounds, după ce autoritățile au primit o sesizare privind o pătrundere ilegală. Adjuncții șerifului din comitatul Dane au intervenit la fața locului, unde au identificat un grup numeros de participanți la protest.

Alexandra Paul s-ar fi aflat printre „50-60 de protestatari” care „au pătruns în incintă și au început să scoată numeroși câini” din fermă, unitate în care sunt crescute animale utilizate în cercetări științifice. În urma intervenției, aproximativ 20 de persoane au fost reținute, inclusiv actrița.

Autoritățile locale au transmis că înțeleg sensibilitatea subiectului, dar subliniază necesitatea respectării legii.

„Biroul Șerifului din comitatul Dane înțelege cât de profund sunt afectați oamenii de situația câinilor de la Ridglan Farms și respectăm dreptul lor de a-și exprima această preocupare prin proteste pașnice”, a declarat șeriful Kalvin Barrett într-un comunicat.

„Rolul nostru este să menținem siguranța tuturor și să intervenim atunci când au loc activități ilegale. Încurajăm pe oricine are îngrijorări legate de bunăstarea animalelor sau de practicile de cercetare să se implice prin mijloace legale și constructive. Biroul Șerifului rămâne angajat în menținerea siguranței publice, promovarea dialogului pașnic și asigurarea faptului că toate părțile își pot exercita drepturile în limitele legii.”

Potrivit informațiilor oficiale, la fața locului au fost ridicate două vehicule, precum și unelte de spargere și alte probe relevante pentru anchetă.

O parte dintre câinii luați din fermă au fost recuperați și returnați, însă mai multe animale sunt încă dispărute. Autoritățile continuă verificările pentru clarificarea situației.

Nu este prima dată când Alexandra Paul se confruntă cu probleme legale. În 2021, presa americană relata că aceasta a fost acuzată de furt minor, după ce ar fi luat găini dintr-un camion aparținând companiei Foster Farms. Ulterior, în 2023, actrița a fost declarată nevinovată.

Alexandra Paul a devenit cunoscută publicului larg pentru rolul locotenentului Stephanie Holden în serialul lansat în 1989.