O  carte care mărturisește. Florian Bichir despre Pamfil Șeicaru

Există momente în care un popor pare că își pierde nu doar instituțiile, ci și vocea. Pamfil Șeicaru a fost, pentru România interbelică și pentru exil, exact asta: o voce. Una în care se amestecau autoritatea, memoria, cultura, riscul, stilul.

Șeicaru nu a fost doar un ziarist; a fost un tip de arhitect al opiniei publice, un om pentru care cuvântul era și armă, și reper moral, și instrument de civilizație. În epoca lui, ziarul funcționa ca un for, redacția ca un templu, iar jurnalistul ca un interpret al lumii – nu ca un operator de zgomot.

Astăzi, când privesc jurnalismul românesc, simt că mă uit la ruinele unei civilizații care nu știe că a murit. Nu pentru că oamenii nu ar mai fi inteligenți, nici pentru că tehnologia ar fi dus la degradare, ci pentru că ecosistemul în care jurnalismul de autor putea exista a dispărut cu totul. Șeicaru și generația lui au închis un ciclu al presei românești care nu va mai reveni.

De aceea, cartea lui Florian Bichir este necesară — dar nu pentru prezent.

Ea este necesară pentru adevăr, pentru memorie, pentru demnitatea unei profesii.

E o carte despre un jurnalist excepțional într-o epocă în care excepționalul nu mai este înțeles.

Nu e o carte oportună, e o carte justă.

Răspunsul sincer este: foarte puțini. Presa actuală nu are reflexul lecturii. Nu are spiritul istoriei. Nu are tradiția mentoratului. Jurnalistul tânăr este format în urgență, nu în cultură. În virale, nu în arhive. În „breaking news”, nu în sintaxă. Pentru mulți dintre ei, Șeicaru este prea departe, prea dens, prea pretențios, prea „elitist”, prea „interbelic”.

Câțiva istorici ai presei, profesori universitari, jurnaliști independenți, oameni care mai înțeleg ce înseamnă stilul, cititori ai presei adevărate, și câțiva nostalgici ai redacțiilor reale. Atât. Restul nu o vor atinge.

Nu pentru că nu ar fi bună — ci pentru că nu mai există breasla capabilă să o primească.

În felul acesta, volumul lui Bichir devine mai mult decât o monografie: devine un act de rezistență culturală. O încercare de a ține aprinsă o flacără pe care epoca o stinge tot mai grăbit. O încercare de a spune că jurnalismul românesc a avut cândva coloană vertebrală și stil, chiar dacă astăzi trăiește într-o stare de stridență și precaritate morală.

În România de azi, e mărturie. O mărturie pentru o generație care nu o va citi și un mesaj tăcut pentru generația care încă nu s-a născut.

Pentru că adevărul e unul singur:

unele cărți nu apar ca să fie populare, ci ca să nu se piardă ceea ce societatea a uitat că are.

Mai putem vorbi, oare, azi, despre talent în jurnalism?

Da, dar nu acolo unde ar trebui să îl căutăm.

Talentul nu mai locuiește în instituții mari sau în studiouri de televiziune. Trăiește în spații independente, în newslettere lucide, în podcasturi care nu sunt presate de rating, în analize scrise de oameni care mai au memoria lungă. În mainstream, talentul nu e cerut, nu e dorit și, cel mai grav, nu e înțeles.

Acolo, responsabilitatea a fost înlocuită cu reacția, cultura cu indignarea, scriitura cu emfaza, iar complexitatea cu emoția instantanee. Mainstream-ul lucrează cu reflexe, nu cu idei.

De la Șeicaru până astăzi s-a trecut de la jurnalistul-autor la jurnalistul-operator.

Pe vremea lui Șeicaru, scrisul era un gest de forță spirituală. Aveai nevoie de memorie, de o viață trăită în istorie, de cultură reală. Un ziarist era în același timp comentator, stilist, moralist, uneori chiar profet. Cultiva ritmul frazei, forța metaforei, disciplina argumentului.

Acum, discursul mediatic e construit pe viteză, agresivitate și fragmentare. Jurnalistul mainstream nu are timp să citească, doar să reacționeze. Nu este pus în situația de a interpreta lumea, ci doar de a o amplifica. De aceea, jurnalismul a devenit exact opusul celui practicat de Șeicaru: un jurnalism al zgomotului, nu al formei.

Agresivitatea nu e un defect al câtorva oameni, ci un mecanism. Aș putea, dar din rușine nu dau nume ale unor ”codobaturi” pe care le invocăm adesea ca simbol al jurnalismului strident. Ele nu sunt vinovate personal de nimic. Ele doar oferă spectacolul pe care sistemul îl cere: intensitate, indignare, conflict, moralism superficial. Ratingul adoră reacția imediată, nu contextul.

Pentru că presa românească a pierdut cultura.

Nu cultură în sens de cărți citite, ci cultura conversației, a tensiunii cu ideea, a clarității interioare.

Fără memorie, fără disciplină intelectuală, fără spațiu pentru nuanță, jurnalismul se transformă inevitabil în ceva mai primitiv: stridența înlocuiește argumentul, volumul înlocuiește logica, trăirea brută înlocuiește interpretarea.

Și totuși, talentul nu a dispărut. Doar s-a refugiat. A plecat acolo unde poate respira: în presă independentă, în scris intim, în eseu, în podcasturi verticale, în investigații asumate, în analize culturale.

Dar în mainstream, jurnalismul de autor este mort. Nu pentru că nu ar exista jurnaliști buni, ci pentru că mainstream-ul nu îl mai poate conține. Industria cere zgomot, nu stil.

Aici este diferența fundamentală dintre un Șeicaru și prezent. Șeicaru scria cu conștiința că textul său poate mișca o țară. Jurnalistul actual scrie cu conștiința că textul său trebuie să miște audiența în următoarele 15 secunde.

Astăzi, jurnalistul este un agent al fluxului.

În acest context, întrebarea „unde e talentul?” devine absurdă, pentru că talentul aparține unei paradigme în care scrisul era o artă, o meserie de front, un act cu miză reală.

Astăzi, miza este audiența. Iar pentru audiență nu ai nevoie de cultură, ci de intensitate.

De aceea jurnalismul românesc pare acultural: pentru că, structural, nu mai are unde să depoziteze cultura.

Devine un operator al emoției. Un manager al senzației. O rotiță într-un mecanism care cere reacție, nu reflecție.

Și, fără să vrea, devine contraponderea tristă a unui trecut în care jurnalistul era o forță intelectuală, nu un instrument de transmis zgomot.

Dacă ar exista o concluzie amară, dar adevărată, ar fi aceasta:

talentul a supraviețuit, dar presa nu îl mai poate folosi.

De aceea îl găsim în scriitori, în eseiști, în tineri care scriu excelent în afara instituțiilor, în investigații independente, în jurnale, în newslettere curate.

Astăzi, când te uiți la scena mediatică românească, ai impresia că trăiești în altă civilizație. Jurnalismul de autor nu mai există în mainstream — nu pentru că nu ar mai fi scriitori talentați, ci pentru că sistemul care putea produce această specie intelectuală a dispărut. Presa nu mai cere cultură, ci reacție. Nu mai cere ritm, ci emoție. Nu mai cere stil, ci stridență. De aceea, comparația dintre un Șeicaru și jurnalismul agresiv, acultural și superficial este de fapt comparația dintre două lumi incompatibile: una a sensului, alta a zgomotului.

Jurnalistul român de azi nu mai este autor, ci operator. O rotiță într-un mecanism care funcționează prin viteză și intensitate, nu prin idee și memorie. În acest ecosistem, talentul nu doar că nu este cultivat — este perceput ca o piedică. Orice tentativă de stil personal, de reflecție, de cultură pare prea complicată pentru grila unei prese care trăiește din reacție imediată, scandal și indignare.

Iar de la un arhitect al opiniei publice la un operator de emoție nu există continuitate — doar prăbușire.

Și totuși, poate într-o zi, după ce zgomotul se va epuiza, după ce națiunea va obosi de stridență, jurnalismul românesc va reîncepe să caute vocea, nu reacția. Atunci, poate, numele unui Șeicaru va redeveni ceea ce a fost: un punct cardinal al unei prese care a știut cândva să fie cultură.