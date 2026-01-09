Lloyds Banking Group va închide 55 de sucursale în 2026

Tot mai multe bănci aleg să închidă sucursalele, un fenomen care capătă amploare și în Marea Britanie. Decizia vine ca urmare a schimbărilor în comportamentul clienților, care preferă serviciile digitale în locul vizitelor fizice, informează Express.

Experții atrag atenția că reducerea numărului de sucursale nu afectează doar accesul la servicii, ci schimbă și dinamica comunităților locale, în special în zonele rurale. Instituțiile financiare susțin că această strategie le permite să-și concentreze resursele pe dezvoltarea platformelor online și pe eficientizarea serviciilor existente.

Așadar, străzile principale din Marea Britanie se pregătesc pentru o nouă transformare, pe măsură ce tot mai multe bănci își reduc prezența fizică. Expansiunea serviciilor bancare online a dus la dispariția multor sucursale din centrele urbane.

Potrivit organizației Which?, între ianuarie 2015 și prezent, băncile și instituțiile de credit ipotecar au închis 6.660 de sucursale, echivalentul a aproximativ 53 de închideri în fiecare lună.

Tendința nu se oprește aici, anul 2026 va aduce noi pierderi pentru rețeaua fizică de sucursale. Lloyds Banking Group a dezvăluit deja planuri pentru închiderea a 15 unități Halifax și a 40 de sucursale Lloyds în acest an.

Lloyds Banking Group anunță o transformare radicală în ceea ce privește comunicarea dintre clienți cu serviciile bancare. Un purtător de cuvânt al grupului bancar a subliniat că, în prezent, peste 21 de milioane de persoane preferă să își gestioneze banii prin aplicații mobile, marcând o creștere semnificativă a banking-ului digital.

„Oferim mai multe opțiuni ca niciodată, combinând confortul serviciilor digitale cu sprijinul oferit de angajații noștri”, a declarat oficialul.

El a adăugat că, pe lângă aplicație, clienții pot accesa oricare dintre sucursalele Lloyds, Halifax sau Bank of Scotland, pot utiliza serviciile poștale sau centrele bancare pentru operațiunile zilnice, iar depunerea numerarului este posibilă în peste 30.000 de locații PayPoint.

Această tranziție digitală are însă și efecte vizibile asupra rețelei fizice. Din 2015, Lloyds Banking Group a închis 1.470 de sucursale, iar procesul continuă și în 2026. Recent, a fost făcut publică lista completă a celor 55 de bănci Lloyds și Halifax care vor fi închise anul acesta, unele dintre ele fiind deja nefuncționale.

Lloyds Banking Group și Halifax au confirmat lista sucursalelor care urmează să fie închise în 2026. Deciziile fac parte din strategia grupului de a-și concentra resursele pe serviciile digitale și de a răspunde modificărilor în comportamentul clienților.

Pentru Lloyds, valul inițial de închideri începe chiar de la începutul anului, pe 1 ianuarie, cu sucursalele din Alfreton, Havant și New Addington. În următoarele zile, pe 8 ianuarie, vor fi închise unitățile din Totnes, Mitcham și Gillingham, Dorset. Alte închideri notabile includ Ammanford (12 ianuarie), Bideford și Flotă (13 ianuarie) sau Chester-le-Street și Ivybridge (14 ianuarie).

Pe parcursul lunii ianuarie, Lloyds va închide și sucursalele din Lewes (19 ianuarie), Swadlincote (20 ianuarie) și un grup de unități pe 21 ianuarie: Capătul Gardului Viu, Penzance și Petersfield. În finalul lunii, pe 28 ianuarie, va fi rândul sucursalei din Hedon să-și închidă porțile.

Februarie și martie aduc o nouă serie de închideri: Thornbury Avon pe 2 februarie, urmată de Caterham și Peterlee Yoden Way pe 3 martie. În zilele următoare vor fi închise sucursalele din Hucknall și Liverpool Breck Road (4 martie), Brigg (5 martie), Glossop și Tunstall (9 martie), Houghton le Spring (10 martie), Manchester Moston și Seaton (11 martie), Sleaford și Wymondham (13 martie), până la Okehampton pe 25 martie.

Ultimul val din acest an va avea loc în octombrie, incluzând Camborne, Chepstow și Ryde (7 octombrie), Birmingham, Harborne (8 octombrie), Gorseinon și Ofertă (10 octombrie), Totton (12 octombrie), Stamford (13 octombrie) și Stoke-on-Trent pe 30 octombrie.

În paralel, Halifax va închide mai multe sucursale, începând cu Sleaford și Havant pe 1 ianuarie 2026, urmate de Middleton pe 8 ianuarie și Yeovil pe 12 ianuarie. La mijlocul lunii ianuarie, pe 15 și 19 ianuarie, vor fi închise unitățile din Wandsworth și Seaford, iar pe 22 ianuarie, Halifax va închide sucursalele Ofertă și Hastings.

Skipton va fi închis pe 26 ianuarie, iar următoarele închideri vor include Horsforth (2 februarie), Birmingham Bearwood (2 martie), Peterlee (3 martie) și Nelson (4 martie). La fel ca Lloyds, Halifax va finaliza lista cu Camborne pe 7 octombrie și Grădinile de Primăvară Buxton pe 13 octombrie.

Reprezentanții ambelor bănci au subliniat că aceste decizii vin ca răspuns la schimbările semnificative în modul în care clienții utilizează serviciile bancare, accentul fiind pus pe digitalizare și eficientizarea operațiunilor. Clienții afectați vor fi informați individual și li se vor oferi alternative pentru tranzacțiile lor zilnice.