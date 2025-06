Politica Nu vor reformă. Primarii din Cluj amenință cu demisiile dacă rămân fără viceprimari







În Cluj, 27 de localități vor rămâne fără viceprimari. De la 1 ianuarie 2026. Este vorba de unitățile administrativ-teritoriale mai mici de 1500 de oameni. Măsură anunțată de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, îi revoltă pe primari. Șefii primăriilor consideră măsura nejustifcată. Și amenință cu demisiile. la nivelul țării sunt 400 de viceprimari care vor rămâne fără fotolii, dacă măsura intră în vigoare.

Primarii spun că măsura va genera blocaje administrative, nu va aduce economii

"Viceprimarul este ales din rândul consilierilor locali, așadar cei aflați în aceste funcții își vor continua mandatele de aleși locali, începând cu data de 1 ianuarie 2026”, a declarat prefectul județului Cluj, Maria Forna. Majoritatea primarilor, indiferent de culoarea politică, se declară oponenți fermi ai măsurii. Primarii spun că desființarea funcției de viceprimar nu va aduce economii reale.

Mai degrabă, măsura va genera blocaje administrative.Publicația cluj 24.ro a vorbit cu mai mulți primari din județ din localități care ar urma să fie afectate: Valea ierii, Sâncraiu, Ploscoș, Aiton, Suatu.

"Primarul, adică eu, sunt și șoferul instituției, polițistul local și urmează să devin și viceprimar"

Cu toții sunt revoltați de decizie și spun că tăierile pentru a face economii nu se fac de unde trebuie. "Dacă de la 1 ianuarie rămân fără viceprimar la Sâncraiu și se taie și din sumele de subzistență pentru care lucrez zi și noapte, din banii mei voi cumpăra un lacăt, îl pun pe Primărie și să vină Guvernul să rezolve problemele comunității...Momentan, primarul, adică eu, sunt și șoferul instituției, polițistul local și urmează să devin și viceprimar, iar dacă plec din comună cu treabă înseamnă că au plecat toate autoritățile”, a declarat primarul comunei Sâncraiu,Poka Andras.

La Sâncraiu, viceprimarul se ocupa de fonduri europene și de achiziții, iar în total sunt nouă angajați. Primarul crede că atunci când va apărea un act oficial care va prevedea desființarea posturilor de viceprimar acesta va fi atacat în instanță. "Și nu cred că va rezista la proba juridică în condițiile în care măsura e luată în timpul mandatului", a spus primarul de Sâncraiu.

Primarul Balea: "Eu am anunțat și la partid, dacă se desființează postul, eu îmi dau demisia"

Primarul din Valea Ierii, Bogdan Balea, amenință cu demisia dacă postul de viceprimar va fi desființat. El avertizează că lipsa viceprimarului ar duce la blocaje administrative grave.

„Fără viceprimar o să mă descurc foarte greu. Dacă o să desființeze, o să îmi dau și eu demisia. Sincer, nu glumesc. Eu am fost interimar șase luni și mi-a ajuns, mi-a fost foarte greu. Eu la Cluj, eu la București, eu aici cu oamenii, nu te poți descurca. Dacă vrei să lucrezi, să faci treabă. Nu are cine să îmi preia atribuțiile. Va fi un blocaj, nu are cine să semneze, nu nimic. Nu poți pune secretarul să semneze ordonatorul de credite și tot. Eu am anunțat și la partid, dacă se desființează postul, eu îmi dau demisia. Mâine o să am o discuție cu deputații de Cluj”, a declarat primarul Bogdan Balea pentru cluj.24.