Nemulțumit la serviciu. Strategii eficiente pentru a-ți recăpăta motivația

Schimbările din viață sunt de cele mai multe ori inevitabile, fie că le provocăm noi înșine, fie că apar din senin. În ambele cazuri, aduc acel sentiment de nesiguranță, mai ales atunci când ne referim la locul de muncă și teama pentru ziua de mâine, susțin experții, potrivit The Guardian.

Vin momente în viață când fiecare dintre noi se simte neîmplinit la locul de muncă, dar, din păcate, tot mai mulți angajați se agață de pozițiile lor, chiar dacă nu mai muncesc cu plăcere din diverse motive.

În acest caz, primul pas pentru a depăși această situație este de a învinge frica că nu te vei descurca, frica că vei lua decizii greșite și, de asemenea, neîncrederea în propriile tale forțe.

Dacă vei reuși să conștientizezi aceste temeri, vei găsi soluții mulțumitoare, indiferent de provocările pe care le vei întâmpina, în cazul în care nu vrei să-ți părăsești locul de muncă.

Mai jos vă redăm câteva trucuri pentru a depăși aceste momente de nemulțumire:

Dacă vei reuși să înțelegi ce te-a atras la acest loc de muncă, mai ales atunci când te simți nemulțumit sau dezinteresat, vei trece mai ușor peste acest impas. Pentru că, la început, cu toții suntem fascinați de job și nu trebuie omis acest lucru deoarece ar putea să te ajute să revii la gânduri mai bune.

„Concentrează-te pe impactul zilnic al muncii tale și pe oamenii pe care i-ai putea ajuta cu sarcinile tale, mai degrabă decât pe imaginea de ansamblu”, spune Alice Stapleton, antrenor de carieră.

Un alt factor care te poate influența negativ este percepția că nu ești suficient de bun la locul de muncă și nu ești apreciat pentru ceea ce faci. Este o gândire greșită care îți poate adânci nemulțumirile, slăbindu-ți încrederea în tine.

În cazul în care nu știi exact de ce ai ales acel loc de muncă, ar fi mai bine să te concentrezi pe beneficiile pe care le ai. „Carierele noastre ne pot da un scop, dar ne oferă și un salariu, stabilitate, concedii și poate chiar o latură socială cu colegii”, explică Alice Stapleton.

În aceste momente de derută ar fi foarte util să discuți mai mult cu colegii, să interacționezi cu cei de la alte departamente, deoarece „poate aduce beneficii uriașe”, spune Dina Grishin, coach de carieră.

Într-o lume care se practică din ce în ce mai mult munca de acasă, Diana Grishin subliniază nevoia de a „te expune și de a învăța, eventual, de la colegii care ar putea deveni mentori pentru progresul și schimbarea în carieră”.

A reuși să te simți împlinit departe de locul de muncă poate avea un impact pozitiv asupra muncii tale și te poate ajuta să simți că progresezi, chiar dacă cariera ta stagnează.

„Ne place întotdeauna să simțim că învățăm. Prin alegerea unui nou hobby, îți poți oferi un sentiment de învățare care poate face lucrurile să pară mai suportabile zi de zi”, mai explică Alice Stapleton.

Pentru a scăpa de teama unui eșec, este important să înțelegi că a da rateu face parte din firescul vieții. Fiecare provocare sau greșeală contribuie la evoluția ta, iar fiecare pas, chiar unul mai puțin reușit, te aduce mai aproape de mulțumirea de sine.

În cazul în care nemulțumirile persistă, ar putea fi momentul să te gândești la o schimbare. Căutarea unui alt loc de muncă unde să poți învăța lucruri noi și să evoluezi profesional ar fi una dintre soluții, chiar dacă este o decizie dificilă.

Iar dar s-ar putea să schimbi jobul tot în compania în care lucrezi ar fi fantastic, așa cum este cazul unei cititoare a cotidianului The Guardian, Mathilda Chenu, care lucrează pentru o companie de tehnologie.

Mathilda Chenu a solicitat schimbarea, după ce a explicat că nu avea suficiente lucruri de făcut la locul de muncă inițial și o nemulțumea.

„M-am mutat la un alt departament din aceeași instituție și, deși am un volum de muncă mai mare, m-a scutit de plictiseală”, a punctat Mathilda Chenu.

Mulți dintre noi greșesc foarte mult atunci când pun mai presus de orice cariera: „Este periculos să simți împlinire în muncă atunci când aceasta funcționează doar ca un simbol al statutului, deoarece această relație poate duce la epuizare și poate avea consecințe dăunătoare odată ce lucrurile încep să meargă prost”, a mai spus Diana Grishin.

Iar în cazul în care ai depășit limita suportabilității la actualul tău loc de muncă, dar încă nu ai găsit calea de a pleca, nimic nu te împiedică să plănuiești o strategie de renunțare la acest job.

„Odată ce ți-ai dat seama ce ai putea dori să faci în continuare, începe să te gândești la perfecționare sau recalificare”, spune Alice Stapleton. Toate aceste îți vor îmbogăți CV-ul și te va ajuta să găsești noi locuri de muncă, a mai explicat Grishin.