Khalil al-Hayya, desemnat recent lider al grupării islamiste palestiniene Hamas, a susținut miercuri primul său discurs oficial după preluarea funcției, în care a promis că va continua direcția organizației și a afirmat că principala sa prioritate este îmbunătățirea condițiilor de viață pentru locuitorii din Fâșia Gaza.

În intervenția sa, liderul în vârstă de 65 de ani a cerut încetarea operațiunilor militare israeliene, încheierea unui armistițiu cuprinzător și retragerea armatei israeliene din Fâșia Gaza, potrivit dpa.

Al-Hayya a solicitat comunității internaționale să exercite presiuni asupra Israelului pentru respectarea angajamentelor asumate în cadrul planului de pace pentru Orientul Mijlociu, mediat de președintele american Donald Trump.

Planul prevede, printre altele, dezarmarea Hamas ca o condiție esențială pentru reconstrucția Fâșiei Gaza. Noul lider al organizației nu a făcut însă nicio referire la acest aspect în discursul său.

Armistițiul intrat în vigoare în octombrie 2025 a fost încălcat în repetate rânduri, iar confruntările și atacurile israeliene au continuat să provoace victime.

Potrivit estimărilor, armata israeliană controlează în prezent între 65% și 75% din teritoriul Fâșiei Gaza, în timp ce analiștii apreciază că Hamas și-a consolidat controlul asupra zonelor rămase sub administrația sa.

Născut în Fâșia Gaza, Khalil al-Hayya a locuit în ultimii ani în Qatar și este considerat unul dintre liderii de rang înalt ai Hamas. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, el s-a numărat printre țintele unei tentative de atac israeliene asupra conducerii Hamas aflate la Doha.

Războiul a avut și un impact direct asupra familiei sale. Patru dintre fiii lui Khalil al-Hayya au fost uciși în atacuri israeliene, unul dintre aceștia pierzându-și viața în capitala Qatarului.