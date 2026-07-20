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Donald Trump amenință Iranul cu represalii după moartea militarilor americani

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Donald Trump amenință Iranul cu represalii după moartea militarilor americaniDonald Trump. Sursă foto: whitehouse.gov
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Din cuprinsul articolului

Președintele SUA, Donald Trump, a transmis pe Truth Social, că Iranul va suporta consecințe multiplicate pentru fiecare militar american ucis. Mesajul a venit după incidentele din Irak și Iordania, în timp ce Washingtonul și-a suplimentat prezența aeriană în Orientul Mijlociu, dar păstrează deschisă și varianta diplomatică.

Donald Trump, ordin transmis conducerii armatei americane

Donald Trump a amenințat Iranul cu represalii după moartea mai multor militari americani în incidente produse în ultimele zile în Orientul Mijlociu. Președintele Statelor Unite a anunțat că liderii armatei americane au primit instrucțiuni în acest sens.

„De fiecare dată când Iranul ucide un soldat american, va plăti de mai multe ori pentru acea crimă”, a scris preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social, afirmând că a transmis această instrucţiune responsabililor săi militari.

Donald Trump a declarat că directiva a ajuns la responsabilii militari de la Washington, inclusiv la Pete Hegseth și Daniel Caine.

„Această directivă a fost transmisă secretarului de război, Pete Hegseth, preşedintelui Comitetului şefilor de stat major, Daniel Caine, şi tuturor conducătorilor din cadrul armatei”, a precizat şeful Casei Albe.

Mesajul a fost publicat după moartea unor militari americani în Irak și Iordania. Un soldat american a murit în nordul Irakului în timpul detonării controlate a unei drone iraniene doborâte. Într-un alt atac, produs în Iordania, doi militari americani au fost uciși, iar un al treilea a fost dat dispărut în acțiune. Armata americană continuă să analizeze rămășițele neidentificate găsite la locul atacului din Iordania. Din acest motiv, bilanțul victimelor ar putea crește.

Atac SUA Iran portavion

Atac SUA Iran portavion / sursa foto: CENTCOM

Donald Trump va participa la ceremonia de la Dover

Casa Albă a anunțat luni că Donald Trump va participa la ceremonia de înmormântare a militarilor americani care au murit în războiul cu Iranul.

„Preşedintele Trump va participa mâine seară (marţi - n.r.) la ceremonia de înhumare a eroilor noştri căzuţi la Baza Aeriană Dover. Preşedintele şi întreaga echipă a Casei Albe se roagă pentru familiile lor”, a scris Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, într-o postare pe X.

Anunțul a venit după ce liderul american a promis că Iranul va suporta consecințele pentru moartea soldaților americani din weekend.

SUA își suplimentează avioanele de luptă în regiune

Statele Unite au trimis mai multe avioane de vânătoare în Orientul Mijlociu, în timp ce administrația Trump analizează următoarele măsuri, potrivit unui oficial citat de CNN.

În paralel, nu este exclusă o soluție diplomatică. Secretarul american de stat Marco Rubio și un oficial iranian de rang înalt au afirmat că ambele părți rămân deschise discuțiilor.

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