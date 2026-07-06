Schimbări politice majore se prefigurează în Orientul Mijlociu. Autoritățile din Fâșia Gaza au anunțat în cursul zilei de luni că au decis dizolvarea Comitetului de urgență, concomitent cu demisia liderului interimar al acestei structuri, conform AFP.

Hotărârea vine în contextul în care se pun la punct ultimele detalii pentru transferul complet al controlului administrativ din enclavă către Comitetul național pentru administrarea Gazei (NCAG). În mod simultan, o structură tehnocrată formată de palestinieni, sub auspiciile Consiliului pentru pace creat de președintele american Donald Trump, a transmis că deține logistica necesară și este pregătită să preia frâiele teritoriului.

Reprezentanții Biroului de presă al executivului din Gaza au transmis printr-o informare oficială că toate procedurile de natură juridică și administrativă destinate transferului de putere au fost deja finalizate. Acest plan de reorganizare structurală a fost pus pe masa unei comisii cu reprezentare națională. La discuții au luat parte delegați ai facțiunilor politice din Palestina, lideri ai Comitetului superior al clanurilor și reprezentanți ai asociațiilor din societatea civilă, întregul proces derulându-se sub supravegherea directă a unui emisar din partea Organizației Națiunilor Unite.

Pentru ca această succesiune administrativă să poată fi realizată fără blocaje instituționale, șeful Comitetului de urgență, Mohammed Abdul Khaleq al-Farra, a ales să renunțe la funcție. Actul său de demisie a atras după sine și desființarea oficială a organismului pe care îl conducea.

De cealaltă parte, structura de tehnocrați palestinieni care a luat ființă prin intermediul Consiliului pentru pace inițiat de liderul de la Casa Albă, Donald Trump, a confirmat că are capacitatea de a începe gestionarea situației din Fâșia Gaza, profitând de hotărârea mișcării Hamas de a renunTemporary la vechile structuri de conducere.

„Comitetul național pentru administrarea Gazei este pe deplin pregătit să își asume responsabilitățile naționale imediat ce vor fi disponibile resursele și capacităţile necesare”, a explicat liderul acestei entități, Ali Shaath, într-un mesaj publicat pe rețeaua socială X.

Măsura de desființare a instituției compuse din 15 oficiali, care s-a aflat la cârma Fâșiei Gaza sub directa coordonare a mișcării islamiste Hamas timp de aproape douăzeci de ani, netezește drumul pentru ca noul comitet național să își exercite controlul civil în regiune.

Membrii NCAG insistă asupra faptului că reprezintă o entitate total apolitică, având ca unic scop administrarea chestiunilor logistice și civile cotidiene din enclavă. Structura este formată din tehnocrați și personalități publice palestiniene și își are baza de operațiuni în capitala Egiptului, la Cairo, încă din prima parte a lunii ianuarie, urmând ca în perioada următoare să își înceapă activitatea efectivă pe teren, în interiorul Fâșiei Gaza.