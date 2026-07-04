Administrația președintelui american Donald Trump lansează sâmbătă programul Trump Accounts, una dintre cele mai importante inițiative economice promovate în actualul mandat. Începutul proiectului coincide cu startul oficial al manifestărilor dedicate împlinirii a 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență a Statelor Unite.

Noul program prevede acordarea unui cont de investiții finanțat de stat cu 1.000 de dolari pentru fiecare copil cetățean american născut în perioada 1 ianuarie 2025 – 31 decembrie 2028. Autoritățile susțin că măsura urmărește să încurajeze economisirea și investițiile încă din primii ani de viață, dar și să dezvolte educația financiară a viitoarelor generații.

Conturile vor fi deschise gratuit și vor putea primi contribuții suplimentare de până la 5.000 de dolari pe an, înainte de impozitare. Sumele vor putea fi depuse de părinți, rude, angajatori sau organizații caritabile.

Fondurile vor fi investite automat într-un fond index care urmărește evoluția bursei americane, iar beneficiarii vor prelua controlul asupra conturilor la împlinirea vârstei de 18 ani, moment în care vor putea retrage banii sau vor putea continua investițiile. Câștigurile vor fi impozitate în momentul retragerii.

În prima etapă, toate contribuțiile vor fi direcționate către State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, urmând ca ulterior programul să includă și fonduri administrate de BlackRock și Vanguard, care oferă expunere diversificată pe piața americană de acțiuni.

Potrivit estimărilor publicate de autorități, un copil care beneficiază de contribuția inițială de 1.000 de dolari și de depuneri anuale de 5.000 de dolari ar putea acumula aproximativ 271.000 de dolari până la vârsta de 18 ani. Dacă investițiile sunt menținute până la 55 de ani, valoarea contului ar putea ajunge la aproximativ 13 milioane de dolari, pe baza randamentelor istorice ale indicelui S&P 500, deși rezultatele vor depinde de evoluția piețelor financiare.

Programul beneficiază și de sprijinul unor companii importante din sectorul privat. Visa, Dell, Comcast și producătorul de cipuri Micron au anunțat contribuții suplimentare sau programe de cofinanțare pentru copiii angajaților. Micron a promis o investiție totală de 250 de milioane de dolari, iar Morgan Stanley și Goldman Sachs au anunțat că vor dubla contribuția federală pentru copiii eligibili ai propriilor angajați.

Administrarea programului lui Trump va reveni Departamentului Trezoreriei, în colaborare cu platforma de brokeraj Robinhood și banca BNY, responsabile de gestionarea conturilor și a investițiilor. Totodată, autoritățile au avertizat familiile să fie vigilente în fața tentativelor de fraudă și au publicat recomandări pentru identificarea eventualelor escrocherii.

Susținătorii proiectului consideră că acordarea unui capital inițial le oferă tuturor copiilor șansa de a participa la creșterea economiei americane și reduce barierele în calea economisirii pe termen lung. În schimb, criticii susțin că avantajele cele mai mari vor reveni familiilor care își permit să contribuie constant cu sume suplimentare și angajaților companiilor care oferă contribuții echivalente.

Potrivit datelor preliminare ale autorităților americane, aproximativ 3,6 milioane de copii s-au născut în Statele Unite în 2025 și vor putea beneficia de contribuția federală de 1.000 de dolari, dacă îndeplinesc condițiile programului.