Președintele american Donald Trump a distribuit pe platforma Truth Social, o fotografie editată în care o ironizează pe premierul italian Giorgia Meloni. Postarea, însoțită de mesajul „Este nevoie de un ordin de restricţie”, apare la câteva săptămâni după schimbul de declarații dintre cei doi lideri privind întâlnirea avută la summitul G7.

Donald Trump și-a reluat disputa publică cu premierul italian Giorgia Meloni, după ce a publicat pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, o fotografie editată care sugerează că șefa Guvernului italian, în vârstă de 49 de ani, ar fi obsedată de liderul de la Casa Albă.

Imaginea distribuită de președintele american este însoțită de mesajul: „Este nevoie de un ordin de restricţie”.

Disputa dintre cei doi lideri a fost alimentată luna trecută, când Donald Trump a susținut că Giorgia Meloni ar fi încercat în repetate rânduri să facă fotografii alături de el în timpul summitului G7 desfășurat în Franța. Tot atunci, liderul american a afirmat că popularitatea premierului italian ar fi fost afectată de poziția adoptată față de Statele Unite.

„Probabil este fericită că am vorbit cu ea. Nu a fost nevoie să vorbesc cu ea”, a declarat Trump pentru postul de televiziune italian La7 luna trecută. „M-a implorat să fac o poză cu ea. Îşi dorea atât de mult o poză cu mine. Nu aş fi făcut-o, dar mi-a fost milă de ea”, a susţinut atunci Trump.

Premierul italian a reacționat după declarațiile lui Donald Trump și a afirmat că afirmațiile acestuia nu corespund realității.

„Am fost uimită” de declaraţiile „complet inventate” ale lui Trump, a spus Giorgia Meloni.

„Există un lucru pe care ar trebui să-l ţină minte: nici eu şi nici Italia nu implorăm vreodată”, a spus Meloni, considerată o prietenă a liderului de la Casa Albă până la războiul din Iran.

Relațiile dintre Donald Trump și Giorgia Meloni s-au deteriorat și după atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului, pe 28 februarie.

Ulterior, președintele american a criticat în repetate rânduri Italia pentru că a refuzat să permită utilizarea aerodromurilor sale în timpul operațiunilor militare desfășurate de Statele Unite împotriva Iranului.