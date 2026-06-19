Ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, a anunțat vineri că renunță la vizita programată în Statele Unite în perioada 21-22 iunie, după afirmațiile făcute de președintele american Donald Trump la adresa premierului italian Giorgia Meloni. Decizia vine în contextul unui schimb public de replici între liderii de la Roma și Washington, generat de declarațiile făcute de Trump într-un interviu acordat postului italian La7.

Șeful diplomației italiene, Antonio Tajani, a anunțat pe platforma X că nu va mai efectua deplasarea prevăzută în Statele Unite, programată pentru 21 și 22 iunie. Oficialul italian a motivat decizia prin declarațiile formulate de Donald Trump la adresa premierului Giorgia Meloni, pe care le-a catalogat drept „declaraţii grave şi ofensatoare”.

Tensiunile dintre Roma și Washington au apărut după un interviu telefonic acordat de președintele american postului italian La7. Potrivit transcrierii publicate de televiziunea italiană, Trump a afirmat că Giorgia Meloni ar fi insistat să facă o fotografie cu el în timpul summitului G7 desfășurat în Franța.

La7 a publicat transcrierea discuției, însă nu a difuzat și înregistrarea audio integrală a interviului.

La scurt timp după apariția transcrierii, Giorgia Meloni a publicat pe rețelele sociale un mesaj video în care a reacționat la declarațiile lui Donald Trump. Premierul italian s-a declarat „stupefiată” de ceea ce a numit „invenţii pure” și a respins categoric afirmațiile potrivit cărora ar fi cerut o fotografie cu liderul american.

„Sincer, sunt uluită. Nici Italia, nici eu nu implorăm niciodată”, a transmis Giorgia Meloni.

Lidera guvernului de la Roma a declarat că nu înțelege atitudinea manifestată de Donald Trump față de statele aliate și a făcut referire la relațiile acestuia cu adversarii Occidentului.

„Nu știu de ce președintele american se comportă așa față de aliații săi. Nu este prima dată când se întâmplă. Pot spune doar că este regretabil că nu manifestă aceeași hotărâre față de dușmanii Occidentului”, a afirmat Meloni.

În interviul acordat postului La7, Donald Trump a susținut că premierul italian și-ar fi dorit cu insistență o fotografie alături de el la summitul G7.

„M-a implorat să fac o fotografie cu ea. Își dorea atât de mult o fotografie cu mine. Nu aș fi făcut-o, dar mi-a fost milă de ea”, a afirmat Trump, potrivit traducerii difuzate de televiziunea italiană.

În paralel cu acest schimb de replici, președintele României, Nicușor Dan, și premierul italian Giorgia Meloni au participat joi la prima reuniune de coordonare a grupului „Prietenii Coeziunii”, desfășurată înaintea negocierilor privind viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034.

Nicușor Dan a publicat pe Facebook mai multe fotografii de la reuniune, inclusiv imagini alături de Giorgia Meloni.

Evenimentul a avut loc în contextul discuțiilor privind viitorul buget al Uniunii Europene. Cu această ocazie, șeful statului român a reiterat poziția României privind necesitatea menținerii unor alocări consistente pentru principalele politici europene.

„Vom continua să pledăm pentru un buget al UE ambițios, cu resurse suficiente pentru politica de coeziune și politica agricolă comună, precum și pentru consolidarea competitivității generale în întreaga Uniune Europeană”, a transmis Nicușor Dan.