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Cum răspunde Donald Trump acuzațiilor privind afacerile familiei. Ce le cere copiilor

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Cum răspunde Donald Trump acuzațiilor privind afacerile familiei. Ce le cere copiilorDonald Trump cripto. Sursă foto: ChatGPT
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Din cuprinsul articolului

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că activitățile economice ale familiei sale pot fi interpretate ca posibile conflicte de interese, în contextul influenței majore pe care funcția prezidențială o are asupra economiei, afirmând că astfel de acuzații sunt inevitabile. Donald Trump, în interviul acordat CNBC că funcția pe care o ocupă generează în mod natural suspiciuni privind eventuale conflicte de interese, în special în ceea ce privește afacerile familiei sale.

Cum răspunde Donald Trump acuzațiilor privind afacerile familiei. Ce le cere copiilor

Liderul de la Casa Albă a declarat că le recomandă copiilor săi să fie atenți în activitățile comerciale, dar a subliniat că aceștia aveau afaceri înainte ca el să intre în politică.

„Le spun copiilor mei: Staţi departe. Dar şi ei au o viaţă. Făceau afaceri cu mult înainte să mă gândesc să candidez la preşedinţie”, a spus Donald Trump.

Acesta a afirmat că, având în vedere influența deciziilor prezidențiale asupra economiei, chiar și tranzacțiile obișnuite pot ridica semne de întrebare.

„Dacă ar cumpăra un camion eficient energetic, s-ar spune că au informaţii privilegiate”, a afirmat Trump.

criptomonede

criptomonede / sursa foto: dreamstime.com

Venituri de sute de milioane de dolari din criptomonede

Declarațiile vin în contextul publicării raportului anual privind averea și interesele financiare ale președintelui, care indică venituri consistente obținute în 2025.

Potrivit documentului, peste 580 de milioane de dolari provin din afaceri din domeniul criptomonedelor asociate familiei Trump. Din această sumă, aproximativ 515 milioane de dolari au rezultat din vânzarea tokenurilor World Liberty Financial, iar alte circa 65 de milioane de dolari din cedarea participațiilor în compania care administrează proiectul.

Donald Trump respinge acuzațiile privind conflictul de interese

Donald Trump a declarat că activitățile economice respective nu încalcă legea și nu reprezintă o problemă din punct de vedere legal. Acesta a invocat legislația federală referitoare la conflictele de interese, care nu impune președintelui sau vicepreședintelui Statelor Unite obligația de a se abține de la decizii ce ar putea avea impact asupra propriilor interese financiare.

În cadrul interviului, președintele SUA a abordat și alte subiecte de actualitate, printre care economia, piețele financiare, relațiile cu Iranul, politica monetară a Rezervei Federale și alegerile parlamentare din 2026. Întrebat despre preferințele sale în privința foștilor lideri ai Statelor Unite, Donald Trump nu a oferit un nume concret.

„Statele Unite au avut şi unii preşedinţi foarte slabi”, a declarat acesta.

Donald Trump a comentat și o decizie recentă a Curții Supreme, care întărește atribuțiile președintelui în ceea ce privește demiterea membrilor unor agenții federale independente. Potrivit acestuia, hotărârea consolidează instituția prezidențială și contribuie la imaginea Statelor Unite la nivel internațional.

„Acum suntem respectaţi din nou ca ţară. Acum un an şi jumătate se râdea de noi. Acum nu se mai întâmplă asta”, a declarat liderul american.

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