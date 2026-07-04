România trebuie să își consolideze poziția și să dezvolte parteneriatul strategic cu Statele Unite, nu doar în zona de securitate, ci și prin proiecte economice importante, afirmă liberalul Cătălin Predoiu. Cu ocazia aniversării a 250 de ani de la Declarația de Independență a SUA, acesta a vorbit despre transformările prin care trece America și despre efectele pe care acestea le pot avea asupra relațiilor internaționale.

Liberalul susține că România trebuie să își consolideze rolul de partener strategic și să nu se bazeze doar pe poziția sa geografică.

„La un sfert de mileniu de la Declarația de Independență, timp în care s-a inventat și s-a reinventat de câteva ori, SUA se pregătesc de o nouă metamorfoză, internă, dar și în politica externă și de securitate. În fapt, această metamorfoză a început de ceva timp, odată cu debutul celei de-a doua administrații Donald J. Trump”, a afirmat Cătălin Predoiu.

Acesta consideră că schimbările sunt determinate de transformările profunde din societatea americană, dar și de modificările apărute pe scena globală.

„Această nouă politică este ghidată de două comandamente: adaptarea la noua lume care se naște sub ochii noștri, în special sub impactul tehnologiilor emergente, și menținerea supremației Americii într-o lume în care harta geopolitică postbelică și postcomunistă a puterii s-a schimbat dramatic”, a mai spus liberalul.

Predoiu susține că noua abordare americană va produce efecte inclusiv în regiunea din care face parte România și că statele trebuie să fie pregătite pentru noua realitate.

„Simplificând, noua administrație a SUA «lucrează» în lume prin două «linii de înaltă tensiune»: ideologică și militaro-economică. Administrațiile care rezonează ideologic și prin politici cu administrația SUA devin parteneri politici și aliați naturali. Celelalte au la dispoziție cealaltă linie, a cooperării militare și economice”, a explicat acesta.

În opinia sa, relația dintre România și SUA trebuie construită pe proiecte concrete și responsabilități asumate, nu doar pe formule diplomatice.

„Formula stereotipă «We share values» nu a devenit desuetă, dar a devenit incompletă. Pentru o relație de succes cu SUA, ea trebuie completată cu «We share interests (and projects), we share burdens (and responsibilities)»”, a atras atenția Predoiu.

Liberalul consideră că România trebuie să acționeze rapid pentru a-și întări poziția și să extindă cooperarea cu Statele Unite, inclusiv în domeniul economic.

„Sunt de părere că trebuie să pregătim urgent un pachet complex de proiecte, susținut și promovat politic la cel mai înalt nivel, pentru a construi o relație compozită, economică și securitară, care să transforme România într-un partener de și mai mare valoare, chiar indispensabil, pentru SUA, nu doar din punct de vedere militar, ci și economic”, a transmis Cătălin Predoiu.

De asemenea, liberalul a vorbit și despre prima s‐a interacțiune cu politica americană.

„Prima mea interacțiune reală cu politica americană s-a petrecut în 2009, când am participat la Washington, în calitate de invitat, la o reuniune pe teme de strategii de viitor, într-un format din care făceau parte Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski, Bob Dole, Joe Lieberman, Strobe Talbott, amiralul de patru stele Mike Mullen, pe atunci președintele Comitetului Întrunit al Șefilor de State Majore. Cele 8 ore de discuții petrecute în jurul acelei mese de lucru, fără nici cea mai mică preocupare pentru un protocol sclipitor, m-au educat despre politica internațională și jocul puterilor globale mai mult decât tot ce citisem în prealabil pe această temă”, a povestit acesta.

Acesta spune că o relație mai puternică între România și SUA nu intră în contradicție cu apartenența țării noastre la Uniunea Europeană.

„O Românie mai sigură, mai dezvoltată economic și mai puternică înseamnă o UE mai puternică”, a adăugat liberalul.

Liberalul a încheiat mesajul cu un apel la implicare în noua etapă a relațiilor internaționale.

„Ar trebui să ne așezăm solid pe «linia de start» a noii dinamici generate de SUA, să fim gata și să pornim către un nou orizont și o nouă intensitate a Parteneriatului Strategic. Ca să evităm alternativa «Brace for impact», să fim optimiști, concentrați, combativi și învingători”, a mai spus Cătălin Predoiu.