Aproape jumătate dintre cetățenii SUA nu știu ce marchează aniversarea a 250 de ani de la fondarea țării, care va fi sărbătorită pe 4 iulie 2026, arată un sondaj realizat de Cato Institute împreună cu Morning Consult, înaintea Zilei Independenței. Cercetarea evidențiază, totodată, diferențe importante între generații în ceea ce privește cunoștințele de istorie și valorile civice.

Aproape unul din doi americani nu știe ce reprezintă aniversarea a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite, care va fi celebrată pe 4 iulie 2026, potrivit unui sondaj realizat de Cato Institute în colaborare cu Morning Consult.

Rezultatele arată că doar 53% dintre participanți au răspuns corect că evenimentul marchează adoptarea Declarației de Independență din 1776. În schimb, 46% au declarat că nu cunosc semnificația acestei aniversări. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 2.253 de adulți din Statele Unite, înaintea Zilei Independenței și a comemorării celor 250 de ani de la întemeierea țării.

Chiar dacă rezultatele arată lipsuri în ceea ce privește educația civică, cei mai mulți dintre respondenți au o percepție pozitivă asupra Statelor Unite. Potrivit cercetării, 86% dintre americani afirmă că sunt recunoscători că sunt cetățeni ai SUA, iar 79% spun că sunt mândri de acest lucru.

În același timp, 76% au o opinie favorabilă despre întemeierea Statelor Unite, iar 70% consideră că principiile pe care a fost construită țara sunt în continuare actuale. Totodată, 61% dintre participanți cred că America rămâne „țara oportunităților”, iar 74% spun că Visul American este realizabil pentru ei personal.

Rezultatele sondajului arată că necunoașterea semnificației zilei de 4 iulie este doar una dintre probleme. Astfel, 58% dintre respondenți nu știu că principalul rol al Constituției Statelor Unite este de a stabili și limita atribuțiile guvernului federal. Doar 41% au identificat răspunsul corect. De asemenea, 57% nu cunosc motivul pentru care cele 13 colonii și-au declarat independența față de Marea Britanie în anul 1776.

Totodată, 55% dintre cei intervievați nu știu că, în situația unui conflict între președinte și Curtea Supremă privind constituționalitatea unei măsuri, instanța supremă este cea care are ultimul cuvânt.

Există însă și întrebări la care majoritatea respondenților au răspuns corect. Astfel, 77% știu că George Washington a fost primul președinte al Statelor Unite, iar 61% au identificat Marea Britanie drept țara față de care cele 13 colonii și-au declarat independența.

Sondajul scoate în evidență diferențe importante între categoriile de vârstă. 61% dintre reprezentanții Generației Z au declarat că nu cunosc semnificația aniversării a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite, în timp ce doar 39% au oferit răspunsul corect.

Percepția asupra Părinților Fondatori diferă, de asemenea, între generații. Numai 49% dintre tineri îi consideră lideri curajoși care și-au riscat viața pentru independență și libertate. În rândul americanilor cu vârsta de peste 65 de ani, procentul ajunge la 89%.

În același timp, 28% dintre tineri cred că Părinții Fondatori au urmărit în principal propriile interese, comparativ cu doar 4% dintre respondenții din categoria celor peste 65 de ani.

Cercetarea relevă diferențe și în ceea ce privește orientările economice și ideologice. La nivel național, capitalismul este privit favorabil de 52% dintre americani, în timp ce socialismul este văzut pozitiv de 37% dintre respondenți.

În cazul Generației Z, situația este diferită. 53% dintre tineri spun că au o opinie favorabilă despre socialism, iar 45% apreciază capitalismul. Totodată, 38% dintre persoanele cu vârsta sub 30 de ani afirmă că au o părere favorabilă despre comunism.

Sondajul a analizat și disponibilitatea alegătorilor de a susține un candidat care se declară „socialist democrat”. 39% dintre respondenți spun că ar fi mai înclinați să voteze un astfel de candidat, 40% afirmă că nu l-ar susține, iar 22% spun că nu s-au hotărât.

Participanții la cercetare au fost întrebați și care ar trebui să fie principalele lecții transmise elevilor cu ocazia aniversării celor 250 de ani de la fondarea Statelor Unite.

28% consideră că accentul ar trebui pus pe ideea că libertatea este un lucru rar și trebuie apărată.

Alți 27% spun că patriotismul înseamnă loialitate față de principiile pe care este construită țara, nu față de un partid politic sau un lider.

În același timp, 26% dintre respondenți cred că istoria Statelor Unite trebuie prezentată într-o manieră echilibrată, care să includă atât realizările importante ale țării, cât și nedreptățile comise de-a lungul timpului.