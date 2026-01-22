Noi reguli în procesele transfrontaliere. Guvernul a adoptat proiectul de lege

Guvernul a adoptat, joi, un proiect de lege care transpune în legislația națională cele mai recente reglementări europene privind digitalizarea cooperării judiciare și accesul la justiție.

Guvernul a adoptat un proiect de lege care completează Ordonanţa de urgenţă nr. 119 din 21 decembrie 2006, referitoare la măsurile necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la momentul aderării României la Uniunea Europeană, a anunţat purtătorul de cuvânt al Executivului.

Actul normativ transpune în legislația națională cele mai recente reglementări europene privind digitalizarea cooperării judiciare și accesul la justiție în procedurile transfrontaliere din domeniul civil, comercial și penal, în acord cu prevederile articolelor 5 și 6 din Regulamentul (UE) 2023/2844 din 13 decembrie 2023.

Proiectul prevede posibilitatea ca părțile implicate în cauze transfrontaliere civile și comerciale, precum și reprezentanții acestora, să participe la proces prin mijloace de telecomunicație audiovizuală, cu aprobarea instanței.

Utilizarea acestor mijloace este condiționată de posibilitatea verificării identității participanților și de garantarea securității, integrității, confidențialității și calității transmisiunii, precum și de respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

Proiectul permite ca persoana care asistă sau reprezintă partea, precum și traducătorul ori interpretul, să participe la ședința de judecată prin mijloace audiovizuale, fără a fi necesară prezența fizică lângă partea asistată.

„De asemenea, persoana care asistă sau reprezintă partea, traducătorul sau interpretul pot participa la şedinţa de judecată desfăşurată prin mijloace de telecomunicaţie audiovizuală chiar şi fără a fi prezenţi fizic lângă parte”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Prin aceste modificări, Guvernul urmărește simplificarea și accelerarea procedurilor judiciare cu elemente de extraneitate, precum și reducerea costurilor. Totodată, măsurile vizează adaptarea sistemului judiciar la standardele digitale europene, pe fondul creșterii numărului de cauze transfrontaliere în Uniunea Europeană.