Noi modificări de preț la benzină. Unde se găsesc cei mai ieftini carburanți

Mai multe lanțuri de benzinării din România au redus duminică, 18 octombrie 2026, prețul pentru benzină cu până la 5 bani pe litru. În București, cel mai mic tarif rămâne de 10,06 lei, în timp ce în Timișoara șoferii pot alimenta la un preț mai redus. Motorina nu a înregistrat modificări pentru a opta zi consecutiv, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

Cea mai ieftină benzină standard din București costă duminică 10,06 lei pe litru, tarif disponibil la stațiile Petrom și identic cu cel afișat sâmbătă.

La Socar, prețul a scăzut de la 10,11 lei la 10,06 lei pe litru la benzinăria de pe strada Vasile Lascăr nr. 141A. Tariful anterior fusese păstrat din 7 octombrie. La celelalte stații ale companiei, litrul de benzină costă 10,09 lei, după o reducere de la 10,14 lei.

Rompetrol a aplicat, la rândul său, o ieftinire de 5 bani pe litru. Benzina standard se vinde acum cu 10,12 lei, față de 10,17 lei, cât costa din 7 octombrie. Aceeași modificare a fost făcută și de OMV, unde prețul a coborât de la 10,17 lei la 10,12 lei pe litru.

În benzinăriile Mol, tariful a rămas la 10,12 lei pe litru, fără modificări față de sâmbătă. Lukoil a redus prețul benzinei standard cu 3 bani, de la 10,15 lei la 10,12 lei pe litru, după ce nivelul anterior fusese menținut din 7 octombrie.

Dintre cele cinci mari orașe analizate, Timișoara are duminică cel mai redus preț pentru benzină standard. Un litru costă minimum 10,04 lei, cu 2 bani mai puțin decât sâmbătă.

În București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, cel mai mic tarif este de 10,06 lei pe litru, fără modificări față de ziua precedentă.

Prețurile minime pentru benzină sunt următoarele:

Oraș Benzină standard Timișoara 10,04 lei/l București 10,06 lei/l Cluj-Napoca 10,06 lei/l Iași 10,06 lei/l Constanța 10,06 lei/l

Spre deosebire de benzină, motorina standard nu a înregistrat noi reduceri duminică, 18 octombrie. În București, cel mai mic preț este de 10,86 lei pe litru, la Petrom, nivel menținut din 8 octombrie.

Socar afișează același tarif la benzinăria de pe strada Vasile Lascăr nr. 141A. În celelalte stații ale companiei, motorina costă 10,89 lei pe litru. Ambele prețuri au rămas neschimbate din 8 octombrie. Rompetrol și OMV comercializează motorina standard cu 10,92 lei pe litru, tarife păstrate tot din 8 octombrie.

La Mol și Lukoil, șoferii plătesc 10,92 lei pentru un litru de motorină, preț care nu a mai fost modificat din 9 octombrie.

Timișoara înregistrează cel mai mic preț pentru motorină dintre orașele analizate. Carburantul costă minimum 10,83 lei pe litru, tarif păstrat din 8 octombrie.

În Cluj-Napoca, motorina standard se vinde cu minimum 10,84 lei pe litru, același nivel din 10 octombrie.

În București, Iași și Constanța, prețul minim este de 10,86 lei pe litru.

Oraș Motorină standard Timișoara 10,83 lei/l Cluj-Napoca 10,84 lei/l București 10,86 lei/l Iași 10,86 lei/l Constanța 10,86 lei/l

Prețurile motorinei de la pompă au rămas stabile, deși pe piețele europene angro au fost înregistrate scăderi de până la 4%.

Reducerea a venit după decizia Grupului celor 7 economii majore, G7, de a elibera rezerve strategice de petrol. Efectele asupra tarifelor plătite de șoferi nu s-au reflectat însă imediat în prețurile de la benzinării.

În România, plafonarea adaosului comercial la motorină a fost blocată în Parlament pe 14 octombrie. Propunerea prevedea limitarea adaosului inclusiv pentru rafinării.

Separat, Ministerul Finanțelor a anunțat pe 30 septembrie menținerea reducerii accizei la motorină până pe 15 octombrie. Ulterior, măsura a fost prelungită până la 31 octombrie 2026. Reducerea aplicată este de 25% din acciză. Anterior, pentru perioada 1-15 septembrie, Ministerul Finanțelor majorase reducerea accizei la motorina standard de la 20% la 25%.

Măsura a fost introdusă pentru diminuarea presiunii fiscale asupra prețurilor carburanților, în condițiile creșterii cotațiilor internaționale și a tarifelor de la pompă.

Cele mai mici prețuri pentru carburanți din țară sunt înregistrate duminică, 18 octombrie, la o stație din orașul Iernut, județul Mureș. La benzinăria PRV Petrolium, situată pe strada Tudor Vladimirescu nr. 2, E60, benzina standard costă 9,89 lei pe litru. Este același tarif ca sâmbătă și se situează sub pragul de 10 lei.

Tot la această stație se găsește și cea mai ieftină motorină standard, la prețul de 10,69 lei pe litru, neschimbat față de ziua precedentă.

Prețurile afișate pot varia în funcție de benzinărie, localitate și momentul actualizării datelor. Șoferii sunt sfătuiți să verifice tarifele înainte de alimentare.