Noi informații despre existența OZN-urilor. Oficial NASA: Am surprins imagini

NASA deține imagini cu fenomene care nu au putut fi explicate pe baza datelor disponibile, a declarat Jared Isaacman, administratorul NASA, citat de Fox News. Oficialul a vorbit despre subiect în contextul declasificării unor documente privind fenomenele anomale neidentificate, inițiată de administrația Trump.

Jared Isaacman, care conduce NASA din decembrie, a declarat că agenția spațială a înregistrat imagini cu obiecte a căror natură nu poate fi stabilită în prezent.

„Am surprins imagini — și acesta este un aspect în privința căruia președintele Trump este foarte deschis — despre care, pe baza datelor pe care le avem în acele imagini, nu știm ce reprezintă”, a declarat el gazdei de podcast Jack Gordon, într-un episod din 30 iunie.

Administratorul NASA nu a afirmat că imaginile reprezintă dovezi ale existenței vieții extraterestre, însă a spus că este posibil ca omenirea să descopere, în viitor, forme de viață dincolo de Pământ.

„Cred că există o posibilitate foarte reală să ajungem la concluzia, în timpul vieții noastre, că poate există viață peste tot acolo și că nu este atât de rară pe cât s-ar putea crede”, a adăugat el.

NASA a transmis anterior că nu deține dovezi care să indice că obiectele zburătoare neidentificate ar avea origine extraterestră. Un raport publicat în 2023 de un grup independent de cercetători și experți reuniți de agenție a concluzionat că este nevoie de mai multe date pentru a putea explica anumite fenomene anomale neidentificate.

Între timp, Pentagonul a făcut publice mai multe seturi de imagini, date și documente referitoare la fenomenele anomale neidentificate (FAN/UAP). În luna iunie, aceste materiale au fost publicate prin sistemul Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters (PURSUE), creat în cadrul administrației Trump pentru declasificarea unor documente privind astfel de fenomene.

„Am ținut o mare parte din acestea îngropate în dosare pe undeva, iar președintele a spus: «De ce? Puneți-le la dispoziție. Nu avem timp să le studiem. Să ne spună alți oameni ce sunt» – și acum vedeți acest efort. Și veți continua să îl vedeți”, a mai precizat Jared Isaacman.

Jared Isaacman a precizat că, deși NASA deține imagini cu obiecte neidentificate, nu a văzut dovezi privind existența unor corpuri de extratereștri sau a unor nave spațiale recuperate. În schimb, administratorul NASA a afirmat că mostrele aflate pe Marte ar putea oferi indicii importante despre existența vieții microbiene.

„Avem mostre pe Marte chiar acum”, a spus el. „Dacă le aducem înapoi, există o probabilitate foarte mare ca acestea să indice, la un moment dat, cel puțin viață microbiană pe Marte.”

La final, Isaacman a explicat că subiectul rămâne unul de interes pentru agenția pe care o conduce.

„Nu am cum să resping acest subiect”, a adăugat Isaacman. „De fapt, sunt incredibil de fascinat de el, deoarece acesta este însuși nucleul a ceea ce încercăm să facem la NASA — să răspundem la întrebarea: «Suntem singuri?»”