Diplomația a fost reluată sâmbătă în încercarea de a limita escaladarea conflictului dintre Statele Unite și Iran, în timp ce schimbul de amenințări dintre cele două părți continuă. Potrivit agenției EFE, în paralel, au avut loc contacte diplomatice în Oman și Arabia Saudită, cu accent pe securitatea maritimă din Strâmtoarea Ormuz.

Mai multe demersuri diplomatice au fost inițiate sâmbătă pentru a încerca reducerea tensiunilor din Orientul Mijlociu, în contextul în care Statele Unite și Iranul continuă schimbul de acuzații și amenințări.

Potrivit sursei citate, ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, s-a deplasat în Oman, unul dintre actorii implicați în medierea relațiilor din regiune.

Discuțiile au vizat viitorul Strâmtorii Ormuz și identificarea unui mecanism privind tranzitul navelor comerciale prin această rută strategică pentru comerțul energetic mondial.

În același timp, liderul de facto al Arabiei Saudite, prințul moștenitor Mohammed bin Salman, a avut o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump.

Potrivit informațiilor oficiale, unul dintre principalele subiecte discutate a fost securitatea maritimă, în contextul noilor tensiuni din zona Strâmtorii Ormuz.

Între timp, noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a afirmat că va răzbuna moartea tatălui său, Ali Khamenei, ucis la Teheran în bombardamentul din 28 februarie, în prima zi a războiului declanșat de Statele Unite și Israel.

Donald Trump a avertizat că Iranul riscă bombardamente de amploare dacă va încerca să organizeze un atentat împotriva sa, după apariția unor informații potrivit cărora Israelul ar fi transmis Washingtonului că Teheranul ar pregăti un astfel de plan. Ulterior, președintele american a negat existența unui asemenea avertisment.

Statele Unite au reluat la mijlocul acestei săptămâni bombardamentele asupra Iranului, acuzând Teheranul că a încălcat memorandumul privind încetarea ostilităților după atacurile asupra a trei nave comerciale din zona Strâmtorii Ormuz.

Donald Trump a declarat miercuri că nu mai consideră valabil memorandumul semnat la 17 iunie, document care permisese redeschiderea Strâmtorii Ormuz și relaxarea sancțiunilor impuse Iranului. Acordul prevedea continuarea negocierilor timp de 60 de zile pentru soluționarea diferendelor privind programul nuclear iranian și regimul sancțiunilor.

La rândul său, ministrul iranian de Externe a acuzat Statele Unite că au încălcat memorandumul atât prin reluarea atacurilor, cât și prin anunțarea unor noi sancțiuni împotriva apropiaților noului lider suprem, Mojtaba Khamenei.