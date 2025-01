Atac masiv cu drone la o rafinărie din Rusia. Au fost peste 50 de explozii

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și Forțele pentru Operațiuni Speciale ale Ucrainei (SOS) au lovit rafinăria de petrol Ryazan și centrala termică Ryazan într-un atac cu dronă în timpul nopții de 24 ianuarie, a a anunțat o sursă SBU. La scurt timp, atacul a fost confirmat de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Rafinăria, una dintre cele mai mari din Rusia, are o capacitate de 17 milioane de tone metrice de petrol pe an. Cel puțin trei depozite de petrol și un atelier au ars. „Dronele SBU și SOS au vizat, de asemenea, o stație de pompare a petrolului de la centrala termică Ryazan”, a declarat sursa, fără a dezvălui detalii privind posibilele consecințe.

Noi atacuri în Ucraina. Cel puţin trei persoane au fost ucise, iar alte peste 60 rănite vineri, în atacuri ruse cu drone şi rachete în trei regiuni ucrainene. Au avut loc atacuri cu drona și la un bloc şi o casă din Kiev. Aici, două persoane au murit, a anunțat vineri şeful Administraţiei Militare a capitalei ucrainene, Mîkola Kalaşnîk.

„Din nefericire, două persoane au murit în urma unui atac cu drone inamice în regiunea Kiev”, anunţă pe telegram şeful militar interimar.

Cel puţin alte două persoane au fost rănite în incendiul unui imobil rezidenţial. Victimele au avut nevoie de asistență medicală. ”Listele victimelor atacului sunt pe cale să fie clarificate, iar victimele primesc toată asistenţa medicală necesară”, anunţă el.

Joi, atacuri ruse cu rachetă, bombe aeriene şi drone în Ucraina s-a soldat cu cel puţin trei morţi şi peste 50 de răniţi în trei regiuni ucrainene. Ministerul rus al Apărării a transmis că a interceptat în total 121 de drone în cursul nopţii de joi spre vineri, şase în regiunea Moscova şi una deasupra capitalei, ţintită mai rar decât regiunile de la frontieră.

News coming in of a hit to a block of flats in #Kyiv region, thought to be by a drone.

Nothing more is known at this stage.

Four other UAVs are also in the wider region around the capital.#StopRussia pic.twitter.com/t5i1TvG2gp

