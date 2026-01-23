Nivel record de fraude la ajutoarele de handicap. Sute de cazuri, în atenția autorităților

Peste 430 de dosare de handicap au fost anulate în județul Satu Mare, în urma unei ample acțiuni de reevaluare a unui total de 1.103 cazuri verificate, a anunțat prefectul UDMR, Altfatter Tamas. Măsura vizează combaterea fraudelor și a abuzurilor în acordarea ajutoarelor pentru persoanele cu dizabilități și ar putea genera economii de peste nouă milioane de lei la bugetul de stat.

Cele mai multe dosare anulate vizează persoanele cu handicap grav care beneficiau de asistent personal. Printre românii rămași fără ajutorul financiar se numără cei care necesitau sprijin constant pentru activitățile zilnice, după ce reevaluarea a arătat că nu mai îndeplineau criteriile legale.

„Dintre tipurile de dosare, cele mai multe reîncadrate sau anulate sunt cele care privesc indemnizaţia pentru handicap grav cu asistent personal (205 anulate din 551), handicap accentuat (169 anulate din 410) şi handicap grav fără asistent personal (26 din 76). Trebuie menţionat că aceste scăderi se datorează în primul rând reevaluării documentelor medicale din dosarele beneficiarilor, dar există şi situaţii de deces, precum şi cazuri în care drepturile au fost suspendate din cauza neprezentării la convocarea pentru reevaluare”, a arătat prefectul.

Economiile la bugetul de stat ar putea ajunge la aproape 782.000 de lei lunar, ceea ce însumează peste 9,3 milioane de lei pe an.

„Având în vedere cuantumul lunar total al drepturilor (3302 lei pentru handicap grav cu însoţitor, 728 lei pentru handicap grav fără însoţitor, 496 lei pentru handicap accentuat şi 80 lei pentru handicap mediu), rezultă că economia lunară la bugetul de stat este de 781.902 lei, respectiv 9.382.824 lei anual”, a mai arătat Prefectura.

Prefectul Altfatter Tamas a anunțat că verificările dosarelor pentru încadrarea în grad de handicap continuă. El a explicat că economia anuală de peste 9,3 milioane de lei nu este doar o cifră, ci reprezintă resurse care trebuie folosite responsabil și direcționate către cei care au nevoie cu adevărat.

„Corectitudinea în evaluarea documentelor medicale elimină abuzurile şi ne permite să oferim sprijin sustenabil şi demn celor care depind de acest ajutor pentru traiul de zi cu zi”, a continuat el.

Tamas a mai spus că respectarea legii și transparența în gestionarea banilor publici sunt singurele garanții că sistemul de protecție socială rămâne echitabil.

„Nu putem accepta ca resursele comunităţii să fie irosite, în timp ce datoria noastră morală şi legală este să ne asigurăm că niciun cetăţean îndreptăţit nu este lăsat în urmă din cauza unui sistem nefuncţional”, a declarat prefectul Altfatter Tamas.

Cazul de la Satu Mare apare în contextul declarațiilor ministrului Muncii, Florin Manole, care a recunoscut că fraudele în sistemul de dizabilități au ajuns la un prag îngrijorător. El a adăugat că, în unele județe, controalele efectuate de Corpul de Control au scos la iveală probleme în până la 25% dintre dosare.

„Sunt lângă premier pe tema fraudei.(…) A vorbit premierul despre o anumită vamă unde sunt 11 vameși și au toți dizabilități. 6 dintre ei au renunțat deja. Săptămâna viitoare, documentele vor merge la Parchet”, spunea el.

Întrebat despre amploarea fraudelor, Manole a explicat că există județe în care au fost înregistrate astfel de probleme.

„Avem eșantioane în anumite județe unde am făcut controale. Eșantioane. Nu vreau să le generalizez. În care au fost și 25% incorectitudini”, a mai spus Manole.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat că procentul de 25% de incorectitudini semnalat în controale se referă, printre altele, la cazuri în care persoane cu deficiențe grave de vedere dețineau și foloseau permis de conducere. În urma încrucișării bazelor de date între Agenția pentru Dizabilitate și Poliția Rutieră, numeroase persoane și-au pierdut statutul de handicap.

Pentru a sprijini persoanele care au nevoie reală de ajutor, Manole a anunțat intenția de a înființa un fond special, măsură susținută și de premier. Fondul va fi constituit din taxele plătite de companiile cu peste 50 de angajați. Scopul acestui fond este să ofere facilități persoanelor cu dizabilități care pot lucra, ajutându-le să se integreze pe piața muncii. În plus, ministrul a dispus ca Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă să desemneze o persoană dedicată în fiecare județ care să se ocupe de angajarea persoanelor cu dizabilități.