Vremea

Ninsori viscolite și vânt puternic în mai multe regiuni din România, marți. Ce recomandă autoritățile

Ninsori viscolite și vânt puternic în mai multe regiuni din România, marți. Ce recomandă autoritățileViscol, munte, zăpadă. Sursa foto: Pixabay
IGSU a emis o avertizare de vreme rea pentru marți, cu ninsori viscolite în Carpați și vânt puternic în Banat, Oltenia, Transilvania și Muntenia. Autoritățile recomandă prudență și echiparea corespunzătoare a autovehiculelor.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a emis o avertizare de vreme rea valabilă pentru marți, între orele 10:00 și 20:00.

Ninsori viscolite și vizibilitate redusă în Carpați

Conform comunicatului, în Carpații Meridionali, Carpații de Curbură și local în Carpații Occidentali se așteaptă ninsori viscolite, cu depuneri semnificative de zăpadă. Vizibilitatea va fi redusă, uneori sub 100 de metri, iar vântul va avea intensificări puternice.

În același interval, intensificări ale vântului sunt prognozate și în Banat, Oltenia, local în Transilvania și în sud-vestul Munteniei, cu viteze de până la 70 km/h. Fenomenele meteo pot genera dificultăți majore în trafic, iar autoritățile recomandă prudență sporită pentru cei care trebuie să călătorească.

Recomandări pentru șoferi

IGSU subliniază că deplasarea pe drumuri afectate de viscol și ninsoare puternică trebuie evitată pe cât posibil. În situațiile în care deplasarea este strict necesară, cetățenii trebuie să se informeze înainte despre starea traseului și să verifice eventualele blocaje.

Autovehiculele trebuie echipate corespunzător pentru iarnă, inclusiv cu anvelope de sezon și lanțuri antiderapante, dar și cu lopată sau alte instrumente utile în condiții de ninsoare abundentă.

viscol

Ninsorile și viscolul afectează traficul rutier și aerian. / sursa foto: dreamstime.com

Ninsori viscolite în România. Cum pot avea cetățenii acces la informații suplimentare

De asemenea, autoritățile recomandă să se evite trecerea în apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare sau a altor structuri care pot fi dislocate de vântul puternic. Monitorizarea buletinelor meteorologice și respectarea recomandărilor oficiale rămân esențiale pentru siguranța populației.

Pentru informații actualizate și detalii suplimentare despre avertizările meteo, cetățenii pot consulta site-ul oficial al Administrației Naționale de Meteorologie: www.meteoromania.ro/avertizari.

