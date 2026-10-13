Președintele României, Nicușor Dan, a salutat decizia omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, de a promulga modificările legislative privind educația în limbile minorităților naționale. Într-un mesaj publicat pe Facebook, șeful statului a arătat că noile prevederi consolidează drepturile românilor din Ucraina și a anunțat că România va continua colaborarea cu autoritățile de la Kiev pentru aplicarea acestora, inclusiv în învățământul liceal.

„Salut promulgarea de către preşedintele Volodîmîr Zelenski a modificărilor legislative privind dreptul minorităţilor naţionale la educaţie în limba maternă. Noile prevederi legislative consolidează cadrul legal pentru educaţia în limbile minorităţilor recunoscute ca limbi oficiale ale Uniunii Europene, alături de limba ucraineană", a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Modificările legislative clarifică dreptul de utilizare a limbii materne în instituțiile de învățământ din Ucraina. Prevederile nu se limitează la desfășurarea orelor, ci vizează și comunicarea în celelalte activități școlare. În mesajul său, președintele României a făcut referire și la perspectivele de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană.

„În acest fel, Ucraina îşi consolidează poziţia de candidat la integrarea în Uniunea Europeană, un proces pe care România îl sprijină ferm".

Nicușor Dan a anunțat că autoritățile române vor continua discuțiile cu reprezentanții comunității românești și cu oficialii ucraineni, astfel încât noile prevederi să fie aplicate și în învățământul liceal.

„Noile dispoziţii legale clarifică faptul că limba maternă poate fi folosită în toate circumstanţele, nu doar în timpul orelor. Vom lucra în continuare alături de comunitatea noastră şi de autorităţile ucrainene pentru ca implementarea legislaţiei să ofere copiilor români posibilitatea de a învăţa în limba maternă, inclusiv în ciclul liceal", a transmis președintele.

Președintele a arătat că posibilitatea de a studia în limba maternă are o importanță directă pentru familiile românilor care trăiesc în Ucraina.

Acesta a făcut referire la păstrarea identității culturale și la continuarea dialogului dintre București și Kiev.

"Este vorba despre limba în care copiii învaţă, despre păstrarea identităţii şi despre transmiterea unei moşteniri culturale de generaţii. Vom continua dialogul onest cu Ucraina, cu convingerea că rezultatele cooperării noastre vor fi din ce în ce mai bune, în beneficiul ambelor ţări. România îşi promovează activ interesele, între care drepturile românilor de pretutindeni ocupă un rol preeminent", a mai transmis Nicușor Dan.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a promulgat luni, 12 octombrie, legea care extinde garanțiile privind folosirea limbilor minorităților naționale în educație.

Potrivit AFP, modificările au fost cerute de Ungaria, care a condiționat avansarea negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană de adoptarea unor măsuri pentru protejarea drepturilor lingvistice ale minorităților.

Noua legislație consolidează posibilitatea de a studia în limbile minorităților care sunt și limbi oficiale ale Uniunii Europene, alături de limba ucraineană.