Președintele României, Nicușor Dan, a fost invitat de regele Salman bin Abdulaziz al Arabiei Saudite să participe la summitul Uniunea Europeană – Consiliul de Cooperare al Golfului, programat pentru 24 octombrie, potrivit Administrației Prezidențiale. Evenimentul diplomatic are loc într-o perioadă marcată de tensiuni de securitate în regiune, după ce capitala saudită, Riad, a fost vizată de atacuri cu rachete atribuite rebelilor Houthi.

Reuniunea va aduce la aceeași masă liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene și reprezentanții celor șase țări care fac parte din Consiliul de Cooperare al Golfului.

Întâlnirea urmărește consolidarea relațiilor dintre cele două organizații regionale, într-un context internațional complicat, potrivit informațiilor publicate de Arab News.

Invitația oficială adresată președintelui României a ajuns luni la Palatul Cotroceni. Documentul a fost înmânat de ambasadorul Arabiei Saudite la București, Khalid bin Eid Al-Shammari, consilierului prezidențial pentru securitate națională, Marius-Gabriel Lazurca.

Întâlnirea dintre cei doi oficiali a inclus discuții despre subiecte de interes comun pentru România și Arabia Saudită, precum și despre oportunitățile de dezvoltare a relațiilor bilaterale.

Extinderea cooperării dintre cele două state reprezintă unul dintre aspectele abordate de oficiali, în condițiile în care summitul din 24 octombrie oferă un nou prilej pentru discuții la nivel înalt între reprezentanții europeni și cei ai statelor din Golf.

Summitul Uniunea Europeană – Consiliul de Cooperare al Golfului va fi cea de-a doua reuniune la nivel înalt organizată între cele două structuri regionale.

La eveniment sunt așteptați reprezentanții tuturor celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, alături de liderii Arabiei Saudite, Bahrainului, Kuweitului, Omanului, Qatarului și Emiratelor Arabe Unite.

Delegația europeană va fi reprezentată la cel mai înalt nivel de președintele Consiliului European, António Costa, care va coprezida reuniunea, și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Cooperarea instituțională dintre Uniunea Europeană și Consiliul de Cooperare al Golfului se bazează pe un acord semnat în 1989. Documentul stabilește cadrul colaborării în mai multe domenii, inclusiv economie, energie, protecția mediului, schimbări climatice și cercetare.

Invitația adresată lui Nicușor Dan vine într-o perioadă dificilă pentru securitatea Arabiei Saudite. Regatul se confruntă cu amenințări atribuite rebelilor Houthi din Yemen, susținuți de Iran, pe fondul tensiunilor din regiune.

Luni seară, locuitorii capitalei saudite au auzit explozii puternice, la scurt timp după ce au primit mesaje de avertizare pe telefoanele mobile. Ulterior, coaliția militară condusă de Arabia Saudită a anunțat că a interceptat o rachetă balistică lansată de rebelii Houthi în direcția Riadului.

Incidentul a avut loc la numai două zile după un alt atac grav, produs sâmbătă pe aeroportul internațional din capitala saudită.

Potrivit informațiilor prezentate în relatările despre incident, atacul asupra aeroportului s-a soldat cu cel puțin 12 morți și 309 răniți.

În ciuda incidentelor de securitate, Arabia Saudită urmează să găzduiască reuniunea din 24 octombrie, la care sunt așteptați lideri europeni și reprezentanți ai statelor din Golf.

Participarea președintelui Nicușor Dan ar urma să aibă loc într-un moment în care securitatea regională reprezintă o preocupare majoră, iar relațiile diplomatice și cooperarea dintre state capătă o importanță suplimentară.

Summitul va reuni lideri din două regiuni cu interese comune în domenii precum energia, economia și cercetarea. Totodată, reuniunea oferă ocazia continuării dialogului politic dintre Uniunea Europeană și statele din Golf, în contextul tensiunilor care afectează regiunea.