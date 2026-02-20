Nicușor Dan: România vrea investiții americane și europene în metale rare

Președintele României, Nicuşor Dan, a declarat joi seară că țara noastră urmărește atragerea de investiții atât din Statele Unite, cât și din Uniunea Europeană, în sectorul metalelor rare și al procesării acestora. Declarațiile vin pe fondul discuțiilor legate de vizita sa planificată la Casa Albă, care include și teme strategice de economie și energie.

Președintele a explicat că piața globală a metalelor critice, cum sunt cele rare, a fost afectată în ultimii ani de crize și de concentrarea producției în câteva state. România se implică, împreună cu SUA și UE, într-un efort comun de a crea mecanisme care să asigure o distribuție echitabilă și o reglementare clară a acestui sector.

„Deci aici facem progrese mari și evident că ne dorim și investiții și americane, și europene în România, atât pe partea de extracție, cât și pe partea de procesare”, a declarat Nicușor Dan.

Pe lângă metale rare, președintele a vorbit despre proiectele energetice majore. România colaborează cu firme internaționale pentru dezvoltarea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă, iar discuțiile cu Banca Mondială vizează susținerea financiară parțială a acestora.

Nicușor Dan a explicat: „Banca Mondială este foarte disponibilă să finanțeze parte din costurile mari pentru niște reactoare nucleare și, bineînțeles, mai sunt niște subiecte pe zona de energie pe care se progresează de asemenea”.

Președintele a mai explicat că a ales să participe la Consiliul Păcii în locul conferințelor de la Davos sau München, reafirmând angajamentul României pentru cooperarea transatlantică: „Rămân un susținător ferm al cooperării transatlantice dintre SUA și Uniunea Europeană”.

În ceea ce privește investițiile în România, Nicușor Dan a menționat proiectul de la Feldioara, unde Nuclearelectrica are o unitate de procesare a minereurilor de uraniu și a altor metale. Președintele a precizat că discuțiile cu companii internaționale ar putea transforma această unitate într-un punct strategic pentru tratarea metalelor critice.

„Și când se va concretiza un astfel de acord între o mare companie americană și Nuclearelectrica pentru tratarea unor minereuri la Feldioara, va fi foarte interesant pentru România”.

El a subliniat că România promovează transparența și deschiderea către parteneri externi, dorind să maximizeze prezența investițiilor americane și europene, pentru a consolida atât sectorul energetic, cât și cel al resurselor strategice.