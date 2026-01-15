Nicușor Dan: Republica Moldova rămâne o prioritate pentru România. Integrarea europeană, una din căile de a fi împreună

Republica Moldova continuă să fie o prioritate esențială de politică externă pentru România, iar integrarea sa în Uniunea Europeană reprezintă „una din căile de a fi împreună”. Mesajul a fost transmis de președintele României, Nicușor Dan, în cadrul discursului susținut pe 15 ianuarie, la Palatul Cotroceni, cu prilejul întâlnirii anuale cu șefii misiunilor diplomatice acreditați la București.

Șeful statului român a subliniat legătura profundă dintre cele două maluri ale Prutului și a afirmat că România va continua să acționeze consecvent pentru apropierea dintre București și Chișinău.

„Nu cred că e cazul să mai explicăm de ce nu ne va fi indiferentă soarta unui stat în care se vorbește și se simte românește. Vrem ca fiecare decizie politică sau administrativă, fiecare reuniune la nivel înalt sau tehnic să ne aducă mai aproape, până când ne vom regăsi acolo unde ne este locul, în marea familie europeană”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele României a afirmat că experiența Bucureștiului demonstrează clar beneficiile aderării la Uniunea Europeană, inclusiv pentru Republica Moldova, care s-a confruntat constant cu ingerințe externe după proclamarea independenței.

Potrivit lui Nicușor Dan, integrarea europeană este „un excelent instrument de dezvoltare economică, de modernizare și de contracarare a ingerințelor externe”.

În discursul său, liderul de la Cotroceni a reafirmat direcțiile strategice ale politicii externe a României, menționând explicit Republica Moldova printre prioritățile regionale.

„Pe o scenă globală adesea haotică, România va continua să fie un partener de încredere. Vom urmări aceeași politică externă întemeiată pe triada Uniunea Europeană - NATO – Parteneriatul Strategic cu Statele Unite și vom acorda o atenție sporită unor teme de importanță imediată pentru noi: războiul de agresiune dus de Federația Rusă împotriva Ucrainei, parcursul european al Republicii Moldova, cooperarea cu partenerii noștri strategici și cu statele cu care împărtășim aceleași valori”, a subliniat Nicușor Dan.

Președintele României a mai declarat că Bucureștiul va susține o distribuție echilibrată a fondurilor europene între statele membre și va contribui la consolidarea industriei europene de apărare, inclusiv prin Programul SAFE.

Totodată, România „va sprijini extinderea Uniunii Europene, cu accent pe aderarea Republicii Moldova”.

„Ne dorim o Uniune puternică, autonomă strategic și relevantă în plan global, cu mai puțină birocrație, reglementări mai simple, o competitivitate regăsită și un rol semnificativ în tehnologiile importante ale Secolului XXI”, a mai spus Nicușor Dan.

Declarațiile președintelui României vin la scurt timp după afirmațiile făcute de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a declarat că ar vota pentru unirea cu România, dacă un astfel de referendum ar fi organizat.

Într-un interviu acordat jurnaliștilor britanici Rory Stewart și Alastair Campbell, Maia Sandu a avertizat că obiectivul președintelui rus Vladimir Putin este controlul Europei și că, în actualul context geopolitic, supraviețuirea Republicii Moldova ca stat democratic și suveran devine tot mai dificilă.

Totodată, șefa statului a precizat că, din poziția de președinte, este obligată să țină cont de realitățile interne, iar integrarea europeană rămâne „un obiectiv mult mai realist”, care ajută Republica Moldova „să-și protejeze suveranitatea”.

