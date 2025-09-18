Politica

Nicușor Dan nu va participa la sesiunea Adunării Generale a ONU. Pe cine va trimite

Nicusor Dan. Sursă foto: Facebook
Președintele Nicușor Dan nu va participa la sesiunea Adunării Generale a ONU din 23-29 septembrie, deși a declarat recent că „necesitatea ca România să fie bine reprezentată în plan internațional” este unul dintre obiectivele de început de mandat, au precizat pentru G4Media.ro surse diplomatice. De asemenea, nici premierul Ilie Bolojan nu va fi prezent.

Situația asemănătoare din trecut

În trecut, a mai existat o situație în care președintele nu a participat la Adunarea Generală a ONU: în septembrie 2016, Klaus Iohannis a decis să-l trimită la New York pe premierul de atunci, Dacian Cioloș. Cu toate acestea, România a fost mereu reprezentată la nivel înalt la acest eveniment de politică externă.

Absența președintelui este cu atât mai surprinzătoare cu cât Nicușor Dan a afirmat, luni, într-un interviu de la Antena 3, că primele trei luni de mandat au fost marcate de „chestiuni obligatorii”.

„Piața financiară și partenerii au sugerat că România trebuie să aibă o guvernare stabilă pentru a se putea finanța în continuare. A doua problemă era deficitul bugetar. A treia problemă – necesitatea ca România să fie bine reprezentată în plan internațional. Cam asta a fost primele trei luni”, a spus acesta.

La finalul lunii iulie, președintele afirma că la eveniment va participa ministrul de Externe, Oana Țoiu: „În primul rând, în luna septembrie este, după cum știți, această Adunare Generală ONU, la care se aniversează 80 de ani și la care o să meargă doamna ministru de externe, și cu această ocazie o să fie discuții mai aprofundate cu partea americană”, spunea acesta.

De ce este importantă Adunarea Generală a ONU

Chiar dacă Adunarea Generală a ONU este o tribună internațională adesea criticată politic pentru că reunește lideri democrați alături de dictatori, oferind legitimitate celor din urmă, evenimentul rămâne, pentru orice șef de stat aflat la început de mandat, o ocazie importantă de afirmare.

Întâlnirile directe și discuțiile informale cu liderii occidentali sunt mai importante decât discursurile oficiale de la Adunarea Generală a ONU. Reuniunea oferă și ocazia unor întrevederi bilaterale cu lideri din Asia, Africa sau America de Sud, regiuni unde România are interese economice. Sesiunea din această toamnă este prima Adunare Generală ONU din mandatul președintelui SUA, Donald Trump.

Donald Trump

Donald Trump. Sursa foto: dreamstime.com

„Sunt paneluri și secțiuni în cadrul evenimentului în care România nu va putea fi reprezentată de ministrul de externe, deoarece rangul de reprezentare este la nivel de șef de stat sau de guvern”, au afirmat sursele citate de G4Media.

Bolojan, vizită scurtă la Bruxelles

Premierul Ilie Bolojan va merge luni la Bruxelles într-o vizită scurtă, unde are programate întâlniri cu comisarii europeni responsabili de economie și apărare.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, programul nu include o întrevedere cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

