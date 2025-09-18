Conducerea Vămii, demisă de Bolojan: Noii șefi, puși să combată evaziunea fiscală

Premierul Ilie Bolojan i-a demis joi pe șefii Autorității Vamale Române (AVR), președintele Marcel Mutescu și vicepreședintele Alexandru Dudu, și i-a înlocuit cu Alexandru Bogdan Bălan, numit președinte, și Mihai Savin, numit vicepreședinte, începând cu data de 17 septembrie, conform unui comunicat al AVR.

Alexandru Bogdan Bălan, în vârstă de 40 de ani, noul președinte al Autorității Vamale Române, a fost promovat din funcția de inspector vamal superior la Vama Bistrița-Năsăud, unde activa din 2024, conform unui CV oficial furnizat de Guvern.

Anterior, acesta a ocupat poziții de inspector vamal superior la Biroul Vamal Poșta București și la Autoritatea Vamală Română, precum și de inspector la Direcția Generală Antifraudă din cadrul ANAF. Primele sale experiențe profesionale au fost în sectorul privat, unde a lucrat ca și consilier juridic la SC Centrul de Formare și Reconversie Profesională SRL și ca inspector de resurse umane la SC Regen Grup SRL.

Bălan este absolvent al Facultății de Drept a Universității Dimitrie Cantemir din București și deține o diplomă de master în Dreptul Afacerilor obținută la Academia de Poliție din București (2008-2010).

Mihai Savin, noul vicepreședinte al AVR, a ocupat anterior funcția de director adjunct al companiei Apa Nova. Ulterior, fostul primar general Gabriela Firea l-a numit director al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB). În 2015, Savin a fost audiat ca martor în dosarul DNA care viza conducerea Apa Nova, fără a fi pus sub acuzare. Savin este inginer, absolvent al Facultății de Tehnologia Construcțiilor de Mașini, și deține mastere în același domeniu, precum și în economie.

Potrivit AVR, noua echipă de conducere vizează implementarea unui mod de lucru bazat pe eficiență, transparență și responsabilitate: „Într-un context marcat de provocări majore în domeniul combaterii contrabandei, stopării evaziunii fiscale și eliminării fluxurilor de bani nefiscalizați, această schimbare reprezintă un pas necesar pentru creșterea performanței și pentru întărirea capacității instituției de a răspunde rapid și eficient”.

Numirile au loc în contextul procesului de modernizare a administrației vamale și al implementării reformelor la nivel european, în care România joacă un rol activ. Autoritatea Vamală Română este responsabilă cu aplicarea legislației vamale, protejarea frontierelor economice, combaterea evaziunii fiscale și a traficului ilicit de mărfuri, precum și sprijinirea mediului de afaceri prin facilitarea comerțului legal.