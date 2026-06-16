Vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, a lansat critici extrem de dure la adresa președintelui Nicușor Dan, spunând că șeful statului și-a pierdut complet credibilitatea prin desemnarea lui Adrian Veștea ca premier desemnat, fără consultarea partidului.

Liderul liberalilor ieșeni consideră că acțiunea președintelui a fost una intenționată și că aceasta se va întoarce împotriva sa:

„Eu cred că președintele a încălcat Constituția (…), s-a decredibilizat extraordinar de mult, a ajuns să facă micile jocuri ale PSD (…). Nicușor Dan a ajuns protectorul PSD, al unor grupuri netransparente din PSD și din politica românească. Președintele României la un an de mandat este extrem de decredibilizat, nu mai are nici un fel de legitimitate în deciziile pe care le ia”, a declarat Alexandru Muraru la RFI.

Întrebat dacă aceste acuzații înseamnă că Nicușor Dan ar merita să fie suspendat din funcție, Muraru a evitat un răspuns direct:

„Nu pot să vă răspund la această întrebare, pentru că suspendarea președintelui este un demers extrem de problematic, de grav și de complicat (…), mai ales că această suspendare astăzi este pornită de către partidele extremiste. Deci eu nu vreau sub nici o formă să văd PNL, nu se va întâmpla asta niciodată, lângă cei care conspiră cu forțe autoritare din afara României, care decredibilizează România (…). Nicușor Dan a devenit executantul PSD”.

Referindu-se la posibile tensiuni interne în PNL și la riscul unei scindări a partidului dacă susținătorii lui Adrian Veștea vor fi marginalizați, liberalul Alexandru Muraru a declarat:

„Acesta este un moment semnificativ în istoria PNL. Noi am văzut astfel de clone create pentru a păcăli opinia publică că de fapt PNL rămâne lângă PSD, cum s-a întâmplat cu ALDE după 2013-2014. Nu înseamnă aproape nimic. Aceste partide nu vor supraviețui, pentru că ele sunt construite pe un fundament fraudulos, acela de a înșela opinia publică”.

Declarațiile lui Alexandru Muraru reflectă tensiunile majore existente în interiorul PNL după desemnarea lui Adrian Veștea ca premier și poziția tot mai critică a unor lideri liberali față de președintele Nicușor Dan.