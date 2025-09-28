Nicușor Dan: Dacă sunt basarabeni în România, români care au prieteni, îndemnați-i să meargă la vot

Republica Moldova. Președintele Nicușor Dan a transmis duminică un mesaj de mobilizare către cetățenii Republicii Moldova aflați în România, îndemnându-i să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie, pe care le-a calificat drept „decisive” și „istorice” pentru viitorul țării. Șeful statului român a îndemnat basarabenii aflați în România să se prezinte la urne.

„E o chestiune foarte serioasă. Știți că de obicei politicienii zic că votul vostru contează. Sunt alegeri importante, dar de data asta da, chiar este foarte, foarte important. E o zi decisivă pentru Republica Moldova și îi îndemn pe toți basarabenii din România să meargă la vot. E chiar foarte, foarte important. E o zi chiar istorică”, a afirmat președintele.

Referindu-se la opiniile sale personale și la orientarea politică a scrutinului, Nicușor Dan a precizat:

„Sunt președintele României, respect statalitatea Republicii Moldova și nu vreau să se interpreteze niciun fel vreo declarație de-a mea. Evident că am o opinie, ăsta e singurul lucru pe care să-l spun acum. Este foarte, foarte important ca oamenii să meargă la vot. Dacă sunt basarabeni în România, români care au prieteni, îndemnați-i să meargă la vot”.

Întrebat dacă va oferi argumente pentru păstrarea direcției proeuropene, șeful statului a declarat: „N-o să fac asta. Am făcut-o când nu era campania electorală, dar azi, fiind zi de alegeri, n-o să fac asta”.

Duminică, 28 septembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova sunt chemați la urne pentru a alege între Uniunea Europeană și o direcție mai apropiată de Rusia. Alegătorii vor alege dintre 21 de partide, blocuri electorale și candidați independenți cei 101 deputați care vor forma viitorul Legislativ.

Șefa Comisiei Electorale Centrale a confirmat că autoritățile asigură un proces de vot corect și transparent.

Aproximativ 774 de mii de alegători au votat până la ora 15.50 sau 30,35 % din totalul alegătorilor înscriși pe listele electorale.

Cei mai mulți alegători care și-au exprimat opțiunea de vot sunt din segmentul de vârstă de 36-45 de ani – 23%, urmați de alegătorii de 46-55 de ani – 17.8%

Vârstnicii de +76 de ani reprezintă 4.7% din totalul votanților, iar tinerii de 18-25 de ani – 9.7%.

Prin comparație, la scrutinul parlamentar din 2021, până la 12:30 au votat 23.7% din alegători.