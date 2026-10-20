Politica

Nicușor Dan: A devenit extrem de ieftin să plătești 1.000 de voci

Nicușor Dan: A devenit extrem de ieftin să plătești 1.000 de vociSursa: Inquam Photos/Octav Ganea
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Președintele Nicușor Dan a atras atenția, marți, asupra provocărilor pe care rețelele sociale le ridică pentru democrație, susținând că volumul mesajelor plătite poate ajunge să acopere vocile legitime din spațiul public.

Nicușor Dan: Problema nu este neapărat conținutul comunicării online, ci cantitatea de mesaje

Șeful statului a subliniat că problema nu este neapărat conținutul comunicării online, ci cantitatea de mesaje și efectul acesteia asupra dezbaterii democratice.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Forumului privind statul de drept, „Rule of Law Forum”, unde Nicușor Dan a vorbit și despre relația dintre cetățeni și instituții, precum și despre necesitatea dialogului într-o societate democratică.

„Democrația se confruntă cu o provocare”

Președintele a apreciat că expresia „statul de drept” poate părea abstractă în limba română și a sugerat că formularea „domnia legii” ar putea fi mai ușor de înțeles.

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El a explicat că nemulțumirile cetățenilor apar adesea atunci când una sau mai multe instituții nu reușesc să gestioneze corespunzător anumite situații.

Retele sociale

Retele sociale / Sursa foto: arhiva EVZ

În opinia sa, statul de drept nu poate funcționa fără o aspirație democratică, iar protestul și exprimarea nemulțumirilor sunt mijloace legitime. Totuși, acestea trebuie însoțite de dialog, pentru ca societatea să poată găsi un numitor comun între așteptările oamenilor, reguli și instituții.

„Democrația se confruntă cu o provocare, în opinia mea cea mai puternică, cea mai importantă în aceste zile, comunicarea pe rețele sociale”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan crede că românii privesc UE ca pe o abstracțiune

El a pus în discuție modul în care poate fi păstrat principiul „o persoană, o voce, un vot”, fără restrângerea libertății de exprimare și a libertății de asociere. Potrivit președintelui, posibilitatea de a plăti un număr mare de voci pentru a acoperi mesajul unei singure persoane reprezintă o problemă care merită analizată de toți cei preocupați de democrație și statul de drept.

Nicușor Dan a abordat și sentimentul de apartenență la Uniunea Europeană. El a întrebat dacă românii se consideră cu adevărat membri ai Uniunii sau o privesc ca pe o abstracțiune. Președintele a susținut că instituțiile românești ar trebui să intensifice dialogul cu omoloagele europene și internaționale.

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