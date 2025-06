Monden Netflix lansează filmul perfect pentru weekend. Ne regăsim toți în poveste







Lansat în 2008 și regizat de Nicholas Stoller, filmul Forgetting Sarah Marshall (tradus în limba română „Fără Sarah nimic nu merge!”) revine în atenția publicului în iunie 2025, odată cu includerea sa în catalogul Netflix.

Potrivit publicației Sortir à Paris, comedia va putea fi vizionată pe Netflix începând cu data de 13 iunie, atrăgând atenția fanilor genului comedie romantică din întreaga lume.

Scenariul filmului este semnat de actorul Jason Segel, care interpretează și rolul principal, într-o poveste inspirată parțial din experiențe personale. Filmul se concentrează pe povestea lui Peter Bretter, un compozitor de muzică pentru televiziune, aflat într-o criză emoțională după ce iubita lui, actrița Sarah Marshall, îl părăsește pe neașteptate.

Vacanță de coșmar în Hawaii, transformată într-o lecție de viață

În încercarea de a-și reveni din șocul despărțirii, Peter decide să plece într-o vacanță spontană în Hawaii. Ironia face ca Sarah să se afle în același resort, însoțită de noul ei partener – Aldous Snow, un muzician faimos, interpretat de Russell Brand, într-un rol ce i-a adus ulterior propriul spin-off, Get Him to the Greek (2010).

Tensiunile, umorul involuntar și situațiile absurde se împletesc pe fundalul exotic al insulei. Peter este forțat să o confrunte pe fosta iubită și, în același timp, să-și regăsească echilibrul. Acolo o întâlnește pe Rachel (interpretată de Mila Kunis). Aceasta este o angajată a hotelului care îl ajută să privească lucrurile din alt unghi.

Distribuție remarcabilă și producție marca Judd Apatow

Filmul beneficiază de o distribuție carismatică și echilibrată. Jason Segel joacă un personaj vulnerabil, dar comic. În timp ce Kristen Bell o portretizează pe Sarah Marshall cu o combinație de farmec și superficialitate intenționată. Russell Brand aduce o notă extravagantă rolului de rockstar. Iar Mila Kunis oferă contrapunctul emoțional necesar în poveste.

Forgetting Sarah Marshall este produs de Judd Apatow, cunoscut pentru comedii de succes precum Knocked Up, The 40-Year-Old Virgin și Superbad. Apatow rămâne fidel rețetei sale: combinația între umor direct, emoții reale și personaje imperfecte, dar memorabile.

Recepție critică pozitivă și impact de durată a filmului de pe Netflix

La momentul lansării, filmul a primit recenzii favorabile din partea criticilor și publicului. Pe Rotten Tomatoes, are un scor de peste 80% din partea criticilor. Iar pe IMDb este cotat cu 7.1/10. Ceea ce confirmă statutul său de comedie romantică de referință pentru anii 2000.

Presa de specialitate a apreciat naturalețea dialogurilor. Dar și chimia dintre actori. Precum și modul în care filmul reușește să trateze o temă sensibilă – despărțirea – într-un mod accesibil și empatic, fără a cădea în clișee.

De ce merită revăzut filmul în 2025, pe Netflix?

Revenirea peliculei pe Netflix oferă o oportunitate de redescoperire pentru publicul tânăr. Și o doză de nostalgie pentru cei care au văzut filmul la lansare. Subiectele abordate – respingerea, renunțarea, regăsirea – sunt mai actuale ca oricând. Mai ales într-o societate care pune tot mai mult accent pe sănătatea emoțională și relații autentice.

În plus, interpretarea actorilor, decorul exotic și umorul inteligent transformă filmul într-o alegere ideală pentru o seară relaxantă.