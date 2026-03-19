Netflix anunță că parteneriatul cu Harry și Meghan continuă, însă proiectele lor au performanțe modeste

Netflix a reacționat la valul de speculații privind relația cu Harry și Meghan, susținând că parteneriatul rămâne stabil, în ciuda rezultatelor mai puțin convingătoare ale unor producții lansate recent, potrivit Express.

Reprezentant Netflix: Avem filme în dezvoltare cu ei

În contextul numeroaselor articole apărute în presă, compania a încercat să tempereze discuțiile despre o posibilă ruptură. Intervenția a venit din partea directorului de conținut, în cadrul evenimentului Next on Netflix, unde au fost prezentate planurile viitoare ale platformei.

Bela Bajaria a subliniat că proiectele realizate împreună cu Archewell Productions continuă și că există mai multe producții în lucru.

„Avem în continuare o relație cu ei. Avem filme în dezvoltare cu ei. Avem un documentar extraordinar cu ei. Au proiecte în dezvoltare atât pentru televiziune, cât și pentru film. Contractele vin și pleacă tot timpul, iar multe dintre ele nu sunt reînnoite, dar acelea nu primesc la fel de multă atenție în presă, din motive evidente. Nu există nicio poveste suculentă aici”, ar fi declarat aceasta.

Netflix. Sursă foto: Unsplash

Performanțe modeste pentru producțiile lui Meghan și Harry

În paralel cu mesajul oficial, cifrele privind audiența unor proiecte spun însă o poveste diferită. Producția „Cu dragoste, Meghan” a avut rezultate modeste, înregistrând doar două milioane de vizualizări în ultimele luni din 2025.

Clasarea în platformă a fost una slabă, ajungând pe locul 1.217 în rândul titlurilor disponibile în acea perioadă. Nici episodul special de sărbători nu a schimbat semnificativ situația, acesta fiind poziționat pe locul 1.015, cu aproximativ 2,4 milioane de vizualizări.

În același timp, interesul publicului pentru alte producții asociate cuplului, precum „Invictus trup și suflet” sau „Polo”, a fost redus, conturând un tipar similar.

Contractul cu Netflix ar fi fost modificat

Pe fondul acestor rezultate, colaborarea dintre Netflix și Archewell ar fi fost ajustată. În locul acordului amplu inițial, parteneriatul ar fi fost transformat într-un aranjament mai restrâns, de tip „prezentare în premieră”, în 2024.

De asemenea, sprijinul pentru proiectul de lifestyle „As Ever” ar fi fost retras discret, iar șansele pentru un al treilea sezon al emisiunii „Cu dragoste, Meghan” par reduse. Chiar și în acest context, există și proiecte care merg mai departe. Documentarul „Harry & Meghan” rămâne cel mai vizionat material realizat de cuplu pentru platformă.

În plus, sunt în lucru noi producții, inclusiv adaptarea filmului „Ceva de împrumut”, la care lucrează scenarista Tracy Oliver, și o ecranizare a romanului „Strălucirea unei zile de vară”, scris de Carley Fortune.

Intervenția lui Bela Bajaria pentru a susține public relația cu Harry și Meghan nu este singulară, declarații similare fiind făcute și anterior, în 2024, într-un context asemănător.

