Netanyahu deplânge un „accident tragic" în Gaza, cu 20 de morți

Spital Gaza / sursa foto: captură YouTube
Cuvântul cheie „accident tragic” a fost folosit luni de premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru a descrie loviturile aeriene asupra spitalului Nasser din orașul Khan Younis, Fâșia Gaza, în urma cărora și-au pierdut viața aproximativ 20 de persoane, potrivit JTA. Incidentul, petrecut în două valuri succesive de atacuri, a stârnit reacții internaționale puternice.

Un accident tragic deplâns de Netanyahu

Declarația oficială a biroului lui Benjamin Netanyahu a venit la scurt timp după cele două lovituri care au vizat spitalul Nasser.

Primul atac a afectat etajul superior al clădirii, ucigând cel puțin două persoane, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, controlat de gruparea teroristă palestiniană Hamas.

Câteva minute mai târziu, o a doua lovitură a surprins echipele de salvare și jurnaliștii care se deplasaseră la fața locului.

Netanyahu a transmis că „Israelul regretă profund accidentul tragic” și a subliniat că o anchetă militară este deja în desfășurare pentru a clarifica circumstanțele atacului.

Reacții internaționale la atacuri

Potrivit teroriștilor palestinieni, cel de-al doilea atac având loc chiar în momentul în care salvatori și jurnaliști se aflau la fața locului.

Israelul a anunțat că investighează evenimentul, dar guvernele și ONG-urile anti-Israel lansează o serie de acuzații cu privire la operațiunile militare din Gaza, parte a războiului antiterorist declanșat de masacrul asupra civililor din Israel comis de palestinieni pe 7 octombrie 2023.

Atunci, atacul s-a soldat cu moartea a circa 1.200 de israelieni, majoritatea civili, femei, copii și bătrâni, și cu o serie interminabilă de violuri mutilări și profanări de cadavre comise de teroriștii palestinieni. În plus, teroriștii Hamas au luat atunci circa 250 de ostatici, dintre care doar o mică parte au fost recuperați în viață.

Acum, cei care susțin organizația teroristă Hamas și organizațiile anti-Israel, precum și guvernele de stânga, se folosesc de incident pentru a face presiuni și mai mari în vederea opririi războiului care ar putea pune capăt, definitiv, dominației grupării de teroriști islamiști în Gaza.

Așa că, acum, toți cei ce se opun războiului antiterorist spun că o eventuală intensificare a operațiunilor terestre și aeriene ar putea pune în pericol nu doar populația civilă și personalul medical, ci și jurnaliștii prezenți în Gaza, ale căror legături sau chiar afilieri cu teroriștii Hamas au constituit obiectul unor aprinse dezbateri.

