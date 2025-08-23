Sport Nepoata Simonei Halep, victima agresiunilor Mariei Gîrbea, antrenoarea suspendată pe viață







Cristina Halep, nepoata Simonei Halep, ar fi fost agresată de antrenoarea Maria Gîrbea, care a fost suspendată pe viață din gimnastica românească după o anchetă a Comisiei de Etică a COSR. Incidentul a fost făcut public de Asociația pentru Apărarea Drepturilor Sportivilor (ARADS), potrivit Golazo.ro.

Maria Gîrbea, una dintre cele mai cunoscute antrenoare de gimnastică ritmică din România, a fost suspendată pe termen nelimitat de la lotul olimpic după plângerile formulate de cel puțin șase gimnaste.

La începutul anului 2025, ARADS a publicat un clip pe YouTube în care mai multe foste sportive acuzau agresiuni fizice și verbale din partea Mariei Gîrbea. Comisia de Etică a COSR a analizat dovezile, inclusiv filmulețe, mesaje și mărturii, și a decis sancțiunea împotriva antrenoarei.

Cristina Halep, în vârstă de 16 ani, nepoata campioanei de tenis Simona Halep, se află printre sportivele care au reclamat comportamentul abuziv al antrenoarei.

Tânăra s-a mutat în București pentru a-și urma visul olimpic, iar acum, pe lângă eforturile fizice, a trecut și prin traumele generate de agresiuni în timpul antrenamentelor. Într-un cli video de pe Youtube, se poate vedea cum Gîrbea o lovește pe Cristina și o trage de păr.

La 22 ianuarie 2025, șase gimnaste au depus declarații la ARADS, relatând abuzurile fizice și verbale suferite de-a lungul carierei . „Cumva, se mișca subtil, ca nimeni să nu observe ce ne făcea.Ne spunea «ești tâmpită, încordează genunchii, nu ai cum să faci așa ceva»”, declara Denisa Mailat. Unele dintre incidentele descrise includeau chiar lovituri cu obiecte, cum a fost cazul unei bătaie cu bățul în cap asupra unei gimnaste.

Președinta Federației Române de Gimnastică Ritmică, Irina Deleanu, a fost și ea acuzată de abuzuri verbale, însă a respins acuzațiile: „Niciodată nu am folosit acele cuvinte! Sunt mamă a doi copii, îmi sunt dragi gimnastele, nu aș face niciodată așa ceva. Sunt răstălmăciri grosolane.”