Ne așteaptă o iarnă grea. AccuWeather a anunțat cum va fi vremea de Crăciun

După mai multe ierni blânde, decembrie 2025 aduce o schimbare majoră de vreme. Capitala se va confrunta cu temperaturi scăzute, ninsori și fenomene specifice sezonului rece, arată prognoza publicată de AccuWeather.

În anii trecuți, Crăciunul semăna mai mult cu o zi de primăvară, însă meteorologii anunță că frigul va pune stăpânire pe întreaga țară în perioada sărbătorilor.

Luna decembrie va fi mult mai rece decât în ultimii ani, cu valori care vor coborî frecvent sub pragul de îngheț și cu episoade de vreme severă spre final de an.

În perioada sărbătorilor, temperaturile maxime în Capitală vor fi modeste. În Ajunul Crăciunului, mercurul din termometre ar putea urca până la 8°C, însă în zilele de 24 și 25 decembrie se va răci semnificativ, cu maxime între 2 și 4°C.

Nopțile vor fi reci, cu valori negative. În noaptea de Crăciun, temperaturile ar putea coborî până la -4°C. Un fenomen meteo care ar putea crea probleme serioase este ploaia înghețată. Potrivit meteorologilor, Bucureștiul ar putea fi afectat de acest episod periculos pe 25 decembrie.

După Crăciun, frigul se va accentua treptat. Ultimele zile ale anului vor aduce maxime de doar 2–3°C și minime care vor coborî până la -3°C. Vremea va rămâne rece, dar mai uscată, cu șanse scăzute de precipitații.

