Ne așteaptă o iarnă grea. AccuWeather a anunțat cum va fi vremea de Crăciun

Ne așteaptă o iarnă grea. AccuWeather a anunțat cum va fi vremea de Crăciuniarna / sursa foto: dreamstime.com
După mai multe ierni blânde, decembrie 2025 aduce o schimbare majoră de vreme. Capitala se va confrunta cu temperaturi scăzute, ninsori și fenomene specifice sezonului rece, arată prognoza publicată de AccuWeather.

Iarnă grea în acest an

În anii trecuți, Crăciunul semăna mai mult cu o zi de primăvară, însă meteorologii anunță că frigul va pune stăpânire pe întreaga țară în perioada sărbătorilor.

Luna decembrie va fi mult mai rece decât în ultimii ani, cu valori care vor coborî frecvent sub pragul de îngheț și cu episoade de vreme severă spre final de an.

Cum va fi vremea de Crăciun în București

În perioada sărbătorilor, temperaturile maxime în Capitală vor fi modeste. În Ajunul Crăciunului, mercurul din termometre ar putea urca până la 8°C, însă în zilele de 24 și 25 decembrie se va răci semnificativ, cu maxime între 2 și 4°C.

Adriana Ochişanu, exclusă pe ultima sută de metri din concertul de Hramul Chişinăului. Acuzaţiile aduse de artistă
Pentru că n-a invitat-o nimeni, Meghan s-a autoinvitat la Săptămâna Modei de la Paris
Nopțile vor fi reci, cu valori negative. În noaptea de Crăciun, temperaturile ar putea coborî până la -4°C. Un fenomen meteo care ar putea crea probleme serioase este ploaia înghețată. Potrivit meteorologilor, Bucureștiul ar putea fi afectat de acest episod periculos pe 25 decembrie.

Ninsoare

Ninsoare. Sursa foto: Pixabay

Iarnă în toată regula. Mai puține precipitații în preajma Anului Nou

După Crăciun, frigul se va accentua treptat. Ultimele zile ale anului vor aduce maxime de doar 2–3°C și minime care vor coborî până la -3°C. Vremea va rămâne rece, dar mai uscată, cu șanse scăzute de precipitații.

Octombrie a venit cu o toamnă blândă în Capitală, marcând valori termice peste media obișnuită a perioadei. Temperaturile maxime s-au situat între 15 și 20°C, iar nopțile au fost răcoroase, cu valori de 5–9°C. După un început de lună ploios, vremea s-a stabilizat, iar finalul lui octombrie se anunță senin și plăcut, ideal pentru plimbări în aer liber. Conform prognozei anunțate la începutul acestei luni, ninsorile abundente ar urma să apară din luna noiembrie.

Lebăda Neagră, Viktor Orbán și soarta Transilvaniei
Bolojan, primarul Capitalei. Hai LIVE cu Turcescu
Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
