„Ne-am înșelat" - îndoielile secrete din cercul lui Trump după trei săptămâni de război

Titlul funcționează tocmai pentru că spune ceea ce administrația Trump nu va spune niciodată public. Casa Albă continuă să proclame victoria — „am decimat Iranul," spune Trump pentru Financial Times — dar în spatele acestei fațade, oamenii săi cei mai apropiați vorbesc altfel, în șoaptă, cu jurnaliști de la Axios.

Și asta, în sine, este o poveste. Spre deosebire de primul mandat Trump — bântuit de scurgeri de informații, facțiuni rivale și memorii explozive — al doilea mandat a fost până acum o administrație în care oficialii nu ”scurg” îndoieli, ci proiectează certitudine, se solidarizează și atacă criticii. Tocmai de aceea raportul Axios este atât de izbitor. Cu alte cuvinte: când oamenii lui Trump încep să vorbească, înseamnă că ceva s-a rupt cu adevărat.

Problema fundamentală nu este că Trump a ales să atace Iranul. Problema este de ce a ales să o facă acum și cum a luat această decizie. A fost sub presiunea lui Prim-ministrului Netanyahu? Întâlnirea dintre Netanyahu și Trump de pe 11 februarie 2026, a fost una aranjată în grabă, venind imediat după primul tur de negocieri americano-iraniene de la Muscat, Oman, din 6 februarie. Netanyahu a anunțat vizita urgent, declarând că va insista ca „orice negocieri trebuie să includă restricții privind rachetele balistice și încetarea sprijinului pentru axa iraniană."

Cu alte cuvinte — Netanyahu a zburat la Washington în panică, tocmai pentru că Trump părea că se îndreaptă spre un acord diplomatic cu Iranul. Ce s-a întâmplat în Biroul Oval — trei ore fără presă? Cine a participat: General-maiorul Roman Gofman — secretarul militar al premierului; Gil Reich — șeful interimar al Consiliului Național de Securitate al Israelului; Yechiel Leiter — ambasadorul Israelului în SUA. De asemenea, în cadrul vizitei la Washington au fost implicați (în întâlniri separate) Marco Rubio, Steve Witkoff și Jared Kushner — acesta din urmă participând la discuții private la Blair House.

Întâlnirea a durat trei ore și a fost închisă presei — neobișnuit față de vizitele anterioare ale lui Netanyahu, care includeau apariții comune și conferințe de presă. New York Times descrie că cei doi lideri au petrecut trei ore discutând „perspectivele războiului și chiar posibile date pentru un atac, precum și posibilitatea — oricât de puțin probabilă — că Trump ar putea reuși să ajungă la un acord cu Iranul." Netanyahu era „hotărât să îl mențină pe președintele american pe calea războiului."

Delegațiile au fost deliberat mici tocmai pentru a minimiza scurgerile de informații. Asta sugerează că întâlnirea a fost, cel mai probabil, o consultare strategică pregătitoare — coordonarea unui scenariu de acțiune militară, nu doar o vizită diplomatică de rutină. Negocierile indirecte cu Teheranul se aflau într-o fază sensibilă iar Netanyahu dorea să îi prezinte lui Trump date nefiltrate despre programul nuclear iranian înainte ca Washingtonul să finalizeze vreun acord.

Ziua următoare întâlnirii, portavionul USS Gerald Ford — cea mai mare navă de război din lume — a părăsit Marea Caribilor, unde sprijinea acțiunile militare americane în Venezuela, îndreptându-se spre Mediterana. Aceasta nu este o coincidență. Este un semnal direct că întâlnirea din 11 februarie a schimbat ceva fundamental în gândirea lui Trump. New York Times afirmă direct: „Decizia SUA de a ataca Iranul a fost o victorie pentru Netanyahu." La câteva zile după întâlnire, Trump „a clarificat public că era sceptic față de calea diplomatică, respingând istoria negocierilor cu Iranul ca fiind doar ani de «vorbit și vorbit și vorbit»."

Imediat după întâlnire, Trump a postat pe Truth Social: „Nu s-a ajuns la nimic definitiv, în afară de faptul că am insistat ca negocierile cu Iranul să continue pentru a vedea dacă se poate încheia un acord. Dacă se poate, i-am spus Primului Ministru că aceasta va fi preferința mea." Deci public — diplomație. În privat — discuții despre date de atac.

Raportul NYT subliniază și semnificația evoluției poziției vicepreședintelui JD Vance, descris ca „un sceptic de lungă durată al intervențiilor militare americane în Orientul Mijlociu." Schimbarea de poziție a lui Vance a fost crucială pentru decizia finală. Pe scurt: schimbarea de poziție a lui Vance a eliminat ultima voce credibilă de precauție din cercul imediat al lui Trump. Când și ”scepticul suprem” spune da, decizia devine inevitabilă.

Iată câteva ipoteze

Presa nu a dezvăluit complet ce argumente l-au schimbat pe Vance. Dar există câteva explicații plauzibile:

Prima: Informațiile despre programul nuclear iranian. Dacă serviciile de informații i-au prezentat date concrete că Iranul era la câteva săptămâni de a produce o bombă nucleară, chiar și un izolaționist poate fi convins că aceasta este o amenințare existențială — nu o aventură militară opțională.

A doua: Logica „acum sau niciodată." Netanyahu și echipa israeliană au argumentat că fereastra de oportunitate era limitată. Dacă nu acum, când Trump are majoritate, când economia americană e relativ stabilă și când Iranul e slăbit după Războiul de 12 zile din 2025 — atunci când?

A treia: Ambițiile proprii. Vance este văzut ca potențial candidat la președinție în 2028 sau 2032. Un război câștigat rapid și decisiv l-ar fi transformat din vicepreședinte în co-arhitect al celei mai mari victorii militare americane din generații. Tentația a fost probabil uriașă. Nu știm cu certitudine care este realitatea.

Trump a declarat pentru Times of Israel că decizia privind încheierea războiului va fi una „mutuală" pe care o va lua împreună cu Netanyahu: „Iran urma să distrugă Israelul și tot ce era în jurul lui... Am lucrat împreună. Am distrus o țară care voia să distrugă Israelul."

Tabloul care se conturează este fără ambiguitate: întâlnirea din 11 februarie a fost momentul pivot. Netanyahu a venit la Washington cu un singur obiectiv — să oprească diplomația și să îl țină pe Trump pe calea războiului. A reușit. Portavionul USS Gerald Ford a plecat a doua zi. Șaptesprezece zile mai târziu, bombele au căzut peste Teheran. Iar acum, conform unui raport Axios, unii consilieri ai lui Trump recunosc în șoaptă că președintele „a subestimat enorm" ce înseamnă să ataci Iranul — și că Netanyahu, care știa exact ce vrea și a obținut exact ceea ce a venit să obțină pe 11 februarie.

Agenția Axios a scris un material cu titlul ”În Culise: Capcana Escaladării lui Trump". În spatele cortinei/„Behind the Curtain" este numele seriei — o rubrică fixă a agenției Axios în care Mike Allen scrie despre dinamica internă a administrației Trump, bazată pe surse anonime din cercul prezidențial. „Trump's Escalation Trap" este subtitlul specific al acestui episod — publicat pe 16 martie 2026, scris de Mike Allen, Marc Caputo, Barak Ravid și Zachary Basu. Aici apare si formula ”Buyer's Remorse”.

Expresia nu aparține jurnaliștilor Axios — ei o citează direct din gura unui oficial american anonim din administrația Trump. Cu alte cuvinte, cineva din interiorul Casei Albe a folosit chiar el această expresie pentru a descrie starea de spirit din cercul prezidențial. Axios doar a reprodus-o. Aceasta face expresia și mai puternică — nu este o interpretare a presei, ci chiar limbajul folosit în privat de oamenii lui Trump. „Buyer's remorse" este o expresie americană din lumea comerțului care înseamnă literal: „Regretul cumpărătorului" Sensul original este simplu: Când cumperi ceva — o mașină, o casă, un telefon scump — și după ce ai plătit începi să te gândești- „Oare am făcut bine? Era prea scump. Nu aveam nevoie de asta. M-am grăbit."

Acela este buyer's remorse — regretul că ai luat o decizie ireversibilă și acum nu mai poți da înapoi. Așa se pare că se întâmplă acum cu atacul asupra Iranului. În esență, metafora sugerează că administrația lui Donald Trump și-a asumat conflictul cu Iranul ca pe o „achiziție” politică și strategică. Mesajul implicit este dur: Washingtonul a „cumpărat” acest război și, odată făcut pasul, a fost nevoit să plătească prețul. Costurile nu sunt abstracte — ele se traduc în soldați morți, prețuri record la combustibil, tensiuni cu aliații și o economie globală destabilizată.

Iranul nu s-a prăbușit rapid, regimul de la Teheran continuă să reziste, iar situația strategică din regiune s-a complicat, inclusiv prin blocarea Strâmtorii Hormuz și creșterea riscurilor pentru comerțul energetic mondial. Astfel, metafora devine și mai tăioasă: administrația americană începe să realizeze că „marfa” nu este ceea ce credea că este. Doar că, spre deosebire de o mașină cumpărată dintr-un showroom, un război nu poate fi returnat.

Odată început, el produce consecințe care nu mai pot fi anulate printr-o simplă decizie politică. Trump a subestimat enorm capacitatea sa de a răsturna regimul fără a trimite trupe la sol. A văzut multiple victorii decisive rapide cu competență militară extraordinară — loviturile din vara trecută și capturarea lui Maduro — și a crezut că poate repeta același scenariu cu Iranul.

Aceasta este o greșeală clasică în istoria militară: extrapolarea succesului dintr-un context complet diferit. Venezuela nu este Iranul. Maduro era un lider izolat, fără armată credibilă, fără rachete balistice, fără capacitatea de a bloca 20% din petrolul mondial. Iranul este o altă categorie complet diferită. Spre deosebire de tarifele vamale care pot fi impuse și retrase rapid, rezultatul războiului depășește controlul unilateral și soluțiile rapide. Iranul are propriul cuvânt de spus.

Totuși există o problemă fundamentală: AIEA nu avea acces la niciunul dintre cele patru instalații declarate de îmbogățire ale Iranului. Nu știa dacă noua instalație declarată de la Isfahan conținea material nuclear sau era operațională. Nu putea verifica dacă Iranul suspendase activitățile de îmbogățire. Cu alte cuvinte — nimeni nu știa cu certitudine ce făcea Iranul, inclusiv AIEA. Iar această incertitudine a fost folosită ca justificare pentru atac. La data de 13 iunie 2025 — ziua de dinaintea războiului stocul total de uraniu îmbogățit al Iranului era de 9.874,9 kg, o creștere de 627 kg față de raportul anterior. Dar această cifră include toate nivelurile de îmbogățire. Să le detaliem:

Uraniu îmbogățit la 60% — cel mai periculos

La 13 iunie 2025, Iranul deținea 440,9 kg de uraniu îmbogățit la 60% puritate — o creștere de 32,3 kg față de raportul anterior din mai. Acest material se află la un pas tehnic scurt de gradul armelor de 90%. Potrivit AIEA, aproximativ 42 kg de uraniu la 60% sunt teoretic suficiente pentru a produce o bombă atomică, dacă sunt îmbogățite ulterior la 90%. Deci la 440 kg — suficient teoretic pentru aproximativ 10-11 bombe nucleare.

Uraniu îmbogățit la 20%

La 17 mai 2025, stocul de uraniu la 20% scăzuse dramatic — deoarece Iranul îl folosea drept materie primă pentru a produce uraniu la 60%, accelerând astfel programul.

Uraniu îmbogățit la 5% — pentru reactoare civile

La 17 mai 2025, stocul de uraniu la 5% era de 5.508,8 kg.

Iranul putea converti stocul de uraniu la 60% în 233 kg de uraniu de grad militar în trei săptămâni la instalația Fordow — suficient pentru 9 arme nucleare. Prima cantitate de 25 kg de uraniu de grad militar putea fi produsă la Fordow în 2-3 zile. Începând cu sfârșitul anului 2024, Iranul putea produce suficient uraniu de grad militar pentru 5-6 bombe în mai puțin de două săptămâni.

Ce s-a întâmplat cu stocul după lovituri? Deși AIEA nu a avut acces la instalațiile bombate pentru a confirma ce parte din stocul la 60% a supraviețuit loviturilor din iunie 2025, directorul general Grossi a declarat pe 9 martie 2026 că agenția estimează că puțin peste 200 kg de uraniu la 60% se află îngropate la Isfahan.

Conceptul de „escalation trap" — capcana escaladării — este poate cel mai important element al întregului raport Axios. Logica acestei capcane este perversă și simplă în același timp: cu cât lovești mai tare și nu obții capitularea, cu atât ești mai obligat să lovești și mai tare, pentru a nu părea slab. Retragerea devine imposibilă politic, iar continuarea devine costisitoare militar și economic.

Ești prins. Interferența iraniană cu Strâmtoarea Hormuz îl face pe Trump „mai îndârjit," nu îl determină să reconsidere situația. Aceasta este exact dinamica descrisă. Iranul a înțeles perfect mecanismul și îl folosește strategic: nu trebuie să câștige războiul, trebuie doar să facă ieșirea din el mai dureroasă decât continuarea lui. Blocarea Strâmtorii Hormuz este arma perfectă în acest sens — nu distruge America militar, dar îi lovește economia, îi înfurie aliații și îi pune pe umeri o problemă pe care nu o poate rezolva prin bombe.

Iranienii au clarificat în privat și în public că, chiar dacă Trump decide să încheie războiul, ei ar putea continua să lanseze rachete și proiectile până când obțin garanții că acesta este sfârșitul războiului, nu doar un armistițiu temporar. Aceasta este o poziție negociatoare extrem de puternică. Iranul spune efectiv: „Nu ne oprim la semnalul tău. Ne oprim când avem garanții." Iar Trump, care a construit întreaga sa imagine pe forță și dominanță, nu poate accepta public să negocieze cu un inamic pe care tocmai l-a declarat „decimat."

Trump are un istoric de a fi convins de Benjamin Netanyahu să ia partea sa atunci când vine vorba de Iran. Aceasta este poate cea mai explozivă observație din întregul raport, formulată totuși cu discreție. Subînțelesul este clar: Netanyahu are obiective proprii — schimbarea de regim în Iran, invazia Libanului, anexarea teritoriilor — care nu coincid neapărat cu interesele americane pe termen lung. Iar Trump, „amețit de propriile succese" și cu o relație specială cu Netanyahu, ar putea continua să fie împins spre escaladare de un aliat cu o agendă proprie.

Războaiele nu se termină când cel mai puternic decide să declare victoria. Se termină când ambele părți ajung la concluzia că pacea costă mai puțin decât continuarea conflictului. Iar Iranul, deocamdată, nu a ajuns la această concluzie. Avem două strategii diferite. Israelul vrea un război lung. Netanyahu urmărește răsturnarea regimului iranian, văzut ca sursa tuturor amenințărilor (Hamas, Hezbollah, Houthii). Populația israeliană susține masiv operațiunea (81-82%), iar războiul îi consolidează poziția înaintea alegerilor din octombrie — Likud a câștigat 4 locuri în sondaje. SUA are nevoie de o victorie rapidă.

Trump intră în conflict fără o strategie clară pe termen scurt. 53-56% dintre americani se opun războiului, iar un conflict prelungit îl poate costa electoral (alegeri intermediare în noiembrie). Pe deasupra, prețul benzinei a crescut deja cu 11% și riscă să depășească 4 dolari/galon, alimentând inflația și presând Fed-ul. Dilema centrală: Trump ar prefera „modelul Venezuela" — o schimbare rapidă de regim din interior — dar Iranul este o civilizație cu identitate națională puternică, foarte diferită de un stat fragil. Capitularea rapidă este improbabilă.

Fără sprijinul american, Israelul poate continua mult timp drăzboiul ar cât timp își pot menține ambele țări obiectivele divergente? Analiștii avertizează că Trump, care a intrat în conflict fără obiective clare, riscă acum exact ceea ce a promis că va evita: un război lung și fără ieșire clară. Iranul, deși masiv slăbit, rezistă și ar putea fi împins spre scenariul nuclear nord-coreean.

Cu calea diplomatică închisă și blocada Hormuz dificil de spart, dinamica conflictului scapă tot mai mult de sub controlul Washingtonului. „Ne-am înșelat" nu este doar o recunoaștere a unei erori tactice. Este semnalul că modelul decizional al acestei administrații — un singur om, instinct în locul analizei, capriciu în locul strategiei — are limite reale atunci când intri într-un conflict cu o țară de 90 de milioane de locuitori, cu o tradiție milenară de rezistență și cu capacitatea de a bloca economia mondială.

Administrația de la Casa Albă se aștepta inițial la o operațiune militară intensă de aproximativ 4-6 săptămâni. Dar în Washington și în capitalele aliate, oficialii se pregătesc pentru o criză mult mai lungă — trei surse diferite din administrație și din țările aliate cred că instabilitatea din Orientul Mijlociu și implicarea SUA ar putea continua până în septembrie, chiar dacă războiul trece la o fază de conflict de intensitate scăzută.

Trump însuși se lăuda pentru Financial Times: „Am decimat practic Iranul... Nu au marină, nu au apărare antiaeriană, nu au forță aeriană, totul a dispărut. Singurul lucru pe care îl pot face este să creeze un pic de probleme punând o mină în apă — o pacoste, dar pacostea poate cauza probleme."

Săptămâna a treia a războiului cu Iranul aduce cu sine o realitate pe care Casa Albă a evitat-o cu grijă în primele zile ale conflictului: victoria militară și victoria strategică sunt două lucruri complet diferite. SUA și Israelul au lovit mai tare, mai repede și mai precis decât orice armată din istorie. Au ucis un lider suprem, au scufundat o flotă, au distrus o forță aeriană. Și totuși, în ziua 17 a războiului, prețul benzinei crește, aliații refuză să ajute, Strâmtoarea Hormuz este blocată, iar regimul de la Teheran respiră. Ceea ce părea o campanie de patru până la șase săptămâni se conturează acum ca un conflict ale cărui capete nu se văd.

1. PROBLEMA STRATEGICĂ FUNDAMENTALĂ — Nu există o cale clară de ieșire

Aceasta este mama tuturor problemelor. Trump ar putea să se retragă mâine. Dar iranienii ar putea menține Strâmtoarea Hormuz închisă și împinge prețurile petrolului atât de sus încât America ar fi nevoită să se reangajeze. Iranienii au clarificat în privat și în public că, chiar dacă Trump decide să încheie războiul, ar putea continua să lanseze rachete și proiectile până când obțin garanții că acesta este sfârșitul războiului, nu doar un armistițiu temporar. Cu alte cuvinte — Iranul a înțeles perfect că simpla supraviețuire a regimului înseamnă victoria sa. Nu trebuie să câștige militar. Trebuie doar să reziste.

2. STRÂMTOAREA ORMUZ — Arma economică a Iranului

Prețul petrolului a atins cel mai ridicat nivel din iulie 2022, Brent crude depășind 105 dolari pe baril (astăzi 16 martie 2026). Prețurile medii ale benzinei în SUA au ajuns la 3,70 dolari pe galon duminică (15 martie 2026), o creștere de 24% de la începerea războiului pe 28 februarie. Aceasta este lovitura cea mai dureroasă pe care Iranul o poate da fără trupe pe câmpul de luptă. Prin blocarea Strâmtorii Ormuz — prin care trece 20% din petrolul mondial — Iranul lovește direct în buzunarul fiecărui american, al fiecărui european, al fiecărei economii asiatice. Niciun aliat major nu a trimis nave de război. Australia și Japonia au spus că nu plănuiesc să trimită nave. Germania a spus că nu vede un rol pentru NATO în strâmtoare. Marea Britanie a spus că lucrează cu aliații pentru a redeschide strâmtoarea, fără să ofere detalii. Trump este singur în această problemă.

Dacă Trump a câștigat deja războiul cu Iranul, de ce are nevoie de nave străine pentru a-l termina? Aceasta este întrebarea pe care și-o pun aliații și care expune contradicția fundamentală a narațiunii victoriei. Situația aliațiilor este dezastruoasă pe mai multe planuri simultan. Europenii refuză să trimită nave. NATO este divizat. China și Japonia stau deoparte. Iar Trump amenință că NATO va avea un „viitor foarte sumbru" — ceea ce înstrăinează și mai mult aliații de care are nevoie exact acum.

Israelul vrea schimbarea de regim în Iran și o distrugere militară mai dramatică, în timp ce cântărește o invazie a Libanului. Netanyahu a demonstrat de mai multe ori că, atunci când vine vorba de Iran, are capacitatea de a-l convinge pe Trump să ia partea sa. Aceasta este o sursă majoră de tensiune internă în coaliție. Israelul a declarat că are o listă de ținte care vor necesita cel puțin încă trei săptămâni de atacuri, spunând că „nu lucrează după ceas sau calendar, ci pentru a-și atinge obiectivele" care sunt „slăbirea severă a regimului iranian." SUA vrea să iasă. Israelul vrea să continue. Iar Trump a spus că decizia de a încheia războiul va fi una „mutuală" cu Netanyahu — ceea ce înseamnă că Israelul are practic drept de veto.

Scopul declarat nr. 1 al războiului era eliminarea programului nuclear iranian. Dar uraniul — cel mai periculos element — rămâne îngropat și inaccesibil. SUA și Israelul au discutat trimiterea de forțe speciale în Iran pentru a securiza stocul de 450 kg de uraniu îmbogățit la 60%. Orice operațiune de confiscare a materialului ar necesita probabil trupe americane sau israeliene pe teritoriul iranian, navigând prin instalații subterane puternic fortifiate în mijlocul unui război. Paradoxul este dureros — cu cât războiul continuă, cu atât uraniul rămâne mai greu de recuperat.

Asigurările că lupta va dura doar „săptămâni" reflectă înțelegerea din cadrul Partidului Republican că un război lung în Iran ar putea dăuna și mai mult șanselor partidului la alegerile de mijloc de mandat din noiembrie. Doar 33% din respondenți au declarat că Trump a explicat clar scopul misiunii în Iran. Vastele majorități ale democraților și independenților spun că nu a articulat obiectivele. Trump este prins între necesitatea militară de a continua și necesitatea politică de a declara victoria înainte de alegerile din noiembrie.

Calculul inițial al lui Trump și Netanyahu era că regimul iranian, deja slăbit de proteste și sancțiuni, se va prăbuși rapid după decapitarea lidershipului. Nu s-a întâmplat. Încoronarea noului lider suprem Mojtaba Khamenei a semnalat că regimul intenționează să-și reînnoiască deceniile de rezistență față de Washington. Nu există niciun semn public că regimul își slăbește controlul. Dat fiind că Republica Islamică este mai probabil să continue lupta decât să cedeze, traiectoria războiului se poate dovedi mai prelungită și mai imprevizibilă decât au anticipat factorii de decizie de la Washington.

Pentru prima dată în decenii, orașe din Golf precum Dubai și Doha se confruntă cu riscuri pentru stabilitatea lor economică, care depinde de accesul la piețele globale și de comerțul stabil. Restricțiile privind spațiul aerian și conflictul regional au forțat companiile aeriene să redirecționeze sau să anuleze zborurile. Investitorii străini pun acum sub semnul întrebării siguranța investițiilor în regiune.

Fiecare resursă consumată în Iran este acum indisponibilă pentru Pacific, unde Statele Unite se confruntă cu cea mai importantă provocare militară a lor. Echilibrarea credibilă față de China în viitorul previzibil va necesita gestionarea mai atentă a resurselor.

Conflictul cu Iranul a expus o contradicție fundamentală pe care niciun număr de bombe nu o poate rezolva: poți distruge armata unui stat, dar nu poți distruge voința unui popor de a rezista. Iranul a pierdut militar aproape tot — marina, apărarea aeriană, conducerea. Dar regimul respiră, Strâmtoarea Ormuz este blocată, aliații refuză să ajute, prețurile la energie cresc, soldați americani mor — și nimeni nu știe cum se termină această poveste.

Situația din Orientul Mijlociu se agravează rapid. Israelul a ucis mai mulți lideri iranieni de rang înalt, inclusiv șeful serviciilor de informații Esmail Khatib, iar Iranul a ripostat atacând instalații energetice din Golf — inclusiv o facilitate majoră de GNL din Qatar și infrastructură energetică saudită. Prețurile petrolului au crescut cu peste 3%, iar blocada Strâmtorii Hormuz tensionează și mai mult piețele globale. Pe plan diplomatic, liderii UE s-au reunit la Bruxelles pentru un summit dominat de această criză, prioritizând dezescaladarea, fără însă nicio inițiativă diplomatică concretă în desfășurare.

Franța cere un moratoriu asupra atacurilor împotriva infrastructurii civile. Liderii UE au convenit că navigația prin Strâmtoarea Ormuz trebuie reluată de urgență, dar au subliniat că desfășurarea unei eventuale misiuni navale – solicitată de Trump – ar putea avea loc doar „după îndeplinirea condițiilor", adică după încetarea ostilităților. Liderii europeni au refuzat cererea lui Trump de a trimite trupe pentru securizarea Strâmtorii Ormuz, dar unele state explorează modalități de a asigura libertatea de navigație.

Totuși, șase țări — Franța, Regatul Unit, Germania, Italia, Țările de Jos și Japonia — s-au declarat „dispuse să contribuie" la asigurarea securității Strâmtorii Ormuz, fără a specifica o misiune militară imediată. Extinderea misiunii Aspides spre Strâmtoarea Ormuz fusese deja exclusă înaintea summitului. Geografic, Ormuz reprezintă o provocare mult mai dificilă decât Marea Roșie: este un canal îngust, în ape puțin adânci, față de coridorul vertical lung al Mării Roșii.

Premierul spaniol Sánchez a mers în direcția opusă, numind războiul „ilegal" și dăunător pentru civili și Sudul Global. Pe tema energiei, s-a recunoscut că există riscul de a nu se ajunge la nicio concluzie, folosindu-se formulări vagi pentru a salva aparențele. Când vine vorba de probleme pe termen scurt, UE riscă să se piardă în interese și sisteme naționale divergente. Liderii par „confuzi și divizați" pe toate dosarele majore.

Revenirea la gazul rusesc ar fi „din punct de vedere politic de neacceptat" pentru Bruxelles, deoarece ar finanța în mod efectiv războiul Rusiei în Ucraina. Dar presiunile din statele membre s-ar putea intensifica dacă prețurile cresc brusc. Criza a arătat că provocarea imediată a Europei este securizarea unor cantități suficiente de LNG pentru a-și reumple depozitele de gaze, nu neapărat prețul petrolului.

Pe scurt: Analiștii occidentali sunt de acord că summitul a produs mai multă retorică decât acțiune — Europa este prinsă între presiunea lui Trump, dependența energetică și refuzul de a fi trasă într-un război în care nu a fost consultată.

Semnificația militară a lovirii unui F-35 de apărarea antiaeriana a Iranului. Deși F-35-urile sunt folosite în misiuni de luptă din 2018, nu există niciun caz confirmat anterior în care unul să fi fost lovit de foc inamic. Acesta ar fi primul. Al Jazeera Faptul că avionul implicat este un F-35 — un avion de generația a cincea, conceput special pentru a penetra rețele avansate de apărare aeriană — ridică incidentul de la un eveniment tactic la un semnal strategic despre eficiența sistemelor iraniene. Iranul reține suficientă integritate de comandă și control pentru a detecta, urmări și intercepta platforme furtive de mare valoare. Analiștii The War Zone avertizează că sistemele sol-aer electro-optice și cu infraroșu sunt deosebit de periculoase, deoarece nu sunt afectate de bruiaj radio și pot lovi avioanele fără avertisment radar. F-35-urile care zboară în misiuni de atac direct sunt mai expuse decât în misiuni stand-off.

Operațiunea Epic Fury a intrat acum în a treia săptămână, cu bombardiere suplimentare sosite la RAF Fairford și o Unitate Expediționară a Marinei îndreptându-se spre Orientul Mijlociu. Deși nu este clar cât timp intenționează SUA să continue operațiunile de luptă, CNN relatează că Forțele de Apărare Israeliene (IDF) intenționează să continue propria lor Operațiune Rising Lion pentru încă trei săptămâni.

Între timp, Forțele Aeriene Americane au desfășurat încă trei bombardiere B-52 Stratofortress la RAF Fairford, Marea Britanie, iar zece avioane de vânătoare F-35A Lightning II au ajuns la RAF Lakenheath. În plus, componente ale unui Grup Amfibiu (ARG) și ale unei Unități Expediționare a Marinei (MEU), se pare că USS Tripoli (LHA-7) și respectiv 31 MEU, sunt în drum spre Orientul Mijlociu. Bombardierele au folosit atât racheta comună aer-sol AGM-158 (JASSM), cât și muniția comună de atac direct GBU-31 (JDAM), și în special GBU-31(V)3 bazată pe racheta de distrugere a buncărelor BLU-109/B. Ambele arme au fost observate în timpul procedurilor de încărcare și descărcare de la Fairford.

Pe 15 martie, două avioane B-52 încărcate cu câte 10 rachete JASSM au decolat fiecare din Fairford, în drum spre Iran. Se pare că avioanele B-52 desfășurate la Fairford nu au fost încă folosite în misiuni deasupra Iranului de la sosirea lor în Marea Britanie, ceea ce ar putea face ca aceasta să fie prima lor misiune. Bombardiere strategice cu rază lungă de acțiune B-52H „Stratofortress”, înarmate cu rachete AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM) au decolat duminică de la RAF Fairford din Gloucestershire, Anglia, pentru atacuri împotriva Iranului în sprijinul Operațiunii Epic Fury.

Avioane de vânătoare F-35A Lightning II suplimentare sunt desfășurate în Orientul Mijlociu. Zece avioane au ajuns la RAF Lakenheath de la Baza Forțelor Aeriene Hill, Utah, după o oprire la Baza Gărzii Naționale Aeriene Burlington, Vermont. Nu este clar dacă aceste avioane de vânătoare vor înlocui o parte din avioanele F-35 desfășurate în zona de responsabilitate CENTCOM sau dacă le vor suplimenta.

Mass-media americană a relatat că oficialii au confirmat că elemente ale unui Grup Amfibiu Pregătit (ARG) și ale unei Unități Expediționare Marine (MEU) vor fi desfășurate în zona de operațiuni a CENTCOM, după ce secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a aprobat o cerere din partea comandamentului. SUA trimite cei 2.200 de infanteriști marini ai celei de-a 31-a Unități Expediționare Marine de la INDOPACOM în Orientul Mijlociu. Cea de-a 31-a MEU are baza în jurul USS Tripoli (LHA 7) și al aripii sale aeriene formate din 6 avioane Osprey și 20 avioane F-35 B.