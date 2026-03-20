„Ne-am înșelat" — îndoielile secrete din cercul lui Trump după trei săptămâni de război

Problema fundamentală nu este că Trump a ales să atace Iranul. Problema este de ce a ales să o facă acum și cum a luat această decizie. A fost sub presiunea lui Prim-ministrului Netanyahu? Întâlnirea dintre Netanyahu și Trump de pe 11 februarie 2026, a fost una aranjată în grabă, venind imediat după primul tur de negocieri americano-iraniene de la Muscat, Oman, din 6 februarie.

Netanyahu a anunțat vizita urgent, declarând că va insista ca „orice negocieri trebuie să includă restricții privind rachetele balistice și încetarea sprijinului pentru axa iraniană." Cu alte cuvinte — Netanyahu a zburat la Washington în panică, tocmai pentru că Trump părea că se îndreaptă spre un acord diplomatic cu Iranul.