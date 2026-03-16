România, mai importantă ca niciodată

Mare parte a românilor sunt bucuroși dar deopotrivă nedumeriți de schimbarea de atitudine a SUA față de țara noastră. Prin mai multe decizii și gesturi, partenerul strategic par a fi trecut la o reconsiderare a importanței și rolul României în contextul actual. Ce a generat de fapt decizia americană? O întrebare la care cel mai competent și bine argumentat răspuns l-am găsit la fostul sintezist al SRI, col(r) Tudor Păcuraru. L-a dat pe larg într-o emisiune în care a răspuns întrebărilor realizatorului Canal 33, Alexandru Catalan. Din expunere am selectat doar acele fragmente care răspund acestei întrebări.

Este una dintre cele mai frumoase povești pe care am trăit-o vreodată. Se întorc americanii în România. Nimeni nu s-a așteptat. De ce? Nimeni nu știe, de fapt, să răspundă în momentul de față la această întrebare. O să vă spun eu de ce și vă asigur că realitatea bate ficțiunea de departe. Să începem cu începutul.

Rachetele militare moștenite de rușii de la Uniunea Sovietică au ieșit din funcțiune la începutul anilor 2000. Atunci rușii au început să fabrice propria serie de Topol, Topol-M. Și acum, în 2025-2026, au început să iasă și alea din funcțiune. Expiră. Combustibilul, care e foarte reactiv chimic, expiră mai repejor. Sistemul de ghidare, de exemplu, nu expiră așa repede, este format din piese electronice și nu a fost niciodată pornit.

Rachetele astea pe care le trag cu zecile și cu sutele în Ucraina, de tipul Iskander, sunt rachete care bat 200-300 de kilometri. Sistemul de ghidare cu giroscoape pe laser. Asta cam toată lumea știe să o facă, inclusiv iranienii. Cele intercontinentale, însă, trebuie să reducă eroarile de traiectorie nu timp de 3-4 minute, ci 17 până la 25 de minute până la țintă. Ca să asigure precizia necesară după 17-25 de minute de vibrații incredibile, ele sunt altfel făcute. Sunt așa-numitele giroscoape cuantice.

Putin s-a găsit undeva la sfârșitul lui 2024 și începutul lui 2025 cu o serie de rachete apte de casare. Topol și Yars, primele producții rusești. Nu știa el ce să facă cu ele, dar a venit cu o idee ideologul-șef din acea vreme, Vladimir Surkov, inventatorul conceptului „Russkiy Mir” (Lume Rusă). Ideea a fost să fie lansate împotriva Ucrainei.

Putin a aprobat și două rachete Yars au fost lansate în cursul anului 2025. Presa le-a numit Oreșnik (Oreshnik). Rachetele astea Oreșnik erau menite să bage groaza în Occident. N-au băgat nicio groază, fiindcă încărcătura era una convențională. Văzând că sunt cam inutile și că nu bagă spaima în Occident, a trecut la a doua idee a lui Surkov, aceea de a le desface și a da componente irnienilor și nord-coreenilor.

Tehnicienii au demontat platformele cu giroscoape cuantice, și le-au trimis Ayatollahului și tovarășului Kim Jong-un. Aceste două state, Iranul și Coreea de Nord, nu puteau visa să fabrice așa ceva. Această tehnologie a giroscoapelor cuantice, care este cheia de boltă a rachetei intercontinentale, este stăpânită doar de China, Rusia, Statele Unite și Franța. Patru mari state. Restul nu sunt capabili să facă o rachetă care să treacă de 2500 km.

Iranienii le-au montat pe rachete cablate pentru țintele lor preferate, Tel Aviv și Haifa. Din moment ce erau mai multe, s-au gândit să le bage și pe niște rachete destinate atacării bazelor americane din Golful Persic. Una peste alta, au montat vreo 12 rachete cu șanse foarte serioase de a trece de apărarea antirachetă, fiindcă acest tip de ghidare care permite manevre foarte bruște. Traiectoria de reintrare în atmosferă este manevrieră, este capabilă să facă manevre bruște care derutează sistemele antirachetă.

După care s-au pus pe treabă și au început să fabrice bombele atomice pentru cele 12 rachete destinate bazei Flotei a 5-a Americane din Bahrain, bazei serviciilor de informații americane din Iordania, orașelor Haifa și Tel Aviv din Israel și așa mai departe. Unele surse spun că au pregătit o bomba și pentru Incirlik, din Turcia. La acel moment au survenit informațiile americanilor, care arătau că iranienii au 450 de kg de uraniu îmbogățit. A urmat imediat intervenția militară americano-israeliană.

Intervenția le-a stricat planul iranienilor și au rămas cu rachetele pregătite pentru arma nucleară, dar fără încărcătura nucleară. Imediat după atac, de nervi, au luat o decizie catastrofală. Aceea de a lansa rachetele astfel dotate împotriva țintelor americane și împotriva Israelului cu încărcătură convențională.

De ce, catastrofală? Rachetele astfel dotate au trecut cu success prin sistemele de apărare. Dacă în iunie anul trecut, când a fost războiul de 12 zile între Israel, Statele Unite și Iran, cam 10% dintre rachete treceau de apărare și era nevoie să tragă câte 400 odată, în momentul de față au tras una câte una și 40% dintre ele au trecut de apărarea antirachetă. Momentul în care americanii și-au dat seama de gravitatea situației.

Acela a fost momentul în care Trump a ieșit cu declarația că iranienii erau la 2-3 săptămâni de a fabrica arma atomică. Până atunci, americanii nu crezuseră că iranienii au vectorul purtător, neavând tehnologia pentru a lansa o bombă atomică cu precizie la 2000 de kilometri.

Iranul a făcut o enormă greșeală! Au distrus sistemele radar THAAD, care din Iordania acționau antirachetă și protejau toată zona, și după ce au reușit să distrugă aceste radaruri, au început să bombardeze bazele americane. După lista lăsată de defunctul Khamenei, au distrus baza Flotei a 5-a, și au lovit orașele Tel Aviv și Haifa. Din fericire le-au lovit cu încărcături convenționale. Din nefericire pentru ei, aceste încărcături nu distrug total racheta.

Din Ucraina au fost recuperate resturi din cele două rachete Oreșnik trase de ruși. Așa încât, serviciile americane și engleze au avut acces la analizarea fragemntelor. Au aflat cum arată, seriile, cine le-a făcut, la ce dată, cum funcționează, ce fel de piese, ce fel de aliaje. Când au tras iranienii, la fel, au recuperat piesele. Rușii le dăduseră sistemele de ghidaj cu condiția să fie montate pe arme nucleare care distrug tot și nu ar mai fi rămas nicio urmă care să incrimineze Rusia.

Din ruinele radarurilor lor din Iordania, americanii au recuperat piese rusești din sistemul de ghidare, absolut identice, inclusiv seriile cu Topol seria M (prima, din anii 2000). Atunci și-au dat seama că marele amic al domnului Donald Trump - ăla pe care domnul Trump îl aplauda la sosirea în Alaska - i-a trădat și le-a dat iranienilor și nord-coreenilor armele necesare pentru a distruge aliații Statelor Unite, pentru a ataca interesele Statelor Unite și, în perspectivă apropiată, chiar Statele Unite continentale.

A fost un mic cutremur. În momentul în care domnul Trump a pus mâna pe telefon și l-a întrebat pe Putin care este chestiunea, Putin a spus că nu știe nimic. Englezi s-au trezit cu o dronă lansată din Liban, care a făcut vreo 340 de kilometri, după care a nimerit într-un hangar de la baza Akrotiri din insula Cipru. A nimerit într-un hangar în care era un avion U-2 american, intrând prin peretele hangarului.

Deci precizie maximă, pe girostabilizare, deci pe giroscoape cuantice. A trecut pe lângă un portavion francez. Au căutat printre resturi și au găsit piesele rusești. Și au anunțat că au găsit piese rusești. Cine a priceput ce fel de piese au dat rușii iranienilor, a înțeles reacțiile și acțiunile americane ulterioare.

În acel moment s-a decis o redesfășurare rapidă a forțelor Statelor Unite în regiune. Radarele distruse în Iordania - unde ei se credeau la adăpost - au fost înlocuite cu radarele din România. Brusc am devenit importați. Brusc au venit încoace, au trimis urgent ambasadorul. Brusc am devenit prieteni.

La fel de brusc, rușii au devenit îngrijorați și au activat toată filiera lor de influență în mediile politice românești. Că e vorba de Simion și doamna Șoșoacă, că este vorba de AUR, nu e nicio surpriză. Dar aici, domnului președinte Nicușor Dan i s-a șoptit la ureche ideea excelentă de a ssolicita votul în Parlament. De fapt, nu era nevoie de ședința Parlamentului. Dar oamenii au fost chemați din provincie, s-au dat telefoane insistente.

Cu această ocazie s-au văzut câți, de fapt, dintre politicienii parlamentari aparțin dispozitivul operativ de influență, propagandă și contra-propagandă al Federației Ruse. Adică sunt agenți străini. Punct. Acum lista o avem în față. Ăia care au absentat, sau care au votat contra, sau s-au abținut, sau au spus că au confundat butoanele, sunt cine trebuie. Sunt oameni care nu mai au viitor în clasa politică românească.

Ca să-și protejeze instalațiile mobile cu care suplinesc acum ceea ce a fost distrus în Golf și în Israel, Statele Unite au venit în România cu instalații mobile, pe care le instalează în diverse locații. La Kogălniceanu și în alte părți. Racheta iraniană, dacă zboară mai mult de 3-4 minute, oricât ar fi ea de deșteaptă și de derivată din Topol, poate fi prinsă în sistemele SM-3 și interceptată. S-a văzut la baza Incirlik, pe care iraninenii au atacat-o de două ori cu aceste rachete, după ce au promis lumii că se va vedea cât de performante sunt rachetele lor. Uitați-vă peste declarații: „Acum vom scoate arme nemaivăzute.”

Au fost doborâte cu rachete SM-3 pornite de pe un crucișător/distrugător din sistemul Aegis din Marea Egee, datorită faptului că traseul e lung. Până în Iordania, traseul era scurt și nu au timp să reacționeze. Până în România e drum și mai lung. Deci există timp de reacție. După care au venit în România, au bătut palma cu noi, au redescoperit cât de importantă este România.

Aceste sisteme au acoperire de 360 de grade. Fiindcă ele sunt gândite să reacționeze inclusiv la trageri din submarin, care poate să fie bine mersi în Mediterana, nu neapărat în Golf. Datorită acestui fapt, sistemele radar care se implementează acum în România ne protejează pentru prima dată în istorie și dinspre Nord, dinspre Federația Rusă. În plus, se acoperă toată Ucraina.

Domnul Putin a pus mâna pe telefon și l-a convocat pe domnul Vladimir Surkov, dar i s-a spus că e plecat. „Cum adică e plecat?” Păi a luat un avion până în Kazahstan, din Kazahstan a luat avionul spre Ankara și i s-a pierdut urma. S-a dovedit a fi și spion englez și și-a dat seama că urmează să fie lichidat. În acel moment, domnul Putin a intrat într-o criză, eu zic de spaimă. Din această cauză, în centrul Moscovei nu există în momentul de față legătura aia de date. Internetul este tăiat de câteva zile și se invocă fel de fel de scuze.

De fapt, le e frică de ce se poate întâmpla de acum încolo. Fiindcă dacă ei mai încearcă să bombardeze Ucraina, vor avea mari surprize. De data aceasta, sistemul antirachetă e prezent și în Ucraina. Nu mai pot amenința acest flanc al NATO cu arma atomică. Au greșit de două ori: prima dată când au utilizat sisteme strategice în Ucraina, a doua oară când au dat sisteme strategice la iranieni și la nord-coreeni.

Acum, presa din Occident a lansat ideea că aceste rachete ar fi fost ghidate atât de precis de sistemul de sateliți BeiDou. GLONASS e partea rusească, BeiDou, mult mai performant, este partea chineză. China, care nu dorește să fie implicată în războaiele astea, a întors și ea foaia, în momentul în care a aflat că rușii le-au dat nord-coreenilor siteme de ghidaj pentru rachetele cu încărcătură nucleară.

Chinezii au văzut piesele recuperate. În alte 2-3 ore, China și-a modificat radical poziția și a condamnat ferm agresiunea iraniană care blochează Strâmtoarea Ormuz. De înțeles. Ultimul lucru droit de China este să-i vadă pe nord-coreeni trimițând o bombă atomică.

Agresiunea Iranului față de 16 țări din jur, începând cu Emiratele Arabe și Arabia Saudită, a fost condamnată de Adunărea Generale ONU cu 130 de voturi. Așa ceva nu s-a mai întâmplat de multă vreme. China și Rusia n-au îndrăznit să voteze contra sau să blocheze în Consiliul de Securitate. Au votat alb, s-au abținut.

În caz de agresiune rusă spre Europa, Polonia e prima țintă. Exista un proiect mai vechi, ca Polonia, România și Ucraina să constituie un flanc de apărare împotriva Rusiei. La care să se ralieze și Turcia. Până recent, România n-a fost primită, fiindcă Simion spunea că suntem ilegitimi. Între timp s-au lămurit cine e Simion, s-au lămurit cine-s prietenii lui Simion și ai domnului Trump. Și brusc, polonezii au primit semaforul verde de la Washington să se înfrățească cu noi.

A urmat apoi vizita lui Zelenski la București. Important este ceea ce s-a discutat între patru ochi. Vom vedea în curând o schimbare. Există mari reticențe ale unor state europene de a primi Ucraina în Uniunea Europeană. Realitatea este următoarea: Ucraina este o foarte mare putere militară regională. Au acum peste 500.000 de militari. Turcia, spre comparație, are 400.000 de militari la forțele terestre.

Ucraina are o industrie militară formidabilă. Tancurile T-34 sovietice au fost inventate la Harkov și fabricate de ucraineni, iar rachetele intercontinentale ale URSS erau fabricate tot acolo. În plus, este o mare putere agricolă. Există un singur mod de a garanta caracterul trainic și pozitiv al relațiilor României cu Ucraina: integrarea europeană a Ucrainei, ca să existe o pârghie politică comună. Atenție mare, ucrainenii sunt, dacă nu frații, atunci verii primari ai rușilor, cu tot cee ace înseamnă asta.