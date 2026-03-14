Donald Trump trimite nave de război pentru a debloca Strâmtoarea Ormuz: Să nu mai fie o amenințare

Donald Trump trimite nave de război pentru a debloca Strâmtoarea Ormuz: Să nu mai fie o amenințarePetroliere, strâmtoarea Ormuz / sursa foto: captură video
Donald Trump a anunțat într-o declarație pe Truth Social că SUA, împreună cu alte state, vor trimite nave de război în Strâmtoarea Ormuz pentru a asigura siguranța traficului maritim.

Donald Trump trimite nave de război pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz

Donald Trump, președintele SUA, anunță că trimite nave de război ca să deschidă Strâmtoarea Ormuz.

Multe țări, în special cele afectate de încercarea Iranului de a închide strâmtoarea Ormuz, vor trimite nave de război, împreună cu Statele Unite ale Americii, pentru a menține strâmtoarea deschisă și în siguranță”, a afirmat Trump.

Facturile la energie scufundă una din cinci familii din România. Soluțiile propuse pentru combaterea sărăciei. Raport
Facturile la energie scufundă una din cinci familii din România. Soluțiile propuse pentru combaterea sărăciei. Raport
Ce probleme a identificat Mirel Rădoi la FCSB înaintea meciului cu Metaloglobus: Poate fi chiar și mai rău
Ce probleme a identificat Mirel Rădoi la FCSB înaintea meciului cu Metaloglobus: Poate fi chiar și mai rău

Țările chemate să participe cu nave de război pentru a debloca Strâmtoarea Ormuz

Donald Trump a făcut apel la mai multe state să se alăture operațiunii navale. „Sperăm că China, Franța, Japonia, Coreea de Sud, Marea Britanie și alții, care sunt afectați de această constrângere artificială, vor trimite nave în zonă, astfel încât Strâmtoarea Ormuz să nu mai fie o amenințare pentru o națiune care a fost complet decapitată”, a precizat președintele.

Donald Trump

Donald Trump, în timpul unui discurs. Sursă foto: whitehouse.gov

Acțiuni militare și situația în zonă

Președintele american a mai menționat că SUA vor bombarda țărmul iranian și vor împiedica orice acțiune a navelor sau bărcilor iraniene din afara apei. „Într-un fel sau altul, vom avea în curând Strâmtoarea Ormuz DESCHISĂ, ÎN SIGURANȚĂ și LIBERĂ!”, a spus el.

De la începutul conflictului, traficul maritim în Strâmtoarea Ormuz este blocat, iar Iranul controlează zona.

Peste 150 de nave se află blocate, ceea ce afectează semnificativ comerțul global cu energie. Aproximativ 20% din consumul mondial de petrol și peste 20% din comerțul cu gaze naturale lichefiate trec prin această cale navigabilă, considerată strategic importantă pentru transportul de energie.

Ce se întâmplă în Strâmtoarea Ormuz

Anunțul vine într-un moment de tensiune ridicată în Orientul Mijlociu. Mai multe state europene și asiatice analizează modalități de a proteja navele comerciale.

În paralel, China a trimis un emisar pentru a mediatiza conflictul. SUA și aliații lor au amplasat deja forțe militare suplimentare în regiune pentru a preveni escaladarea situației.

18:03 - Locul către care se reorientează pensionarii. Chiria este un chilipir, iar peisajul este de vis
17:55 - Cristina Spătar despre blestemul mamei sale: Toate femeile din viața lui taică-meu au murit
17:43 - Facturile la energie scufundă una din cinci familii din România. Soluțiile propuse pentru combaterea sărăciei. Raport
17:35 - Muștele polițiste, mai eficiente decât câinii într-un viitor nu foarte îndepărtat
17:28 - Donald Trump trimite nave de război pentru a debloca Strâmtoarea Ormuz: Să nu mai fie o amenințare
17:20 - Filozoful și sociologul german Jürgen Habermas a murit la 96 de ani. A fost considerat unul dintre cei mai mari intel...

Țambalul, interzis într-o corporație din România. Cum a fost dat afară un celebru lăutar
Țambalul, interzis într-o corporație din România. Cum a fost dat afară un celebru lăutar
Cristian Diaconescu, despre mizele marilor negocieri: Se joacă tare, se joacă sus. Trebuie să fim acolo
Cristian Diaconescu, despre mizele marilor negocieri: Se joacă tare, se joacă sus. Trebuie să fim acolo
Ambițiile Franței între tradiția gaullistă și noile realități geopolitice
Ambițiile Franței între tradiția gaullistă și noile realități geopolitice

