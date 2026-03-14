Donald Trump trimite nave de război pentru a debloca Strâmtoarea Ormuz: Să nu mai fie o amenințare

Donald Trump a anunțat într-o declarație pe Truth Social că SUA, împreună cu alte state, vor trimite nave de război în Strâmtoarea Ormuz pentru a asigura siguranța traficului maritim.

„Multe țări, în special cele afectate de încercarea Iranului de a închide strâmtoarea Ormuz, vor trimite nave de război, împreună cu Statele Unite ale Americii, pentru a menține strâmtoarea deschisă și în siguranță”, a afirmat Trump.

Donald Trump a făcut apel la mai multe state să se alăture operațiunii navale. „Sperăm că China, Franța, Japonia, Coreea de Sud, Marea Britanie și alții, care sunt afectați de această constrângere artificială, vor trimite nave în zonă, astfel încât Strâmtoarea Ormuz să nu mai fie o amenințare pentru o națiune care a fost complet decapitată”, a precizat președintele.

Președintele american a mai menționat că SUA vor bombarda țărmul iranian și vor împiedica orice acțiune a navelor sau bărcilor iraniene din afara apei. „Într-un fel sau altul, vom avea în curând Strâmtoarea Ormuz DESCHISĂ, ÎN SIGURANȚĂ și LIBERĂ!”, a spus el.

De la începutul conflictului, traficul maritim în Strâmtoarea Ormuz este blocat, iar Iranul controlează zona.

Peste 150 de nave se află blocate, ceea ce afectează semnificativ comerțul global cu energie. Aproximativ 20% din consumul mondial de petrol și peste 20% din comerțul cu gaze naturale lichefiate trec prin această cale navigabilă, considerată strategic importantă pentru transportul de energie.

Anunțul vine într-un moment de tensiune ridicată în Orientul Mijlociu. Mai multe state europene și asiatice analizează modalități de a proteja navele comerciale.

În paralel, China a trimis un emisar pentru a mediatiza conflictul. SUA și aliații lor au amplasat deja forțe militare suplimentare în regiune pentru a preveni escaladarea situației.